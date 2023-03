Groß-Gerau

Kriminelle überfallen Lokal – Duo entkommt – Kripo bittet um Hinweise

Mörfelden (ots) – Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Freitag (31.03.) ein Lokal in der Rubensstraße überfallen und Geld gestohlen. Die beiden mit Sturmhauben maskierten Täter hatten das Lokal gegen 03.30 Uhr betreten und einen Angestellten mit einer Pistole bedroht.

Die Kriminellen griffen sich anschließend das Geld und verschwanden damit in Richtung Lucas-Cranach-Straße.

Einer der Flüchtigen ist etwa 1,85 Meter groß und kräftig, sein Begleiter ist circa 1,75 Meter groß, auffällig dünn und trug weiße Sneaker. Beide Männer trugen bei Tatausführung Handschuhe.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960. Die Ermittler fragen: Wem sind in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen?

Polizei kontrolliert Straßenverkehr

Rüsselsheim (ots) – Am Donnerstagabend (30.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 1.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim und der Hessischen Bereitschaftspolizei den Straßenverkehr im Stadtgebiet.

Insgesamt nahmen die Ordnungshüter hierbei 103 Fahrzeuge und 187 Personen genauer unter die Lupe. Im Bereich Varkausstraße sowie im Rugbyring führten die Polizisten ihre Überprüfungen durch. Neben mehreren Verstößen gegen die Gurtpflicht, erstatten die Ordnungshüter gegen zwei Autofahrer Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und leiteten zudem zwei Verfahren gegen das Kraftfahrsteuergesetz ein.

Kurz nach 23.00 Uhr stoppte die Polizei im Rugbyring einen 26 Jahre alten Autofahrer, bei dem sich deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum zeigten und gegen 23.30 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto in die Kontrollstelle, bei dem ein anschließender Atemalkoholtest rund 1,1 Promille anzeigte. Beide Autofahrer wurde vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Darmstadt

28-Jähriger nach Fußballspiel geschlagen

Darmstadt (ots) – Nachdem es am Donnerstagabend (30.3.) nach einem Fußballspiel

auf einem Sportplatz im Dornheimer Weg aus noch nicht bekannten Gründen zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein soll, wird

sich ein 24-Jähriger wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten

müssen.

Der junge Darmstädter steht im Verdacht, nach Spielende, gegen 21.15 Uhr, einen 28-jährigen Spieler der Gastmannschaft unvermittelt geschlagen zu haben. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Unfallflucht nach Parkrempler in der Rheinstraße – Zeugen gesucht!

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Freitag (24.03) in der Nacht zum Samstag kam es auf der Rheinstraße 47 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter

schwarzer Audi beschädigt wurde. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte

ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Audi und hinterließ dort einen

Sachschaden von mindestens 1000 EURO.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Darmstadt eine männliche Person, die

sich in einem nahe gelegenen Geschäft nach dem oben genannten Audi erkundigte

und womöglich wichtige Angaben zum Sachverhalt machen kann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210

zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Weißer KIA entwendet – Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (30.-31.3.) haben Kriminelle einen

weißen Kia Sorento gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Autocenters in der

Friedrich-Schaefer-Straße abgestellt war. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in

diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu

den Tätern oder dem Verbleib der Beute entgegen.

Kreis Bergstraße

Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Viernheim (ots) – Am Donnerstag (30.03.) kam es gegen 23:15 Uhr im Bereich der

Kriemhildstraße Ecke In der Wormsheck zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer

eines bisher unbekannten Fahrzeuges beschädigte die Mauer sowie den Zaun eines

dortigen Anwesens. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom

Unfallort.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 zu melden.

Alkoholisiert am Steuer – Streife nimmt 34-Jährigen vorläufig fest

Bensheim (ots) – Ein 34 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle am

Donnerstagnachmittag (30.03.) mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr rechnen. Gegen 14.20 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation

Bensheim das Fahrzeug des Mannes im Berliner Ring.

Bei der Überprüfung des Mannes fiel den Polizeikräften Alkoholgeruch auf, der aus dem Innenraum drang. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der 34-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Odenwaldkreis

Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung/Zeugen gesucht

Michelstadt (ots) – Am Mittwochmittag (29.03.) soll es gegen 13.45 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in der Erbacher Straße zu einer körperlichen Attacke gegen einen 27 Jahre alten Mann gekommen sein. Ein Tatverdacht richtet sich hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen einen ebenfalls 27-Jährigen sowie einen weiteren, bislang unbekannten Mann.

Die beiden sollen den 27 Jahre alten Mann zu Boden geworfen und anschließend auf ihn eingeschlagen haben. Er wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Erbach ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich in diesem Zusammenhang unter Tel. 06062/9530 zu melden.

Südhessen

„Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“

Südhessen (ots) – Präventionskampagne der Hessischen Polizei – Tipps zu Beginn der Motorradsaison 2023. Im letzten Jahr wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen 86 Biker mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum schwer und 210 leicht verletzt. 7 Motorradfahrer verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben und auch zu Beginn der diesjährigen Motorradsaison wurden bereits Biker verletzt und eine junge Frau verlor im März im Odenwaldkreis bei einem Unfall ihr Leben.

