26-Jähriger beraubt

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 30.03.2023, 20.20 Uhr,

Wiesbaden-Biebrich (ots)-(pl) – Am Donnerstag 30.03.2023 brachte ein 26-jähriger Mann zur Anzeige, dass er in der Äppelallee von 2 Männern beraubt wurde. Nach Angaben des Geschädigten begegnete er gegen 20.20 Uhr in der Äppelallee im Bereich des Spielplatzes Didierstraße zwei Männern, welche ihn unter Vorhalten eines Messers aufgeforderten, sein Bargeld und weitere Wertsachen herauszurücken.

Anschließend entfernten ich die Räuber mit der Beute in Richtung Bahnübergang.

Täterbeschreibung:

Beide sollen etwa 25-30 Jahre alt gewesen sein und Deutsch mit Akzent gesprochen haben.

Einer der Räuber war etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank, schwarzer Vollbart. Er trug eine

schwarze Kapuzenjacke.

schwarze Kapuzenjacke. Der Komplize wurde als etwa 1,85 Meter groß mit einer normalen Statur und einem schwarzen Vollbart beschrieben. Auch er trug eine schwarze Kapuzenjacke.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Polizeistreife greift in Auseinandersetzung ein

Wiesbaden, Helenenstraße, 30.03.2023, 19.05 Uhr.

(pl)Eine Polizeistreife wurde am Donnerstagabend in der Helenenstraße auf eine

handfeste Auseinandersetzung zweier Männer aufmerksam gemacht und griff

daraufhin unmittelbar ein. Um kurz nach 19.00 Uhr wies ein männlicher Passant

die Streife auf die in der Nähe stattfindende Auseinandersetzung hin. Die beiden

Polizeikräfte begaben sich direkt zum Ort des Geschehens und trennten die beiden

sich bekannten 28 und 44 Jahre alten Kontrahenten voneinander.

Im weiteren Verlauf gab der 44-Jährige an, dass er zuvor von dem 28-Jährigen beraubt worden sei. Dieser habe ihn angegriffen und das Handy aus der Hand gerissen, woraufhin sich dann die Auseinandersetzung entwickelte, in welche die Polizeistreife eingriff.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf des Vorfalls aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, insbesondere den bislang noch unbekannten Passanten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Falsche Handwerker unterwegs

Wiesbaden, Müllerstraße, 30.03.2023, 12.30 Uhr bis 12.40 Uhr.

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Müllerstraße wurde am Donnerstagmittag eine

Seniorin von falschen Handwerkern heimgesucht. Zwei Männer klingelten gegen

12.30 Uhr bei der Geschädigten und erschlichen sich wegen eines angeblichen

Wasserschadens Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte einer der Täter die

Seniorin geschickt ab, so dass der Komplize unbemerkt diverse Schmuckstücke

entwenden konnte.

Einer der angeblichen Handwerker soll etwa 50 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Der Komplize wurde als etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und dick beschrieben. Er habe eine

gelbe Weste getragen und auffällig stark geschwitzt.

Die Wiesbadener Kripo bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn

nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen

Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der

Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die

Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine

Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis

haben.

Zwei Einbrüche in der Dotzheimer Straße

Wiesbaden, Mittwoch 29.03.2023, 18:30 Uhr bis Donnerstag 30.03.2023, 08:45 Uhr.

(sun)In der Nacht zum Donnerstag wurden in der Dotzheimer Straße ein

Friseurgeschäft und eine Kindertagesstätte von Einbrechern heimgesucht. Die

Täter drangen in beiden Fällen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die

jeweiligen Räumlichkeiten ein.

Während sie aus dem Friseurgeschäft aufgefundenes Münzgeld mitgehen ließen, wurden sie beim Durchsuchen der Kindertagesstätte offensichtlich nicht fündig und ergriffen in diesem Fall ohne Beute die Flucht.

Durch die brachiale Vorgehensweise verursachten die Täter jedoch einen

Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Büroräumlichkeiten von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden, Holzstraße, 30.03.2023, 19.30 Uhr bis 31.03.2023, 04.15 Uhr.

(pl)In einem Mehrfamilienhaus der Holzstraße sind unbekannte Täter in der Nacht

zum Freitag in Büroräumlichkeiten eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich

Zutritt zum Gebäude und öffneten anschließend mit brachialer Gewalt die

Zugangstür zu den Büroräumen, welche dann durchsucht wurden.

Über das mögliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fenster hält Einbruchsversuchen stand

Mainz-Kostheim, 29.03.2023, 19.30 Uhr bis 30.03.2023, 10.15 Uhr.

