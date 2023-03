Kaiserslautern: Zusätzliche Züge zum Heimspiel 1. FC Kaiserslautern ‒ 1. FC Heidenheim am 01. April 2023

Kaiserslautern – Anlässlich des Fußballspiels 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Heidenheim, am Samstag, 01. April 2023, bietet ROLPH zusätzliche Züge an. Mit zwei zusätzlichen Zugpaaren zwischen Ludwigshafen Hbf und Kaiserslautern Hbf wird das halbstündige Zugangebot auf der Bahnstrecke Ludwigshafen – Kaiserslautern ergänzt.

Der erste Zug startet um 17:41 Uhr in Ludwigshafen Hbf, die Abfahrt dieses Zusatzzuges in Neustadt/W ist für 18:16 Uhr vorgesehen. Die Ankunft in Kaiserslautern erfolgt um 18:41 Uhr. Dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne weiteren Zwischenhalt weiter bis Kaiserslautern Hbf.

Der zweite Zusatzzug verlässt Ludwigshafen Hbf um 18:14 Uhr. Ankunft in Neustadt/W ist um 18:48 Uhr vorgesehen. Dieser Zug bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt ohne Zwischenhalt bis Kaiserslautern Hbf (Ankunft um 19:12 Uhr).

Zwei zusätzliche Rückfahrtmöglichkeiten von Kaiserslautern in Richtung Ludwigshafen bieten sich mit den zusätzlichen Zügen um 22:54 Uhr und 23:14 Uhr. Diese Züge bedienen alle Unterwegshalte bis Endstation Ludwigshafen Hbf.

Ein Zusatzzug in Richtung Kusel fährt um 22:57 Uhr, dieser Zug hält nicht in Vogelweh, ansonsten bedient er alle Unterwegshalte zwischen Kaiserslautern und Kusel.

Damit die Fußballfans aus dem Lautertal, dem Pirmasenser Umland sowie aus dem Alsenz- und Nahetal auch nach Abpfiff bequem und sicher nach Hause kommen, bestehen folgende Rückfahrtmöglichkeiten:

In Richtung Pirmasens gibt es eine zusätzliche Rückfahrtmöglichkeit um 23:15 Uhr.

Ein Zusatzzug fährt um 23:14 Uhr nach Lauterecken-Grumbach.

Ein Zusatzzug fährt um 23:07 Uhr nach Bingen, ohne Halt in Hochspeyer.

Abendliche Sperrung der Strecke Landstuhl – Homburg

Wegen Bauarbeiten auf der Strecke Landstuhl – Homburg ist es an diesem Tag nicht möglich, nach Spielende eine Rückfahrt mit der Bahn anzubieten. Auf diesem Abschnitt fahren ab ca. 22:30 Uhr nur Busse. Der letzte Zug nach Homburg verlässt Kaiserslautern um 22:03 Uhr, die S 1 mit Abfahrt um 22:53 Uhr fährt nur bis Landstuhl. Da bei dem an diesem Abend notwendigen Ersatzverkehr mit Bussen keine für den Fußballverkehr ausreichenden Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden können, kann die An- und Abreise mit mit dem ÖPNV nicht empfohlen werden.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Fahrgastaufkommens werden die Fahrgäste gebeten, alle Eingangstüren zu nutzen sowie bei der Rückfahrt die aktuellen Informationen zu den Abfahrtsgleisen der Züge (Anzeigetafel, Lautsprecherdurchsagen) zu beachten.

Eintrittskarten für Heimspiele des 1. FCK gelten im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gleichzeitig als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt.

Alle Fahrplangaben ohne Gewähr.