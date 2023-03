Die Pfalzcard startet in die neue Saison

Neustadt an der Weinstraße – Am 1. April beginnt die neue Saison der Pfalzcard. Mit der kostenlosen Gästekarte können sich Urlaubsgäste über sechs neue Erlebnisse freuen, die zur Saison 2023/24 dazukommen: die Vinothek in Maikammer ist wieder dabei und bietet eine Weinprobe quer durch die Winzer des Ortes an.

Wein kann ab sofort auch im Weingut Andreas Porzelt und im LAND.WEIN.GUT in Klingenmünster kostenlos probiert werden. Neuzugang in der Pfalzcard-Familie ist außerdem die Josef Seibel Schuhfabrik in Hauenstein, mit dem Gang durch die gläserne Schuhproduktion. Die Stadtführungen in Pirmasens und der Eintritt in das Stadtmuseum in Primasens sind ab sofort ebenfalls kostenfrei für Pfalzcard-InhaberInnen.

Mit der neuen Saison geht zudem die digitale Gästekarte an den Start. Die Pfalzcard gibt es dann ganz bequem per Mail als PDF oder Wallet-Datei aufs Smartphone.

Gleichzeitig startet auch die neue Saison der Pfalzcard „fer dehäm“, mit der Einheimische auch in den Genuss der beliebten Gästekarte kommen können. Für 149€ (Erwachsene ab 16 J.), bzw. 79€ (Kinder und Jugendliche zw. 6-15 J.) können alle Freizeiterlebnisse im Laufe eines Jahres einmal kostenlos besucht werden. Die Nutzung des VRN ist nicht enthalten.

Die neue Pfalzcard-Broschüre mit allen Infos zu den Freizeiterlebnissen kann auf der Pfalzcard-Homepage heruntergeladen werden.

Alle Informationen unter www.pfalzcard.de.

Die Pfalzcard ist die all inklusive Gästekarte der Pfalz, die bei rund 130 Unterkunftsbetrieben ab der ersten Übernachtung ausgegeben wird. Mit der Karte können Pfalz-Gäste ebenso rund 130 Freizeiterlebnisse der Region kostenlos besuchen. In der kommenden Saison sind fünf Burgen, Schlösser und Kirchen, ein Golfclub, sowie Ausflüge mit der Draisine, mit dem Fahrrad oder Boot dabei. 34 Anbieter laden zu geführten Besichtigungen ein, 31 Museen und Denkmäler öffnen ihre Türen, 31 Schwimmbäder und Thermen laden zum Planschen oder Entspannen ein, 10 Tierparks, Bergwerke und Freizeitanlagen sowie 16 Weingüter und Destillerien freuen sich auf Besucher. Außerdem gilt die Karte als Fahrschein für Busse und Regionalbahnen im Netz des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN).