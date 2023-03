Überholverbot in Baustelle missachtet

A 61/Daxweiler (ots) – Ziemlich uneinsichtig zeigte sich am 30.3.2023 gegen 16:40 Uhr der 60-jährige Fahrer eines PKW mit Anhänger, der eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim im Baustellenbereich zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West überholt hatte. Dabei war er nicht nur deutlich schneller, als die erlaubten 60 km/h, sondern er verstieß auch noch

gegen das Überholverbot für PKW mit Anhägern.

Der 60-Jährige fuhr mit seinem Gespann über nahezu den kompletten Baustellenbereich auf der linken Fahrspur und überholte die rechts fahrenden Fahrzeuge trotzdem ihm der Streifenwagen folgte.

Bei der Kontrolle bei Stromberg sah der Mann sein Fehlverhalten nicht ein und gab an, für die anderen Verkehrsteilnehmer kein Bremsklotz sein zu wollen. Der 60-jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Allgemeine Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

Bad Kreuznach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 30.03.2023 wurde ein 19-jähriger Fahrer eines Mofas in der Alzeyer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges fiel auf, dass die angebrachten Versicherungskennzeichen zwei Tage zuvor in Bad Kreuznach entwendet wurden und für das Mofa kein Versicherungsschutz bestand.

Bei dem 19-Jährigen, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, konnten zudem Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden, weshalb ihm auf der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus konnten bei ihm mehrere Päckchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Der 19-Jährige muss sich nun aufgrund für die Begehung mehrerer Straftaten verantworten.