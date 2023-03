Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf

dem Adenauerring in der Karlsruher Oststadt ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 39-jährige Fahrerin mit ihrem BMW

gegen 16:20 Uhr den Adenauerring in Richtung Durlacher Tor. Kurz vor der

Einmündung Am Fasanengarten wechselte sie offenbar mit ihrem Fahrzeug den

Fahrstreifen. Dabei fuhr sie auf den verkehrsbedingt stehenden Fiat einer

67-Jährigen auf und schob diesen auf den Opel einer 58-Jährigen.

Bei der Kollision erlitt die Fiat-Fahrerin leichte Verletzungen und begab sich im

Anschluss selbständig in ärztliche Behandlung. Ein Abschleppdienst musste die

beiden aufeinander geschobenen Fahrzeuge mit dem Kran trennen. Für die Dauer der

Aufräumarbeiten musste der Adenauerring zeitweise voll gesperrt werden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr, kam es in Beiertheim-Bulach

auf der Pulverhausstraße in Richtung Bundesstraße 36 zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der

vermutliche Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom

Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem

Touran auf der linken Geradeausspur an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung

Pulverhausstraße/Hornisgrindestraße. Auf der Linksabbiegerspur links neben ihr

wartete ein dunkelblauer Kombi unbekannten Fahrzeugtyps. Nachdem die Ampel für

beide Verkehrsteilnehmer auf Grün schaltete, scherte der unbekannte Autofahrer

offenbar aus und kollidierte in der Folge mit der Fahrertür der 45-Jährigen. Im

Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Ettlingen telefonisch unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Schwerverletzte Radfahrerin nach Kollision mit Straßenbahn

Rheinstetten (ots) – Beim Zusammenstoß einer Fahrradfahrerin mit einer Straßenbahn

am Donnerstagmorgen auf Höhe der Messe Karlsruhe zog sich die 84-jährige

Radfahrerin schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei überquerte die 84-Jährige

gegen 08:30 Uhr im Bereich der Haltstelle Messe/Leichtsandstraße die Bahngleise

in Richtung Forchheim. Hierbei übersah sie offenbar eine in Richtung Karlsruhe

fahrende Straßenbahn, weswegen sie mit dieser seitlich kollidierte. Bei dem

Sturz zog sich die Seniorin diverse Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte

sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Radfahrer fährt Fußgängerin an – Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots) – Ein Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer

ereignete sich am Mittwochabend im Brüsseler Ring in Eggenstein-Leopoldshafen.

Die Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das 13-jährige Mädchen gegen 19:00 Uhr

die Fahrbahn des Brüsseler Rings, Höhe der dortigen Supermarkt- und

Drogeriefilialen, überquerte und hierbei mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß. In

der Folge fiel sie wohl zu Boden.

Der Unbekannte entschuldigte sich offenbar kurz und fuhr dann ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen davon. Anschließend setzte das Mädchen seinen Weg offenbar eigenständig fort und zeigte den Unfall erst am Folgetag in Begleitung ihrer Mutter an. Sie erlitt offensichtlich eine Prellung an der Hüfte und einen angebrochenen Oberarm.

Bei dem unbekannten Fahrradfahrer soll es sich um einen Mann, etwa 20-30 Jahre

alt, mit lockigem blondem Haar gehandelt haben. Er war mit einem Rennrad

unterwegs gewesen und trug offenbar einen Helm.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Tel: 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Geschädigten und Zeugen einer Unfallflucht

Ettlingen (ots) – Eine Kollision zwischen zwei Pkws ereignete sich am

Mittwochabend in der Pforzheimer Straße in Ettlingen. Die Unfallverursacherin

meldete sich daraufhin bei der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte eine 38-jährige VW-Fahrerin gegen 16:25 Uhr aus einer an der Pforzheimer Straße gelegenen Parklücke aus.

Dabei streifte sie wohl ein danebenstehendes Auto leicht. Die Beschuldigte bemerkte dies jedoch nicht und fuhr mit ihrem Fahrzeug davon. Anschließend musste diese offenbar einen Schaden an ihrem Pkw feststellen und begab sie sich umgehend zu der Unfallörtlichkeit zurück.

Das beschädigte Fahrzeug befand sich allerdings nicht mehr vor Ort.

Am Pkw der 38-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Der Halter oder die Halterin des unbekannten Pkw sowie Zeugen des Unfalls werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243 3200-0 in Verbindung

zu setzen.