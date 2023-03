Oppenheim (ots) – Durch den Hinweis eines Spaziergängers am Mittwoch 29.03.2023, wurden 2 sich in einer Notlage befindliche Lämmer gerettet. Die beiden Tiere wurden auf einer Schafweide, nahe Segelflugplatz gesichtet. Die eingesetzten Polizistinnen fanden zwei Lämmer mit Kopf und Beinen in einem der dortigen Zäune verfangen vor.

Mittels Taschenmesser konnten beide Lämmer aus den Maschen befreit werden. Eines der Lämmer war sichtlich entkräftet und wurde durch die Beamtinnen noch mit Wasser über einen Einweghandschuh versorgt.

Auch das entkräftete Lamm konnte letztlich dessen Schäfer übergeben werden, der zusicherte sofort einen Tierarzt aufzusuchen.