Verletzte Frau gibt Rätsel auf

Kaiserslautern (ots) – Weil sie keine Angaben machte, was ihr passiert ist, hat eine verletzte Frau am Donnerstag der Polizei Rätsel aufgegeben. Zeugen wählten den Notruf, weil eine im Gesicht blutende Frau gegen 02:30 Uhr die Trippstadter Straße entlang lief. In Höhe der Tankstelle trafen die eingesetzten Polizisten sie an. Sie hatte Schwellungen und Abschürfungen im Gesicht.

Auf Ansprache reagierte die 32-Jährige nur verzögert und machte einen sehr verwirrten Eindruck. Auf die Verletzungen angesprochen, gab sie an, nichts zu haben. Da bei ihr starker Alkoholgeruch festzustellen war, wurde ein Atemalkoholtest gemacht. Dieser ergab einen Wert von 3,68 Promille.

Der parallel verständigte Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die möglicherweise eine Beobachtung gemacht haben und helfen

können, zu klären, was genau passiert ist, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2. |elz

Handy-Dieb überführt – Mutter rastet aus

Kaiserslautern (ots) – Einen mutmaßlichen Handy-Dieb hat die Polizei in Kaiserslautern überführt. Der Jugendliche steht im dringenden Verdacht, bei einem privaten Verkaufsgeschäft ein Smartphone gestohlen zu haben und damit geflüchtet zu sein. Das iPhone wurde am heutigen Donnerstag bei einer

Wohnungsdurchsuchung im Zimmer des 16-Jährigen gefunden. Weil die Mutter bei der Durchsuchung Widerstand leistete, wird jetzt auch gegen sie strafrechtlich ermittelt.

Aber der Reihe nach: Ein junger Mann hatte vor zwei Wochen der Polizei gemeldet, dass ihm sein iPhone auf dreiste Weise geklaut wurde. Der 22-Jährige hatte das Handy in einem Anzeigenportal im Internet inseriert, war sich mit einem Interessenten einig geworden und hatte sich mit diesem am Messeplatz getroffen, um den Verkauf abzuwickeln.

Weil der Jugendliche angab, das Geld auf der Bank holen zu müssen, fuhr man gemeinsam im Auto des 22-Jährigen zur nächsten Filiale. Dort angekommen, schnappte sich der „Käufer“ das in der Mittelkonsole liegende Smartphone, sprang aus dem Auto und rannte davon, ohne den Kaufpreis zu bezahlen.

Obwohl der Dieb gegenüber dem Verkäufer einen falschen Namen angegeben hatte, kamen die Ermittler dem 16-Jährigen auf die Spur. Am heutigen Donnerstag sollten deshalb die Wohnräume, in denen sich der Jugendliche aufhält, durchsucht werden.

Und tatsächlich: Das iPhone wurde in der Wohnung gefunden. Und nicht nur das: Außerdem stellten die Beamten eine kleine Menge Betäubungsmittel, diverse Tabletten, zwei mutmaßlich unterschlagene Schlüssel sowie ein weiteres Smartphone sicher, das möglicherweise ebenfalls gestohlen wurde. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen.

Während der Wohnungsdurchsuchung rastete die Mutter des Jungen aus. Weil sie immer wieder versuchte, die Maßnahmen zu stören, und sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht kooperativ verhielt, wurde der Frau ein Platzverweis erteilt.

Da sie diesem nicht nachkam, sollte sie vor die Tür gebracht werden. Dabei leistete die 37-Jährige Widerstand, schlug unkontrolliert um sich und stieß auch Beleidigungen aus. Ein Polizeibeamter wurde durch einen Stoß mit einer Tür am Knie verletzt. Auf die Frau kommen nun Anzeigen wegen Widerstands, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte zu. |cri

Versuchter Raubüberfall am Sonnenberg

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Sonnenberg ist es am Freitagvormittag zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Der Täter flüchtete ohne Beute. Das Opfer wurde leicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 20-jährige Mann zu Fuß in der Hussongstraße unterwegs, als er kurz nach 11 Uhr in Höhe der Zufahrt zum „Caesarpark“ von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Der Maskierte habe eine Stichwaffe – vermutlich ein Messer – bei sich gehabt und die Herausgabe von

Bargeld gefordert. Als der 20-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, wurde er von dem Unbekannten mit der Waffe an Arm und Schulter verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Das Opfer lief zunächst in die Straße „Sonnenberg“ weiter, verständigte dann aber den Rettungsdienst. Über diesen wurde anschließend die Polizei informiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr gesichtet werden.

Von dem Unbekannten liegt nur eine vage Beschreibung vor: Er ist etwa 1,80 Meter groß, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und trug über dem Kopf eine schwarze Sturmhaube.

