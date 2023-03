Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Ludwigsau (ots) – In der Zeit von Dienstag (28.03.2023) 18.30 Uhr bis Mittwoch (29.03.2023) 10.00 Uhr parkte eine 48-jährige Fahrerin aus Ludwigsau einen blauen Pkw VW Fox auf einem Parkplatz in der Ernst-von-Harnack-Str. 5. Als sie am Mittwochmorgen zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie eine Beschädigung an der Heckstoßstange durch einen unbekannten Fahrzeugführer.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Flieden (ots) – Am 29.03.2023 zwischen 13:40 Uhr und 14:20 Uhr ereignete sich in Flieden an dem Eckgrundstück Am Rausch 19 eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen Metallzaun des dortigen Grundstückes. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Einbruch in Firmengebäude

Hünfeld. In der Fuldaer Straße brachen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (30.03.) in ein Firmengebäude ein. Sie brachen ein Fenster eines Landhandels und eine Tür einer Gaststätte auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Großenlüder. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (30.03.) aus einer Garage in der Straße „Marktplatz“ ein schwarzes Pedelec des Herstellers Morm´son Loap und ein Mischpult im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schnellrestaurant

Vogelsbergkreis (ots) Lauterbach. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Donnerstag (30.03.) ein Fenster eines Schnellrestaurants in der Umgehungsstraße gewaltsam und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

Es entstand Sachschaden von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallmitteilung

Fulda. Eine 18-jährige Seat-Fahrerin aus dem Vogelsbergkreis wurde bei einem Unfall am Freitag (31.03.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 2.15 Uhr die Dalbergstraße aus Richtung Gutenbergstraße kommend in Fahrtrichtung Rangstraße und benutzte hierzu den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. In Höhe der Kreuzung Florengasse / Dalbergstraße wollte sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Hierbei stieß sie aus noch unklarer Ursache mit dem auf gleicher Höhe auf dem linken Fahrstreifen befindlichen 53-jährigen Toyota-Fahrer zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen unterwegs

Alfeld. Am Mittwochmorgen (29.03.) wurden Beamte der Polizeistation Alsfeld zu einem Autohaus in der Grünberger Straße gerufen, nachdem es dort im rückwärtigen Bereich zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Pflanzenringen gekommen war. Noch vor Eintreffen der Streife flüchtete der 42-jährige Unfallverursacher aus dem Saarland fußläufig in Richtung des BGS-Geländes, wo er von den Polizeibeamten auf einem Acker im Bereich eines Segelflugplatzes angetroffen und festgenommen werden konnte.

Schnell stellte sich im bei der Kontrolle des Mannes heraus, warum er weggelaufen war: Der 42-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, führte als gestohlen gemeldete Kennzeichen auf seinem Fahrzeug und transportierte ein weiteres Paar entwendeter Kennzeichen in seinem Kofferraum. Auf Nachfrage der Beamten, legte der Mann aus dem Saarland dann noch ein gefälschtes Führerscheindokument vor, dass er eigenen Angaben zufolge zuvor im Ausland bestellt habe. Obendrein ergab sich für die Einsatzkräfte noch der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel am Fahrzeugsteuer saß.

Den 42-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, Urkundenfälschung sowie Besitz von Betäubungsmitteln. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das von ihm genutzte Fahrzeug wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots) – Tann. Bereits am 09. Februar kam es gegen 16:25 Uhr in Tann (Rhön) zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich eines Wirtschaftsweges. Hierbei stieß ein Motocross-Motorrad gegen einen entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Motorradfahrer flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht nun das auf dem Lichtbild abgebildete Motorrad, ein weiß/gelb/blaues Motocross-Motorrad („Vollcross“) der Marke Suzuki. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise bezüglich folgender Fragen:

Wem ist in der Vergangenheit im Raum Tann ein solches Motorrad aufgefallen?

Wer kann Angaben zum Verbleib des Motorrades machen?

Hinweise zu den genannten Fragestellungen bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörsendiebstähle

Osthessen. Immer wieder kommt es in allen drei osthessischen Landkreisen zu Geldbörsendiebstählen – auch in Supermärkten. Mitunter buchen die Täterinnen und Täter im Anschluss zeitnah und unberechtigt,mittels der bei den Diebstählen erlangten Kredit- und Debitkarten, ,an Bankautomaten Geld von den Konten der Betroffenen ab.

Ihre Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Hinweise:

Nehmen Sie zum Einkauf nicht mehr Bargeld mit, als tatsächlich

erforderlich

erforderlich Verzichten Sie auf das Mitführen von unnötigen Dokumenten und

Karten

Karten Notieren Sie keine PINs auf Zahlungskarten und führen Sie diese

keinesfalls in Ihrem Gelbeutel oder Tasche mit (auch nicht als

Notizen, beispielsweise als Telefonnummern getarnt à Betrüger

durchschauen dies!)

keinesfalls in Ihrem Gelbeutel oder Tasche mit (auch nicht als Notizen, beispielsweise als Telefonnummern getarnt à Betrüger durchschauen dies!) Geben Sie Ihre PIN an der Kasse immer geschützt vor Einblicken

Fremder ein

Fremder ein Führen Sie Ihre Geldbörse immer eng am Körper – beispielsweise

in der Innentaschen der Kleidung – mit sich. Legen Sie niemals

Ihre Taschen mitsamt Wertgegenständen in Ihrem Einkaufswagen ab

in der Innentaschen der Kleidung – mit sich. Legen Sie niemals Ihre Taschen mitsamt Wertgegenständen in Ihrem Einkaufswagen ab Bleiben Sie wachsam, wenn Sie, während des Einkaufs oder auch

auf dem Parkplatz, von unbekannten Personen angesprochen werden:

Dies könnte Teil eines Ablenkungsmanövers sein!

auf dem Parkplatz, von unbekannten Personen angesprochen werden: Dies könnte Teil eines Ablenkungsmanövers sein! Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein,

sperren Sie abhandengekommene Karten bitte umgehend und bringen

den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen