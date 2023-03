Hoffenheim: Spiel in Frankfurt abgesagt

Sinsheim. Die für den Samstag, 1. April 2023 (13 Uhr) angesetzte Partie bei Eintracht Frankfurt ist aufgrund der Unbespielbarkeit des Rasens im Stadion am Brentanobad abgesagt worden. Die Absetzung erfolgte nach heutiger Beurteilung der Spielstätte durch die Sportplatzkommission. Ein Nachholtermin für die Begegnung des 17. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wird zeitnah festgelegt.

Die Vorfreude auf das richtungsweisende Spiel im Kampf um den dritten Tabellenplatz in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga war groß, nun wurde die Partie bei Eintracht Frankfurt aber abgesetzt. Starke Regenfälle haben im Stadion am Brentanobad zur Unbespielbarkeit des Rasens geführt, im Tagesverlauf sowie am morgigen Samstag ist mit weiteren Niederschlägen zu rechnen. Nach heutiger Beurteilung der Spielstätte durch die Sportplatzkommission ist das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt abgesagt worden.

Ein Nachholtermin wird zeitnah festgelegt. TicketkäuferInnen werden in Kürze gesondert informiert.

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)