Zeugen, denen der Mann vor oder nach der Tat aufgefallen ist, und die Hinweise auf seinen Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Jugendlicher von Gruppe attackiert

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 13 Uhr im Bereich Adolph-Kolping-Platz unterwegs waren. Hier soll es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen sein. Dabei wurde ein 14-jähriger Junge verletzt.

Nach Angaben des Jungen wurde er von mehreren männlichen Personen – vermutlich ebenfalls Jugendliche – geschlagen und getreten. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst vor Ort behandelt; eine weitere Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Gruppe der Angreifer nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen – auch zu den Hintergründen des Angriffs – laufen.

Möglicherweise ging es um Eifersucht. |cri

Falsche Polizeibeamte erzählen erfundene Geschichten

Kaiserslautern (ots) – Mit dem „Märchen“ von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft haben Betrüger am Donnerstag versucht, Menschen in Kaiserslautern hereinzulegen. Bei der Polizei gingen unabhängig voneinander die Anzeigen von zwei Frauen aus dem Stadtgebiet ein, die Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten hatten.

Die vermeintlichen Polizisten behaupteten, dass sie Einbrecher festgenommen haben und bei diesen Notizen mit den Namen und Adressen weiterer potenzieller Opfer gefunden wurden.

Eine der Frauen wurde stutzig, als die Anruferin nach dem Namen des Ehemanns fragte. Die 64-Jährige erkundigte sich daraufhin nach der Durchwahlnummer der angeblichen Polizistin, und als sie ankündigte, sie gleich zurückzurufen, legte die Unbekannte plötzlich auf. Die 64-Jährige verständigte anschließend die echte Polizei. |cri

Randalierer verletzt Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots) – Randalierer mit Hammer unterwegs Ein 25-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen einen Polizeibeamten verletzt. Der Mann war gegen halb sechs in der Burgstraße aufgefallen. Dort schlug er mit einem Hammer auf einen Parkscheinautomaten ein. Als Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, versuchte der 25-Jährige zu flüchten.

Er wurde mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Hiergegen setzte sich der Mann zur Wehr. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Auch der Fesselung versuchte er sich durch Sperren und Winden zu entziehen. Erst nach Androhung und Einsatzes des Pfeffersprays ließ sich der Mann festnehmen. Er erlitt Reizungen der Augen und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend nahmen ihn die Beamten mit auf die Dienststelle, um ihn erkennungsdienstlich zu behandeln.

Im Nachgang fanden die Beamten ein der Schönstraße drei Pkw, die Schäden aufwiesen, die mit dem Hammer des 25-Jährigen übereinstimmen. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. |elz

Kameras auf der Fensterbank

Kaiserslautern (ots) – Einen überraschenden Fund hat ein Anwohner der Otterberger Straße am Donnerstagvormittag gemacht: Irgendjemand hat auf seiner Fensterbank zwei Digitalkameras abgestellt und dort zurückgelassen.

Wann und von wem die Kameras dort platziert wurden, ist unklar. Der Anwohner entdeckte sie gegen 10 Uhr und verständigte die Polizei.

Die Beamten prüfen nun, ob die Geräte einer Straftat zugeordnet werden können. Sollte dies nicht der Fall sein, werden sie ans Fundbüro der Stadt Kaiserslautern weitergegeben. |cri

Fußgängerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Fußgängerin ist am Donnerstagvormittag in der Mainzer Straße von einem Auto angefahren worden. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der 44-jährige Autofahrer gegen 10:55 Uhr von dem Parkplatz eines Baumarktes auf die Mainzer Straße einbiegen.

Er übersah die 63-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg und touchierte sie mit seinem Opel Astra. Durch den Anstoß fiel die Frau zu Boden und verletzte sich am rechten Bein. Die 63-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. |elz

Wohnungsdurchsuchung erhärtet Verdacht

Kaiserslautern (ots) – Weil er im Verdacht steht, mit Drogen zu handeln, ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 18-Jährige war vor zwei Wochen bei einer Personenkontrolle der Bundespolizei aufgefallen und wollte flüchten. Er konnte jedoch gestellt und durchsucht werden. Bei ihm fanden die Beamten einen größeren Bargeldbetrag und in der Nähe ein Tütchen, das der Mann offenbar während der Flucht „verschwinden lassen“ wollte, indem er es einfach wegwarf. Darin befand sich Marihuana.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und konnte nun die Wohnung des 18-Jährigen durchsuchen. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt. In der Wohnung stellten die Beamten 164 Gramm Marihuana sicher, das teilweise schon in „Verkaufsportionen“ abgepackt war. Auf den 18-Jährigen kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Trickbetrügerin erkannt

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, Waren gegen Geld umzutauschen, ist eine Frau am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße aufgefallen. Die 62-Jährige wollte diverse Kleidungsstücke ohne Kassenzettel zurückgeben. Die Mitarbeiterin erkannte die Frau aber als Trickbetrügerin, die schon in anderen Filialen aufgefallen ist.

