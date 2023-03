Neustadt: Girls‘ Day bei der SGD Süd – „Jetzt anmelden für coole Außendienste“

Neustadt an der Weinstraße – „Wer denkt, die Arbeit bei Behörden wäre langweilig und würde sich nur am Schreibtisch abspielen, der irrt sich“, weiß der Präsident der SGD Süd, Prof. Dr. Hannes Kopf. Er legt deshalb großen Wert darauf, dass seine Fachleute die Mädchen am Girls‘ Day mit zum Außendienst nehmen, damit sie live erleben, dass „Beamtin“ sein nichts mit Ärmelschonern und Stempeln zu tun hat.

Die Tour mit der Baustellenkontrolle der Gewerbeaufsicht ist leider schon ausgebucht. Gewerbeaufsicht heißt aber auch Arbeitsschutz und Markkontrolle. In der Mainzer Innenstadt können fünf Mädchen dabei sein, wenn eine Kollegin der SGD Süd unterwegs ist und prüft, ob alle Bestimmungen zum Schutz der Beschäftigten eingehalten werden.

Unter „Technischer Sachbearbeitung bei der Oberen Wasserbehörde“ kann man sich vielleicht nicht viel vorstellen, aber die vier Girls‘, die auf dem Außendienst unserer Wasserwirtschaft dabei sind und das Wasserwerk Oppenheim besichtigen, interessieren sich später vielleicht für eine technische Ausbildung

oder ein Ingenieursstudium.

„Wir stellen im technischen Bereich inzwischen genauso oft Frauen wie Männer ein. Wer in unser Team kommt wird sich bestimmt wohl fühlen“, verrät Kopf über die Karrierechancen bei seiner Landesbehörde. Auf www.sgdsued.rlp.de gibt’s mehr Infos dazu.

Für die Aktionen am Girls‘ Day kann man sich noch auf der Homepage des Girls‘ Day anmelden.

Fragen beantwortet florian.pfister@sgdsued.rlp.de.