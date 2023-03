Lambrecht: Jahresversammlung 2022 der Feuerwehr VG Lambrecht

Lambrecht – Am Freitag, 31.03.2023, fand im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Lambrecht die Jahresversammlung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht statt. Auf dem Programm standen Verpflichtungen, Beförderungen, Verabschiedungen und Ernennungen neuer und langjähriger Feuerwehrmänner und -frauen.

Bürgermeister Gernot Kuhn begrüßte die Feuerwehrangehörigen, und die Vertreter der Blaulichtfamilie (stellv. Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Thomas Melchior, Polizei, DRK, First Responder) und der Politik. Nach der Unklarheit, wie der Winter verläuft, wurden in einer Eilentscheidung Stromaggregate und Heizlüfter für die Feuerwehrhäuser angeschafft. Im Haushalt für 2023 eingeplant sind 300.000 Euro für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Elmstein, 60.000 Euro für das Mehrzweckfahrzeug Waldbrand (Ford Ranger), 60.000 Euro für Dachsirenen, 214.000 Euro für Trainings- und Betriebsausstattung (darunter leichte Bekleidung), 28.000 Euro für technische Anlagen (Tragkraftspritze, Elektrohubwagen, 15.000 Euro für Geschäftsausstattung (Tablets und Verwaltungssoftware). Den Haushalt sehr entlastet hat ein TLF3000, das vom Land Rheinland-Pfalz gesponsert wurde. Ein Fahrzeug wurde versteigert und brachte ca. 54.700 Euro ein.

Wehrleiter Frank Flockerzi schaute auf das Jahr 2022 und 2023. In Iggelbach wurde die erste Bambinifeuerwehr der VG Lambrecht gegründet. Eine zweite Bambinifeuerwehr wird im Juni 2023 in Lambrecht gegründet. Im September 2022 wurde ein Löschfahrzeug in Weidenthal in Dienst gestellt und das alte Fahrzeug versteigert. Weiter wurden Stromerzeuger angeschafft, die bei Stromausfällen zum Einsatz kommen. „Die Kettensäge war wieder das wichtigste Einsatzgerät“, so Frank Flockerzi. Diese kam bei Windbrüchen zum Einsatz. Herausragende Einsätze waren ein schwerer Verkehrsunfall auf der Totenkopfstraße sowie einen größeren Dachstuhlbrand in Iggelbach. Auf der K19 zwischen Iggelbach und Elmstein hatte sich ein Linienbus im Schnee festgefahren.

Im Jahr 2022 waren 434 Einsätze von der Feuerwehr abzuarbeiten (2021: 305), 50 Einsätze davon von den First Respondern (103 Brände, 324 Hilfeleistungen, 6 Sicherheitswachen, 1 Brandschutzerziehung). Die erhöhten Einsatzzahlen lassen sich durch das Schneechaos im April erklären, so Frank Flockerzi. Die Sollstärke der Feuerwehr der VG Lambrecht beträgt 186 Einsatzkräfte, Ist-Bestand ist 188. 2023 wird eine Verwaltungssoftware eingeführt sowie neue leichte persönliche Schutzausrüstung für alle Feuerwehrangehörigen sowie Atemschutzgeräte beschafft.

VG-Jugendfeuerwehrwart Yannik Munzinger gab einen Überblick über Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. In 4 Jugend- und 1 Bambinifeuerwehr waren 18 Betreuer und 61 Mitglieder aktiv. Unter anderem wurden Fackelwanderungen, Papier- und Tannenbaumsammelaktionen, ein Sommerfest, ein Kreiszeltlager durchgeführt und sich beim JUZ-Spektakel, Kerweumzug und Sportfesten engagiert. Beim Kreiszeltlager in Esthal waren 225 Teilnehmer aus 15 Jugendfeuerwehren beteiligt. 2023 ist im Sommer ein VG-Jugendfeuerwehrzeltlager und ein Ausflug geplant.

Bei den nachfolgenden Verpflichtungen, Beförderungen, Ernennungen und einer Verabschiedung wurden Feuerwehrangehörige geehrt, u.a. mit Urkunden und Medaillen des Landkreises Bad Dürkheim für die Katastrophenschutzeinsatzkräfte beim Hochwassereinsatz im Ahrtal sowie für 15-, 25- und 35-jährige aktive Tätigkeit in der Feuerwehr.