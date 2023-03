Einbruch in Vereinsheim – Täter gingen leer aus

Melsungen (ots) – TZ: Montag, 27.03.2023, 14:30 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 11:40 Uhr – Unbekannte sind in das Vereinsheim des TC Blau-Weiß Melsungen in der Dreuxallee in Melsungen eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen hierbei ein Fenster des Vereinsheims ein und verschafften sich somit gewaltsam Zutritt.

Im Innenbereich wurden mehrere Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Letztendlich wurde eine geringe Menge an Münzgeld entwendet. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 700 EUR. Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrskontrolle mit Beteiligung der Bereitschaftspolizei – Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Homberg-Lützelwig (ots) – Montag, 27.03.2023; 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr – Bereits am Montag (27.03.2023) wurde eine Verkehrskontrolle mit dem Themenschwerpunkt „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Schwalm-Eder-Kreises mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Kassel durchgeführt.

Die Kontrollstelle für die Kontrollaktion wurde in der Marburger Straße (Bundesstraße 254) in Homberg-Lützelwig aufgebaut. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurden durch die Beamtinnen und Beamten insgesamt 173 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen und 191 Personenüberprüfungen durchgeführt. Eine der kontrollierten Personen war im Rahmen einer Personenfahndung durch die Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Weiterhin wurden insgesamt 121 Dokumente auf ihre Echtheit überprüft.

Das Ergebnis der Kontrolle: eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fünf Strafanzeigen wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, vier Mängelanzeigen wegen verschiedener Fahrzeugmängel (defekte Windschutzscheibe, Reifen, Beleuchtung). In einem Fall wurde ein Pkw sogar an Ort und Stelle stillgelegt, da die Betriebserlaubnis aufgrund einer Fahrwerksveränderung erloschen war. Auch elf Ordnungswidrigkeiten wegen Gurt- und Handyverstößen wurden geahndet. In einem Fall war auch ein Kind während der Fahrt nicht gesichert.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beabsichtigt in naher Zukunft weitere Verkehrskontrollen dieser Art und Umfang im Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

