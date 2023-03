Kontrollen im Bereich Personenbeförderung im Mietwagengewerbe

Wörrstadt (ots) – Spezialisten für den Bereich gewerblicher Güter- und Personenverkehr (GGuP) der Verkehrsdirektion Mainz führten am Donnerstag, den 30.03.2023 im Mainzer Innenstadtbereich, Schwerpunktkontrollen im Bereich der Personenbeförderung durch. Der allgemeine Begriff gewerbliche

Personenbeförderung umfasst grundsätzlich Bus, Taxi und/oder sonstige gewerbliche Personenbeförderung im Mietwagengewerbe.

Dazu zählen z.B. auch Krankentransporte. Die kontrollierenden Beamten haben sich am Donnerstag auf Überprüfungen von Taxis und Krankentransporten fokussiert. Nach 4 Taxikontrollen ohne Beanstandungen, erwies sich die erste Kontrolle eines Krankentransportes als „Volltreffer“.

Der Fahrzeugführer, der ursprünglich aus einem Drittstaat kommt und dort seine Fahrerlaubnis erwarb, konnte auf Verlangen ausschließlich seinen dort erlangten Führerschein vorlegen, welcher bereits aufgrund seiner Aufenthaltsdauer in der BRD, abgelaufen war. Der mitzuführende internationale Führerschein war ebenfalls nicht mehr gültig.

Des Weiteren konnte der Krankentransportfahrer keinen Personenbeförderungsschein und keine erforderliche Konzession vorweisen. Der uneinsichtige Chef des Fahrers, der zum späteren Zeitpunkt vor Ort eintraf, konnte ebenfalls keine Erlaubnis für die Durchführung von Krankentransporten vorlegen.

Die Kontrolle endete mit jeweils einer Strafanzeige gegen den Fahrer und seinen Chef wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der ungültige Führerschein wurde präventiv sichergestellt und an die Führerscheinstelle der Stadt Mainz übergeben.

Wegen der fehlenden Lizenz und Personenbeförderungsscheins werden weitere Ordnungswidrigkeitsanzeigen an die zuständige Stadtverwaltung Mainz weitergeleitet, welche vorab über den Vorfall informiert wurde.

Worms

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Worms (ots) – Am Freitag, den 31.03.2023 gegen 13:30 Uhr, befuhren eine Fahrradfahrerin sowie ein Autofahrer die Koehlstraße in Richtung Hagenstraße.

Am dortigen Fußgängerüberweg kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, da der Autofahrer mit einem zu geringen Sicherheitsabstand hinter der Fahrradfahrerin hinterhergefahren sein soll.

Nachdem einige Fußgänger den Fußgängerüberweg überquert hatten und der PKW losfuhr traf er die Radfahrerin im Bereich des Oberschenkels. Die Fahrradfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der PKW setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort.

Vor Ort sollen mehrere Zeugen anwesend gewesen sein und den Vorfall beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.