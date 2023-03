Neustadt: Meistersingerkurs 2023 – Konzert am 08. September

Neustadt an der Weinstraße – Die Ausschreibungen sind an die Musikhochschulen in Deutschland verschickt – 2500 in Deutsch, 500 in Englisch. Nun warten Hans-Georg Hoffmann und seine Mitstreiter und Vorstandskolleginnen auf die Rückmeldungen von Sängerinnen und Sängern aus aller Welt, die sich nach zehntägigem Kurs im Mußbacher Herrenhof im Spätsommer im Neustadter Saalbau präsentieren wollen.

Vom 28. August bis 7. September ist der Kurs, wieder unter Leitung von Prof. Claudia Eder, terminiert; das Abschluss-Konzert wird am 8. September sein. Dass auch schoin die meisten Sponsorenzusagen vorliegen, freute den Vorsitzenden des Förderkreises „Neustadter Meistersingerkurs“ bei der Mitgliederversammlung in Lachen-Speyerdorf besonders. Der Kartenverkauf startet im Mai, gab Hans-Georg Hoffmann bekannt.

Im Rückblick auf den Kurs 2022, der erstmals nach der Pandemie “holprig, aber hochkarätig“, wenn auch mit geringerer Teilnahme als sonst, gelaufen war, ging Hoffmann auf das hohe Niveau des Meistersingerkurses ein, strich die „bemerkenswerte Arbeit“ von Claudia Eder und ihrer Korrepetitoren Seung-Jo Cha und Hedayet Djeddikar heraus. Man hoffe, dass das Ticketing dieses Jahr nicht mehr so chaotisch wie pandemiebedingt im Vorjahr läuft und dass auch das Kulturamt neben zwei Agenturen im Vorverkauf dabei ist.

Ein guter Zuhörerzuspruch für das Konzert Anfang September sei wichtig, damit der Förderkreis seine Aufgaben – mit hohem finanziellen Aufwand – erfolgreich leisten könne. Auch wenn derzeit „das Vereinskapital noch sehr gut“ sei, so Schatzmeister Gerhard Hofsäß.