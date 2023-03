Auseinandersetzung zwischen Schülern löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Mombach (ots) – Am Freitag 31.03.2023 gegen 09:50 Uhr kommt in Mombach im Rahmen des Sportunterrichtes einer weiterführenden Schule zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Mitschülern. Durch einen der beiden Heranwachsenden wird im Rahmen dessen Reizstoff in der Umkleidekabine der Schulsporthalle versprüht.

Aufgrund des sich verbreitenden Reizstoffes treten bei insgesamt 11 Schülern einer weiterführenden, sowie 33 Schülern einer Mainzer Grundschule Augen – und Atemwegsreizungen auf. Sie werden durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes medizinisch betreut und versorgt. Ein Schüler wird vorsorglich aufgrund der Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen betroffenen Kinder und

Jugendliche können in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots) – 30.03., Drusustraße, 19:10 Uhr – Bei einer Streifenfahrt fuhren die Beamten auf der Nahebrücke. Hierbei wurden sie auf einen E-Scooter mit Versicherungskennzeichen aufmerksam, der auf dem Gehweg fuhr. Bei der Verkehrskontrolle zeigte der amtsbekannte Fahrer deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums.

Er war bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Er gab schließlich an, am heutigen Marihuana konsumiert zu haben; dies bestätigte auch ein Drogenschnelltest. Aus diesem Grund wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Er kam mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der E-Scooter dem fahrtüchtigen Eigentümer überbracht.

Diebstahl im Baumarkt

Bingen (ots) – 30.03., Schultheiß-Kollei-Straße, 12:20 Uhr – Der Marktleiter eines Baumarktes meldete einen etwas bedrohlich wirkenden Mann (blaue Jacke/ Jogginghose/ Tattoos im Gesicht), der den Markt mit diversen Gegenständen unter der Jacke verlassen hatte, ohne zu bezahlen. Dieser sei aktuell in den Rewe Markt gelaufen. Die Streife betrat gemeinsam mit dem Marktleiter den Rewe-Markt.

Dort trafen sie den Beschuldigten an. Dieser gab sofort zu, Diebesgut mit sich zu führen. Der Mann trug in einer Beuteltasche zugriffsbereit ein Messer mit sich. Zudem führte er verschreibungspflichtige Medikamente mit sich. Da er sich nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten ihn mit auf die Dienststelle. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und konnte auch identifiziert werden.

Verkehrsunfall bei riskantem Überholmanöver

Bingen (ots) – Am Donnerstag 09.03.2023 gegen 10:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall während eines riskanten Überholmanövers auf der B9 in einer Linkskurve kurz nach dem Bahnübergang „Kreuzbach“ von Trechtingshausen kommend in Fahrtrichtung Bingen am Rhein OT Bingerbrück.

Der Verursacher überholte mit dem Pkw die Geschädigte und touchierte ihr Fahrzeugheck. Danach überholt er einen vor der Geschädigten fahrenden bronzefarbenen Pkw mit Mainzer Kennzeichen.

Es entstand lediglich Sachschaden.

Bislang ist der verursachende Fahrer sowie der Pkw unbekannt. Es soll sich um einen silberfarbenen, älteren Pkw handeln. Marke/Modell sind unbekannt. Es wird gebeten, dass sich Zeugen, die diesen Verkehrsvorgang beobachten konnten, bei der Polizeiinspektion Bingen unter 06721 905-0 melden.