Daraufhin verließ die Betrügerin den Laden und stieg in ein Auto. Die hinzugerufene Streife konnte das Fahrzeug in der Nordbahnstraße stoppen und einer Kontrolle unterziehen. In dem Auto fanden sie eine große Menge Kleidungsstücke mit Etikett und mehrere Akkus.

Weder die 62-Jährige noch ihre 55-jährige Fahrerin konnten einen Eigentumsnachweis für die Sachen vorzeigen. Die Kleidung und die Akkus wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Schulweg überwacht

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwochmorgen wurde durch die Polizei der Schulweg

rund um die der Theodor-Heuss-Grundschule überwacht. Das Hauptaugenmerk wurde

auf die Halte- und Parksituation gelegt. Die Ordnungshüter zogen eine

grundsätzlich positive Bilanz, da sie kaum Beanstandungen hatten.

Lediglich eine Fahrerin wurde festgestellt, welche ihren Pkw auf einer Bushaltefläche parkte. Auf Ansprache und Erklärung setzte sie ihr Fahrzeug umgehend um. Die Resonanz der Eltern war äußerst positiv. Die Schulwegkontrollen werden fortgeführt. |elz

Kreis Kaiserslautern

Auf nasser Fahrbahn geschleudert

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Auf nasser Fahrbahn ist es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn bei Enkenbach-Alsenborn zu einem Unfall gekommen. Gegen 8.15 Uhr verlor der Fahrer eines BMW auf seinem Weg in Fahrtrichtung Mannheim die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Anschließend drehte sich der Pkw mehrfach um die eigene Achse und schlug schließlich erneut in der Schutzplanke ein.

Der 40-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 36-jährige Beifahrerin und ein fünf Jahre altes Kind auf dem Rücksitz blieben unverletzt. Vorsorglich wurden aber alle drei in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der BMW wurde erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden an dem erst 2 Jahre alten E-Auto bei mehreren 10-tausend Euro liegen.

Die A6 war zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim kurzzeitig voll gesperrt. Aktuell (11.25 Uhr) steht wegen der noch laufenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten nur eine Fahrspur zur Verfügung. |cri

Mit 105 durch die 70er-Zone

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Im 70er-Bereich der L395 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern hat die Polizei am Donnerstagvormittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gemessen wurde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die in Richtung Kaiserslautern fuhren.

In der Zeit zwischen 9.40 und 11.50 Uhr stellten die Einsatzkräfte dabei

insgesamt 35 Tempo-Verstöße fest. 24 Verkehrsteilnehmer kamen mit einer

kostenpflichtigen Verwarnung davon, aber elf Fahrer lagen so deutlich über der

zulässigen Höchstgeschwindigkeit, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen.

Den Negativrekord stellte ein Fahrer auf, der mit 105 km/h gemessen wurde.

Zwei Verkehrsteilnehmer erhielten darüber hinaus Mängelberichte, weil die Beleuchtung an ihrem Fahrzeug defekt war oder sie ihre Papiere nicht dabei hatten. |cri

Angebranntes Essen

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Wegen eines angebrannten Essens sind am frühen Freitagmorgen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Familie in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg ausgerückt.

Eine 18-Jährige hatte sich im Ofen eine Pizza zubereiten wollen und war dabei eingeschlafen. Die Mahlzeit kokelte an und verrauchte die Wohnung.

Die Mutter der 18-Jährigen bemerkte den Rauch und wählte den Notruf. Die junge Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde nach der Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden.

Die Feuerwehr sorgte für eine Belüftung der Wohnung. |elz

Pkw kollidiert mit Sattelschlepper

Sembach (ots) – Heftig gekracht hat es am Donnerstagnachmittag in der Junkers-Straße: Gegen 16.40 Uhr stießen hier ein Pkw und ein Sattelschlepper zusammen. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand, es blieb bei Blechschäden.

Allerdings wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Zu dem Unfall kam es nach den derzeitigen Erkenntnissen, weil die 65-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Donnersbergkreis auf ihrem Weg in Richtung Lindbergh-Allee dem Lkw die Vorfahrt nahm. Der Sattelschlepper kam zwar aus einer Seitengasse, allerdings galt hier die Regel „rechts vor links“. |cri

Schreckschusswaffe sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann rief am Donnerstagabend die Polizei, da er im Bereich der Mall einen 22-jährigen Mann festhielt, der mit einer Schreckschusswaffe herumhantiert hatte.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keine Erlaubnis zum Führen der Waffe hat. Die Pistole wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. |elz