Lahn-Dill-Kreis – A 45: Verloren auf der Sauerlandlinie

Der Hilferuf einer Verkehrsteilnehmerin aus Freiburg beschäftigte gestern Abend die Autobahnpolizei in Butzbach. Gegen 22.00 Uhr meldete sich die verzweifelte Frau über den Notruf. Sie sei von Freiburg aus in Richtung Siegen gestartet und nach eigenem Bekunden auf einen Parkplatz in der Nähe von Haiger abgefahren.

Auf diesem stünden zum einen viele Lkw auf dem Parkplatz und zum anderen seien die Pfeile auf der Fahrbahn des Parkplatzes in unterschiedliche Richtungen markiert, so dass sie die Ausfahrt nicht finden würde.

Über Telefon vereinbarte die Polizei mit der Dame, dass sie im Fahrzeug sitzen bleiben und die Warnblinkanlage anschalten solle. Eine Streife der Autobahnpolizei machte sich auf den Weg und fuhr die beiden Parkplätze zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger ab, ohne auf die Freiburgerin zu treffen.

Nach einem nochmaligen Kontakt mit der Dame, übermittelte sie ein Google-Screenshot mit ihrem Standort. Dieser zeigte die Tank- und Rastanlage in Katzenfurt als aktuellen Standort an. Auch auf dem in der Fahrtrichtung Hanau gelegenen Parkplatz war die Freiburgerin mit ihrem Wagen nicht zu finden.

Eine Streife entdeckte die Freiburgerin schließlich gegen 23.20 Uhr auf dem Parkplatz „Volkersbach“, zwischen der Anschlussstelle Ehringshausen und Herborn-Süd, lediglich fünf Meter vom Beschleunigungsstreifen getrennt und rund 25 Kilometer von Haiger entfernt und lotste sie sicher auf die Sauerlandlinie.

Breitscheid: Betrunken unterwegs

Gestern Abend zog eine Streife der Dillenburger Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 23.20 Uhr stoppten die Ordnungshüter einen Renaultfahrer. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,48 Promille. Ein Arzt nahm dem 55-jährigen Breitscheider eine Blutprobe ab. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Wetzlar: Haus durchwühlt

Im Zeitraum vom 27.03.2023 (Montag) bis gestern Morgen suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Frankenstraße auf. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Beute. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor.

Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9810 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Aus Obi-Hütte bedient

Mit mehreren Gasflaschen vom Gelände des Obi-Marktes suchten Diebe im Dillfeld das Weite. Die Täter brachen eine Metallhütte auf und griffen sich eine bisher nicht bekannte Menge der Flaschen. Die Aufbruchschäden an der Hütte belaufen sich auf rund 600 Euro.

Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen, die die Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Obi beobachteten.

Hinweise an die Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

