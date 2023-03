Versuchter Einbruch in Tagespflegeeinrichtung – Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) – In den frühen Morgenstunden versuchten zwei junge Männer, die Eingangstür einer Tagespflege in der Herrmannstraße aufzubrechen. Nachdem dies misslang, flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Wilhelmshöher Allee. Ein Nachbar hatte den Vorfall aber mitbekommen und daraufhin umgehend die Polizei informiert. Bereits 4 Minuten nach der Tat konnte eine der beiden Personen durch eine Polizeistreife festgenommen werden, dem zweiten Täter gelang zu Fuß die Flucht.

Am Freitagmorgen erhielt die Leitstelle der Polizei um 00:11 Uhr einen Anruf eines Anwohners der Herrmannstraße in der Kasseler Innenstadt, mit dem Hinweis, dass aktuell zwei Personen versuchen würden, in ein Haus einzubrechen. Umgehend alarmierte Polizeistreifen konnten noch in Tatortnähe einen der beiden Täter, einen 22-jährigen Mann aus Kassel, festnehmen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten flüchtigen Täter, der lediglich als dunkel gekleidete jüngere männliche Person beschrieben werden konnte, verliefen bisher erfolglos.

Aus diesem Grund suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter, aber auch zu einem weiteren Einbruch geben können, der mit dieser Tat im Zusammenhang stehen könnte:

Weiterer Einbruch in unmittelbarer Tatortnähe

Weniger als 100 Meter vom Tatort in der Herrmannstraße entfernt wurde ein weiterer Einbruch gemeldet. Einem Anwohner war in der Straße „Königstor“ um kurz nach 02:00 Uhr aufgefallen, dass die Tür zu einem Sanitätshaus offen stand. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten bisher unbekannte Einbrecher die Eingangstür mit brachialer Gewalt öffnen können und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Entwendet wurde im Anschluss aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts und die Täter verließen ohne Beute das Geschäft.

Der festgenommene 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Beginn der Motorradsaison 2023: Polizei gibt Tipps für unfallfreien Start

Kassel (ots) – Nordhessen – Mit Beginn des Frühlingswetters zieht es wieder viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf die Straßen, auch in Nordhessen. Die schönen Landschaften und zahlreiche Ausflugsziele in unserer Region bieten fast überall ideale Bedingungen für eine Motorradtour. Leider endeten solche Fahrten in den vergangenen Jahren aber auch mit schweren oder gar tödlichen Unfällen.

Nicht selten passierten solche Unfälle gleich zu Beginn der Motorradsaison, wenn sich andere Verkehrsteilnehmer mitunter noch nicht wieder auf Zweiräder im Straßenverkehr eingestellt haben oder es bei den Motorradfahrerinnen und -fahrern nach der Winterpause an Fahrpraxis mangelt.

So verloren im Jahr 2022 7 Motorradfahrer auf nordhessischen Straßen tragischerweise ihr Leben, vier davon gleich zu Beginn der Saison in den Monaten März und April. Deswegen möchte die Polizei auch in diesem Jahr frühzeitig auf die Gefahren für Zweiräder im Straßenverkehr hinweisen und allen Verkehrsteilnehmern Tipps geben, damit der Start in die Saison unfallfrei gelingt:

Technik und Sicherheit von Motorrädern

Checken Sie gründlich Ihre „Maschine“ nach der Winterpause

Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck

vorgeschriebenem Luftdruck

vorgeschriebenem Luftdruck Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur

gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder

Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel

Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern

vermindern

Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps für Motorradfahrerinnen und -fahrer

Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht

Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht

Fahren Sie vorausschauend

Seien Sie stets bremsbereit

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an

Schneiden Sie keine Kurven

In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen

Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein

Motorrad-Sicherheitstraining

Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gilt

Auf Zweiräder im Straßenverkehrsbild einstellen

Geschwindigkeiten von Motorrädern richtig einschätzen

Schulterblick kann Leben von Zweiradfahrerinnen und -fahrern retten

Mehr Informationen zum Beginn der Motorradsaison gibt es unter https://k.polizei.hessen.de/2102236139

