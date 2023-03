Waghäusel – Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am

Mittwochabend ein Rollerfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in

Wiesental.

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Hyundai gegen 17:40 Uhr auf der Straße

Oberer Hagweg in Richtung Unterer Hagweg unterwegs. An der Kreuzung zur

Karlsruher Straße missachtete er einen bevorrechtigten 23-jährigen Rollerfahrer

und kollidierte in der Folge mit ihm. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der

Rollerfahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Er konnte sich selbständig in

ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von rund

3.000 Euro.

Mit Messer im Bahnhof unterwegs – Frau bedroht Bundespolizisten

Karlsruhe (ots) – Ein 19-Jähriger und seine gleichaltrige Begleiterin wurden

Mittwochnacht (29. März) im Karlsruher Hauptbahnhof kontrolliert. Während der

junge Mann widerwillig ein Springmesser aushändigte, hielt sich die junge Frau

nicht mit Beleidigungen und Bedrohungen zurück.

Die Bundespolizisten wurden am Bahnsteig auf die beiden 19-jährigen deutschen

Staatsangehörigen aufmerksam. Da der junge Mann kein berechtigtes Interesse für

den Besitz des Springmessers vorbringen konnte, stellten die Beamten es sicher.

Neben dem 19-Jährigen war auch seine Begleiterin hiermit offenbar wenig

einverstanden. Es folgten wüste Beleidigungen und zahlreiche Bedrohungen, bei

denen sie auch davon sprach, das Messer gegen die Beamten einzusetzen. Zur

Umsetzung der Drohungen kam es ihrerseits jedoch nicht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten beide Personen ihren Weg

fortsetzen. Über die weiteren Folgen für den 19-Jährigen entscheidet nun die

Stadt Karlsruhe. Die junge Frau erwartet eine Strafanzeige wegen Beleidigung und

Bedrohung durch die Bundespolizei.

Karlsruhe – Pkw in Brand gesetzt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte setzten am Donnerstagmorgen ein Fahrzeug an einem

Mühlburger Autohaus in Brand. Drei weitere Pkw wurden durch das Feuer ebenfalls

beschädigt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein oder mehrere Täter gegen 04:50 Uhr

ein Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohauses Am Mühlburger Bahnhof anzündeten.

Ein weiteres Fahrzeug geriet ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr konnte

anschließend ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Autos verhindern.

Jedoch wurden durch die Hitzeentwicklung zwei weitere Pkw beschädigt. Der

Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf insgesamt etwa 50.000

Euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen

werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Malsch – Vier Leichtverletzte nach Unfall auf A5

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall zwischen zwei Pkw auf der Bundesautobahn 5

wurden am Mittwochmittag vier Menschen leicht verletzt. Die beteiligten

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 54-jähriger Lenker eines VW Transporters

gegen 13:00 Uhr auf der mittleren Spur der A5 zwischen den Anschlussstellen

Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord in Fahrtrichtung Süden. Ungefähr auf Höhe Malsch

musste der 54-Jährige aufgrund von erhöhtem Verkehrsaufkommen seinen Pkw

abbremsen. Offenbar übersah dies eine hinter dem Transporter fahrende 19-jährige

Polo-Fahrerin und fuhr dem Transporter in der Folge auf das Fahrzeugheck auf.

Der Pkw der 19-Jährigen war zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen besetzt,

welche sich allesamt leicht verletzten. Ebenso wurde der VW-Fahrer

leichtverletzt. Die Unfallfahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr

fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

derzeit auf 15.000 Euro geschätzt.

Bruchsal – Streitigkeit im Straßenverkehr durch Kommunikation und gegenseitige Rücksichtnahme beigelegt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 14:15 Uhr entzürnten sich eine 47-jährige

Autofahrerin und ein 49-jähriger Autofahrer jeweils derart über die offenbar

unangebrachte Fahrweise des anderen, dass sie die Polizei verständigten. Beide

Autos waren auf der Bundesautobahn 5, zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und

Karlsruhe-Nord unterwegs.

Eine Streifenwagenbesatzung platzierte sich daraufhin an einer Betriebsumfahrt,

um die beiden Kontrahenten in Empfang zu nehmen. Nach einer kurzen Aussprache

flachte der Konflikt umgehend ab und die beiden Verkehrsteilnehmer beendeten das

Gespräch mit einem Handschlag.

Auch im weiteren Verlauf wurde klar, dass die Streitigkeit erfolgreich beigelegt

wurde. Der 49-jährige Autofahrer wurde von einer Wespe in den Hals gestochen.

Die ehemalige Kontrahentin, eine ausgebildete Rettungssanitäterin, kümmerte sich

umgehend um das Wohlbefinden des Mannes und stellte ihm sogar eine

Kältekompresse zur Verfügung. Im Anschluss setzten beide Verkehrsteilnehmer ihre

Fahrt mit einem Lächeln fort.