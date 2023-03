Ohne Führerschein zur Polizei

Marburg (ots) – Mit einer Anzeige muss nun ein 27-Jähriger rechnen, nachdem er Mittwochmittag (29.03.2023) mit seinem Auto zur Polizeistation gefahren kam, obwohl gegen ihn ein Fahrverbot vorlag. Aber eins nach dem anderen: Seit August 2022 lag ein Fahrverbot gegen den aus Marburg stammenden 27-Jährigen vor.

Mittwoch kontaktierten die Beamten den jungen Mann und teilten ihm mit, dass sein Führerschein, den er bisher noch nicht abgegeben hatte, beschlagnahmt werden sollte. Der Polizist ermahnte den Marburger abermals nicht zu fahren, da das Fahrverbot bereits seit August besteht.

Der 27-Jährige versprach, den Führerschein umgehend zur Polizei zu bringen. Zehn Minuten später kam der Mann, mit seinem Daimler, zur Marburger Wache gefahren. Die Ordnungshüter nahmen ihn in Empfang und beschlagnahmten den Führerschein. Der 27-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Handy während der Zugfahrt gestohlen

Marburg/Treysa (ots) – Opfer von Handydieben wurde in der vergangenen Nacht (31.3.) ein 25-Jähriger aus Clausthal-Zellerfeld. Der Mann war gegen 4 Uhr unterwegs in einem Regionalexpress zwischen Marburg und Treysa.

Den Gang zur Toilette nutzten bislang Unbekannte offensichtlich aus, um dem 25-Jährigen sein rotes iPhone 11 zu stehlen. Der entstandene Schaden wird mit rund 1.000 Euro angegeben. Der 25-Jährige erstattete später Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Diebstahl im Regionalexpress machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Vermisster 38-Jähriger tot aufgefunden

Marburg-Biedenkopf (ots) – Seit 30.03.2023 suchte die Polizei nach einem 38-Jährigen aus Wetter. Der 38-Jährige wurde heute Nachmittag in der Nähe von Wetter tot aufgefunden.

Ersten Ermittlungen nach liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Entsprechende Todesermittlungen wurden aufgenommen und dauern aktuell noch an.

Marburg: 15-Jähriger versucht zu flüchten

Im Rahmen „Sicheres Marburg“ kontrollierten Marburger Polizisten, gemeinsam mit Kollegen der Bereitschaftspolizei gestern (30.03.2023) im Stadtgebiet. Im Bereich der Lahnterrasse, Nahe der Lingelgasse, sollte gegen 12:10 Uhr eine Gruppe Jugendlicher kontrolliert werden. Beim Erblicken der Ordnungshüter nahmen die vier Jugendlichen Reißaus.

Die Bereitschaftspolizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten die Personen. Ein 15-Jähriger, syrischer Herkunft, widersetzte sich massiv der Kontrolle und musste von drei Beamten unter Kontrolle gebracht werden. Ein Beamter verletzte sich hierbei leicht.

Nach der Personalienfeststellung wurden die Jugendlichen vor Ort entlassen. Der in Marburg wohnhafte 15-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Neustadt: Küchenbrand

Rettungskräfte, Feuerwehren und Polizei wurden gestern (30.03.2023), gegen 17:00 Uhr, zu einem Brand in die Karl-Braun-Straße gerufen. Offenbar war ein Feuer in der Küche eines Wohnhauses ausgebrochen. Drei Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Wehren aus Neustadt, Momberg und Stadtallendorf brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten den Brand.

Zum entstandenen Schaden, sowie zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kirchhain: Parkplatzrempler

Am Montag (27.03.2023) beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz des Herkules Getränkemarktes in der Fuldaer Straße abgestellten schwarzen Nissan Juke. Zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr verursachte der Unfallfahrer am rechten Außenspiegel und dem Radkasten einen Schaden von rund 4.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 93050.

Bad Endbach: Spiegelunfall

Nach einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr auf der Landstraße sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Mittwoch (29.03.2023), um 17:55 Uhr fuhr eine Ford-Fahrerin mit ihrem Kuga von Gladenbach aus kommend auf der Landstraße. In Höhe der Volksbank kam ihr ein orangefarbener Pritschenwagen entgegen.

Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, hörte die Kuga-Fahrerin einen dumpfen Schlag. Offenbar hatte der Pritschenwagen beim Vorbeifahrern den Ford am linken Außenspiegel touchiert und einen 1.000 Euro teuren Schaden hinterlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem orangefarbenen Pritschenwagen, mit den Ziffern 18 im Kennzeichen, geben? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer geben? Zeugen werden gebeten, die Polizei in Biedenkopf unter

Tel.: (06461) 92950 zu kontaktieren.

