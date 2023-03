Speyer: „Filmfrühling“ im Mai & Juni lädt ein nach Speyer und Bobenheim-Roxheim

Speyer/Ludwigshafen. Mit einer Auswahl von zwölf neuen Spielfilmen in deutscher Sprache präsentiert sich der „Filmfrühling ´23“ in diesem Jahr vom 5. bis 21. Mai erneut am Altrhein von Bobenheim-Roxheim und dann erstmals vom 26. Mai bis 11. Juni im Dompark zu Speyer.

Die Veranstalter, Daniela & Dr. Michael Kötz, Klaus-M. Wichmann und andere Mitarbeiter vom Team des „Festival des deutschen Films Ludwigshafen“, laden mit diesem „Mini-Filmfestival“ ein zu ausgesuchten neuen deutschen und internationalen Filmen auf einer großen LED-Leinwand, die schon am Tag brilliante Bilder ermöglicht, ergänzt von einem umfangreichen kulinarischem Angebot auf Terrassen und in Gästezelten.

„Wir wollen die Menschen auch im Frühjahr schon mal glücklich machen“, sagt Dr. Michael Kötz, „denn sich mit Filmen Geschichten erzählen zu lassen, das ist ein bisschen wie früher beim Erzählen von Märchen am Kinderbett. Wir wissen dann, dass wir nie allein sind mit unserer eigenen Geschichte“.

Der „Filmfrühling“ wird rechtlich unabhängig vom Filmfestival Ludwigshafen von zwei GmbHs veranstaltet und erfährt Unterstützung durch den Rhein-Pfalz-Kreis, die Sparkasse Vorderpfalz, die Zeitung Die Rheinpfalz, durch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim und die Stadt Speyer.

Das 32-seitige, kostenlose Programmheft gibt es Ende März an zahlreichen Auslagestellen in der Pfalz, am 14.04. und 05.05. als Beilage in der Zeitung „Die Rheinpfalz“ und ab 30.03. bereits online unter www.filmfruehling.de.

Tickets können Sie ab dem 14.04., ab 10 Uhr online unter www.filmfruehling.de erwerben. Restkarten werden an der Abendkasse angeboten.

(Quelle: Filmfrühling · Luitpoldstr. 56 · Ludwigshafen Am Rhein)