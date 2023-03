Exhibitionisten wiedererkannt – dann festgenommen

Wiesloch (ots) – Am Donnerstagmorgen erkannte eine 39-jährige Frau in der Straße

„Im neuen Sträßel“ einen Exhibitionisten wieder, den sie bereits im Februar

angezeigt hatte. Bei der damaligen Anzeigenerstattung hatte sich der Mann vor

dem Eintreffen der Polizei entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Am gestrigen Morgen verständigte sie die Polizei, die den Mann dann in

unmittelbarer Nähe festnehmen konnte. Im Anschluss überstellten die Beamten des

Polizeirevier Wiesloch den Tatverdächtigen der Kriminalpolizei Heidelberg, die

die Ermittlungen führt.

Drei Fahrzeuge zerkratzt – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratzten bisher unbekannte Täter drei Fahrzeuge, welche in der Rockenauer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Alle PKW, welche gegenüber dem dortigen Spielplatz abgestellt waren, wurden über die gesamte Beifahrerseite vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Seat, einen schwarzen Mercedes und einen weißen Peugeot.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 zu kontaktieren.

Mercedes verursacht Unfall und flüchtet – Hinweisgeber gesucht

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr

missachtete ein bisher unbekannter Mercedes Fahrer bzw. unbekannte

Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt einer 26-jährigen PKW-Fahrerin. Der schwarze

Mercedes fuhr von der Ringstraße in die Spechbacher Straße ein, wodurch die

26-Jährige, welche bereits auf der Spechbacher Straße in Richtung Spechbach

fuhr, zum Ausweichen gezwungen wurde.

Durch das Ausweichmanöver kollidierte die Frau mit zwei Verkehrsschildern Verletzt wurde die Frau nicht, der Sachschaden liegt im mittleren 4-stelligen Bereich. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

B38, Weinheim (ots) – Am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr verlor ein 18-jähriger

BMW-Fahrer auf der B38 in Fahrtrichtung Weinheim die Kontrolle über sein

Fahrzeug, wodurch wirtschaftlicher Totalschaden am PKW entstand. Kurz nach dem

Saukopftunnel geriet das Auto, vermutlich aufgrund von nicht angepasster

Geschwindigkeit, ins Schleudern, wodurch es von der Fahrbahn abkam.

Danach kollidierte der BMW mit der Leitplanke und wurde stark beschädigt.

Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden und der Mann zog sich keine

Verletzungen zu. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Fahrbahn

entfernt. Der Sachschaden liegt mindestens im mittleren vierstelligen Bereich.

Unfall auf der BAB 6 mit vier beteiligten Fahrzeugen

Schwetzingen (ots) – Auf der BAB 6 zwischen dem Kreuz Mannheim und der AS Mannheim/Schwetzingen kommt es aktuell zu Stau aufgrund eines Unfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen. Beide Fahrspuren sind in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Über den Unfallhergang sowie Personen- oder Sachschäden ist aktuell noch nichts bekannt.

Fahrzeuge mit Keyless-Go-Systemen gestohlen – Warnhinweise an die Bevölkerung

Ketsch/Neulußheim (ots) – Immer wieder kommt es nicht nur in der Region, sondern bundesweit zu Diebstählen mit Fahrzeugen, die mit einem sog. „Keyless-Go“ bzw. Keyless-Entry“ System ausgestattet sind. Bei dem Phänomen, das immer wieder in den Fokus kriminalpolizeilicher Ermittlungen gerät, haben es die Täter auf hochwertige Fahrzeuge abgesehen und suchen dabei gezielt nach Autos, die in der Nähe oder unmittelbar vor den Wohnhäusern der Besitzer geparkt sind.

Grund hierfür ist, dass sich der Fahrzeugschlüssel meist, wenn auch hinter verschlossener Wohnungstüre, in der Nähe befindet und die Täter mit spezieller Technik das ausgehende Signal nutzen können, um das Fahrzeug zu entriegeln.

So erging es auch drei Autobesitzern in Ketsch und Neulußheim. In Ketsch musste

der Eigentümer eines Mercedes GLS das Fehlen seines Fahrzeugs vor seinem Anwesen

in der Breslauer Straße am Morgen des 28.03.2023 feststellen, ohne dass der

Fahrzeugschlüssel bzw. „Smart Key“ aus dem Besitz des Fahrzeugeigentümers

abhanden gekommen war. In Neulußheim widerfuhr Selbiges BMW-Eigentümern in der

Schulstraße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 31.03.2023.

Zeugen, die in den jeweiligen Nächten an den genannten Örtlichkeiten etwas

Verdächtiges beobachtet haben oder vermeintlich Personen beim Ausspähen von

Fahrzeugen oder Häusern beobachtet haben, melden sich bitte beim

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444.

Insbesondere nimmt die Polizei diese Fälle jedoch zum Anlass, Autobesitzer mit

Keyless-Go-Systemen erneut zu warnen:

Den Schlüssel, wenn möglich, nicht in der Nähe der Haus-oder Wohnungstüre

ablegen! Falls doch, dann das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B.

durch den Kauf spezieller Behältnisse) abschirmen. Selbsttest am Fahrzeug

machen! Ggf. bei dem Hersteller des Fahrzeugs oder der Fachwerkstatt nachfragen,

ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für das Fahrzeug gibt.