Daher appelliert die Polizei auch in diesem Jahr an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer und auf die Rücksichtnahme der Autofahrer, um schwere Unfälle zu vermeiden, das Verletzungsrisiko zu minimieren und die Belange der Bevölkerung im Hinblick auf Lärm zu berücksichtigen.

Mit dem Slogan „Auf der Straße gibt es nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren“, unterstützt der vielfachbekannte und erfolgreiche Motorradrennfahrer Marcel Schrötter die Präventionskampagne der Hessischen Polizei „Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“ erneut.

Darüber hinaus findet erneut eine enge Zusammenarbeit mit den Zulassungsstellen in Südhessen statt. Immer wieder sind auch Biker mit neuen Maschinen an Unfällen beteiligt. Das Risiko ist laut verschiedenen Studien bei ihnen deutlich höher, als bei Besitzern älterer Motorräder. Genau dort setzt die Kooperation des Polizeipräsidiums Südhessen mit den Zulassungsstellen an. Ziel ist es hierbei, die Motorradfahrer bereits gleich zu Beginn, wenn Sie Ihre Maschinen zulassen, auf die Gefahren hinzuweisen. Hierzu erhalten die Zulassungsstellen und die Fahrerlaubnisbehörden Präventionspakete, um die Führerschein-Neulinge vorab zu sensibilisieren und auf die Gefahren aufmerksam zu machen.

Weiterhin sind in diesem Jahr wieder Plakataktionen und hessenweite Radiospots geplant. Alles mit dem Ziel, alle Verkehrssteilnehmer auf die Gefahren und die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Denn egal, ob Motorradfahrer, Autofahrer oder sonstiger Verkehrsteilnehmer, jeder hat es letztlich in der Hand und kann durch sein Verhalten zur Verkehrssicherheit beitragen. Gleiches gilt ebenso für Lärm, verursacht von Motorradfahrern. Auch hierzu gibt es wieder Plakataktionen. Zudem wurden Lärmdisplays beschafft, die ähnlich der Geschwindigkeitsdisplays, anzeigen, ob ein Motorrad zu laut ist. Somit wird der Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht.

Erneut sind in Südhessen zudem wieder drei Biker-Safety-Touren geplant. Im Rahmen dieser circa 1,5 stündigen Tour, die von polizeilichen Motorradfahrern begleitet wird, werden Gefahrenpunkte abgefahren und Gefahrensituationen sowie das Thema Lärm und in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz auch die Thematik „Erste Hilfe am Unfallort“ besprochen.

Parallel zu den zahlreichen Präventionsmaßnahmen gibt es regelmäßige Kontrollen. Hierbei haben die Beamten sowohl die Geschwindigkeit als auch den technischen Zustand der Motorräder besonders im Blick. So kann es für diejenigen, die sich nicht an die Regen halten, schnell zu einem Fahrverbot oder zur Sicherstellung des Motorrades kommen, weil zum Beispiel technische Veränderungen an de Auspuffanlage vorgenommen wurden oder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten wurde. Neben einem frühzeitigen Saisonaus ist die Unvernunft meist noch mit hohen Kosten und Bußgeldern verbunden.

Das Polizeipräsidium Südhessen informiert über die verschiedenen Aktionen in Zusammenhang mit der Motorradsaison 2023 über die sozialen Medien (Facebook, Instagram) sowie auf der Homepage der Polizei Hessen unter: www.polizei.hessen.de.

Damit der Saisonstart unfallfrei gelingt, hier ein paar wichtige Tipps der Polizei Südhessen:

Technik und Sicherheit

Checken Sie gründlich Ihre „Maschine“ nach der Winterpause

Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit

vorgeschriebenem Luftdruck

vorgeschriebenem Luftdruck Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur

gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten

„Braincaps“), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe

und Stiefel

gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten „Braincaps“), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen

vermindern

vermindern Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind

Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps

Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht

Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht

Fahren Sie vorausschauend

Seien Sie stets bremsbereit

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an

Schneiden Sie keine Kurven

In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen

Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein

Motorrad-Sicherheitstraining

Motorrad-Sicherheitstraining Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren

Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Ganz wichtig: Fahren Sie rücksichtsvoll und vermeiden Sie unnötigen Motorradlärm. Respektieren Sie das Bedürfnis von Anwohnern stark frequentierter Strecken nach Ruhe. Ausgebaute Schalldämpfer (sogenannte db-Killer) verursachen viel Lärm, der für die Bürgerinnen und Bürger zu einer unerträglichen Last wird. Auch eine aggressive Fahrweise stört Mensch und Natur.

Abschließend mal Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen? Gerade Motorradunfälle führen oft zu schweren Verletzungen. Frischen Sie ihre Kenntnisse mal wieder auf, um im entscheidenden Moment richtig helfen zu können.

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Motorradfahrern eine unfallfreie Saison.

