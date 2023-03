Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Rangieren und flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 10.30 Uhr ereignete sich in der Straße ‚An

der Tiefburg‘ in Handschuhsheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin

schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer rangierte mit seinem

silbernen PKW rückwärts, um auf einen dortigen Parkplatz einzufahren.

Hierbei übersah er die hinter ihm die Straße überquerende Fußgängerin, welche durch die Kollision mit dem Fahrzeugheck zu Boden stürzte. Anschließend fuhr der Fahrer auf den Parkplatz und entfernte sich von der Unfallstelle. Die verletzte

Fußgängerin wurde durch Passanten erstversorgt und anschließend durch den

Rettungsdienst schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem

Fahrer geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg zu

melden, unter: 0621-174 4111.

Senior rutscht von Bremspedal- 10.000 Euro Schaden

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr rutschte ein 80-jähriger

Mann auf einem Baumarktparkplatz Im Breitspiel während des Einparkens von der

Bremse aufs Gas seines Automatikfahrzeuges. Der Mercedes machte einen Satz über

einen hohen Bordstein, fuhr über eine Böschung und kollidierte mit einer

Sichtschutzwand, welche im Anschluss umfiel.

Der Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat den Unfall aufgenommen. Da sich Zweifel über eine generelle Geeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr für den 80-Jährigen ergaben, wurde die Führerscheinstelle über die Feststellungen der Beamten informiert.

Jugendliche an Bushaltestelle angefahren und geflüchtet

Heidelberg (ots) – Bereits am Dienstag kam es in der Fabrikstraße in Höhe der

Bushaltestelle Erlenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Jugendliche von

einem Fahrzeug erfasst wurde. Die Jugendliche hatte die Straße überquert nachdem

sie aus dem Bus ausgestiegen war und wurde dann von einem entgegenkommenden

kleinen weißen Pkw frontal erfasst.

Der Pkw-Fahrer stieg dann aus, um sich nach dem Wohlergehen zu erkundigen. Als die 14-Jährige dann angab, dass es ihr gut gehe, ging der Autofahrer wieder zu seinem Auto und fuhr davon, ohne seinen Namen und die Erreichbarkeit zu hinterlassen.

Der Autofahrer wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, graue kurze Haare, 50-60 Jahre alt, und trug eine Brille mit schwarzem Rahmen.

Die 14-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die sie später

durch einen Arzt behandeln ließ.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Es werden

Zeugen gesucht, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Bushaltestelle

Erlenweg aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Sie werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.