(pl)Das Fenster einer Metzgerei in der Kostheimer Landstraße in Kostheim hat in

der Nacht zum Donnerstag Einbrechern standgehalten. Die Unbekannten versuchten

erfolglos, das Fenster aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge

die Flucht. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei

für die kommende Woche:

Montag: Rheinlandstr.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Verkehrsunfälle mit hoher Anzahl an Beteiligten

Wiesbaden (ots) – Am 30.03.2023 gegen 17.00 Uhr ereigneten sich auf der A 66 in

Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Wallau

kurz hintereinander zwei Auffahrunfälle, bei denen in einem Fall 7, und im

zweiten Fall 8 Fahrzeuge beteiligt waren.

Aufgrund dichten Feierabendverkehrs musste eine 35-jährige Frankfurterin mit

ihrem VW UP ihr Fahrzeug abbremsen. Die nachfolgenden 7 Fahrzeuge aus Limburg,

Mainz, Groß-Gerau, Main-Taunus-Kreis, und Wiesbaden konnten nicht mehr

rechtzeitig bremsen und fuhren auf- und gegeneinander. Desweiteren wurden

mehrere Einheiten der Mittelschutzplanke beschädigt, es wurde keiner der

Beteiligten verletzt.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich ca. 150 Meter hinter dem ersten Unfall.

Aufgrund des vorangegangen Staus musste ein 37-jähriger Opelfahrer aus dem

Westerwaldkreis sein Fahrzeug abbremsen. Sowohl das nachfolgende Motorrad mit

einem 24-jährigen Mann aus dem Rheingau, als auch der folgende PKW, besetzt mit

einer 30-jährigen Frau aus Mainz konnten rechtzeitig abbremsen.

Der als nächstes ankommende 41-jährige Mann mit seinem PKW Skoda aus Fulda konnte vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf die Mainzerin auf, wodurch diese auf das Motorrad geschoben wurde. Das Heck des vorderen Westerwälder Opels wurde dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der Motorradfahrer wurde durch den Anprall im Brust- und Schulterbereich

verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Personen wurden

leicht verletzt, konnten aber nach ärztlicher Versorgung noch an der

Unfallstelle wieder entlassen werden.

Während der Unfallaufnahme musste die A 66 für zwei Stunden in Fahrtrichtung

Frankfurt gesperrt werden. Es waren Rettungsdienste, sowie die Feuerwehr aus

Wiesbaden im Einsatz. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum

jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

Rheingau-Taunus

Schockanruf erfolgreich

Taunusstein, Aarstraße 30.03.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

(mk) Am Donnerstag wurde ein Mann aus Taunusstein Opfer von Trickbetrüger, wobei

der Senior um eine größere Geldsumme und Wertsachen gebracht wurde. Im aktuellen

Fall meldeten sich die Betrüger per Telefon bei dem Geschädigten und gaben vor

die Tochter zu sein, die ein Mädchen auf einem Fahrrad totgefahren habe. Als die

erste Nachfrage seitens des Taunussteiners erfolgte wurde das Telefon

weitergereicht und dem Senior vorgespielt, dass eine Polizeibeamtin am Telefon

sei.

Durch diese wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass gegen die Tochter

aufgrund der Tat eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben worden wäre und

nun eine Kaution von mindestens 80.000 EUR gezahlt werden müsse. Im sich nun

anschließenden mehrstündigen Gespräch wurde der Senior schließlich dazu gebracht

mit mehreren 10.000 EUR Bargeld sowie diversen Uhren und Goldbarren nach

Frankfurt am Main zu fahren und diese dort in der Heiligkreuzgasse an einen

vermeintlichen Abholer zu übergeben.

Nach der Übergabe meldete sich der Geschädigte beim Polizeipräsidium Westhessen, da durch die Betrüger zuvor geschildert wurde, dass sich die Tochter dort im Gewahrsam befinde und nach der Übergabe abgeholt werden könne. Im Rahmen des Anrufs fiel der Betrug dann auf.

Der Abholer wurde durch den Senior als männlich mit untersetzter Statur

beschrieben. Er soll ca. 1,70m groß und ca. 36 bis 37 Jahre alt gewesen sein

sowie schwarze, kurze Haare, einen schwarzen, gepflegten Vollbart und dunkle

Augen gehabt haben. Er sprach mit einem ausländischen Akzent. Bei der Übergabe

trug er laut dem Senior einen dunklen Pullover und eine dunkle Jeanshose. Er

soll ein Handy (kein Smartphone) mitgeführt haben.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald angebliche Verwandte sich, egal

über welches Medium, melden, und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses

Misstrauen erfolgen, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen

Bitte kam und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich

erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen

melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde

Personen.

Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation.

Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und

kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Versuchter Einbruch in Wohnung

Eltville, Rauenthal, Weinbergstraße, 29.03.2023 bis 30.03.2023

(mk) Zwischen Mittwoch und Donnerstag versuchten Unbekannte gewaltsam in eine

Wohnung in der Eltville einzudringen. Die betroffene Wohnung befindet sich im 1.

Obergeschoss eines Hauses in der Weinbergstraße im Ortsteil Rauenthal. Die Täter

verschafften sich zunächst unbefugt Zugang zum umzäunten Gelände und

anschließend auf unbekannte Art und Weise zum, vor einem Fenster im 1.

Obergeschoss gelegenen, Balkon.

Anschließend wurde versucht, mittels Hebeln das Fenster gewaltsam zu Öffnen. Es blieb beim Versuch. Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

Zigarettenautomat bei Aufbruchversuch zerstört

Hünstetten/Wallrabenstein, Dorfweg, 29.03.2023, 13 Uhr bis 30.03.2023, 12:15 Uhr

(mk) Von Mittwoch, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 12:15 Uhr versuchten bislang

Unbekannte einen Zigarettenautoamten im Bereich Hünstetten aufzubrechen. Der

freistehende Zigarettenautomat befindet sich im Ortsteil Wallrabenstein in der

Dorfstraße. Die unbekannten Täter versuchten mit massiver Gewalt den

Zigarettenautomaten aufzuhebeln, um an die innenliegenden Zigaretten zu

gelangen.

Letztendlich gelang es ihnen nicht, die Schutzvorrichtungen zu

überwinden, woraufhin sie ihre Tat abbrachen. Der Automat wurde aufgrund des

brachialen Vorgehens jedoch nahezu vollständig zerstört. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Hinweise werden bei der Polizei Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegengenommen.

Alleinunfall – Fahrer unter Alkoholeinfluss

Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße, 30.03.2023, 18:10 Uhr.

(mk) Am Donnerstag kam es im Bereich der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof

zu einem Unfall bei dem der Fahrer offensichtlich unter Einfluss von Alkohol

stand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 62-Jähriger gegen 18:10 Uhr mit

seinem Pkw die Aarstraße in Taunusstein-Neuhof aus Richtung Idstein kommend in

Richtung Limburger Straße.

Beim Befahren des dortigen Kreisels überfuhr er zunächst den in der Mitte befindlichen Grünbereich. Beim Verlassen des Kreisels kollidierte er dann zusätzlich mit einem Fahrbahnteiler ehe er in der Fahrbahnmitte zum Stillstand kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 6.000 EUR geschätzt. Im Rahmen der

Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol

seinen Pkw führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Es

folgte eine entsprechende Blutentnahme auf der Dienststelle und die Einleitung

eines Ermittlungsverfahrens.

Unfall mit Lkw – Fahrer leicht verletzt

B275 zwischen Taunusstein-Neuhof/Idstein-Eschenhahn, 29.03.2023, 16:45 Uhr

(mk) Am Mittwoch kam es auf der B275 im Bereich Taunusstein-Neuhof zu einem

Unfall, bei dem ein Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein

52-Jähriger mit seinem Lkw die B275 zwischen Taunusstein-Neuhof und

Idstein-Eschenhahn, als ein Tier vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße lief.

Beim Versuch dem Tier auszuweichen, erfolgte eine starke Lenkbewegung nach links

wodurch der Lkw in den linksseitigen Straßengraben geriet und in der Folge

umfiel. Der 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zwecks medizinischer

Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Schaden

von ca. 10.000 EUR. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B275

vollgesperrt werden.

An dieser Stelle erfolgt erneut der Hinweis gerade in feld- und waldreichen

Gebieten, wie sie im Rheingau-Taunus-Kreis häufig vorkommen, neben dem

Verkehrsgeschehen auch immer den Straßenrand im Blick zu haben. So lässt sich

das Risiko eines Wildunfalls deutlich reduzieren. Sollte ein Zusammenstoß trotz

aller Aufmerksamkeit nicht vermeidbar sein, gilt es das Fahrzeug abzubremsen

ohne auf die Gegenfahrbahn oder gar in den Straßengraben auszuweichen.

Aktueller Blitzerreport

(mk) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Korrektur zur Meldung: „Vor Verkehrskontrolle flüchtendes Fahrzeug“

Bad Schwalbach (ots) – (mk)In der gestern unter Punkt 1 veröffentlichten

Pressemeldung hinsichtlich eines vor einer Verkehrskontrolle flüchtenden

Fahrzeugs hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Die Tat ereignete sich nicht wie im Fließtext angegeben am Montagabend, sondern am Mittwochabend (29. März 2023). Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

