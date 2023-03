Mannheim: Polizeiposten Mannheim-Seckenheim erstrahlt in neuem Glanz

Mannheim (ots) – Am 29.03.2023 wurde der neue Standort des Polizeipostens

Mannheim-Seckenheim offiziell durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau des

Landes Baden-Württemberg an das Polizeipräsidium Mannheim übergeben.

Bei der Übergabe und offiziellen Einweihung des Polizeipostens waren unter

anderem der Polizeipräsident Siegfried Kollmar sowie Marco Grübbel, der Leiter

des Amt Mannheim und Heidelberg des Landesbetriebs Vermögen und Bau

Baden-Württemberg vor Ort.

„Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit dem Amt Vermögen und Bau

Baden-Württemberg, das wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet hat und

somit dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim ein modernes und zeitgemäßes Design

verliehen und dabei alle notwenigen Funktionalitäten berücksichtigt hat. Die

Arbeitsbedingungen für unsere Ermittlerinnen und Ermittler wurden deutlich

verbessert. Das ist gleichzeitig eine Form der Wertschätzung für unsere

Kolleginnen und Kollegen vor Ort“, so Polizeipräsident Siegried Kollmar bei der

Einweihung des Polizeipostens Mannheim-Seckenheim.

Die Planungen für die neuen Räumlichkeiten begannen bereits zu Beginn des Jahres 2020. Zu dieser Zeit befand sich der Polizeiposten noch in der Meersburger

Straße 42-46. Mit dem Baubeginn Anfang 2021 fiel dann der endgültige Startschuss

für das neue zu Hause des Polizeipostens.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten im Februar dieses Jahres endlich

die neuen Räumlichkeiten beziehen und mit voller Motivation an die Arbeit gehen.

Das 4-köpfige Team wird geleitet von Polizeihauptkommissar Sebastian Mayfarth

und befindet sich nun in der Seckenheimer Hauptstraße 123 direkt gegenüber des

„Alten Rathaus“.

Der Polizeiposten ist von Montag bis Donnerstag von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr und

Freitag von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr für die Anliegen der Bürger erreichbar.

Mannheim, Schönau: Wohnungseinbruchdiebstahl – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Am Mittwoch, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.30 Uhr kam es in

der Marienburger Straße zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus. Der oder

die bislang unbekannten Täter begaben sich hierzu auf die Rückseite des

Wohnhauses und gelangten über die Balkonmauer auf den Balkon einer im 1. OG

befindlichen Wohnung. Hier wurde die Tür aufgehebelt und im Anschluss mehrere

Zimmer der Wohnung durchwühlt. Es wurden mehrere Schmuckstücke und Uhren

entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu dem

oder den Tätern, sowie zu dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich

unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Fahrradfahrer rast in Personengruppe – Frau schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kam es in der Dürerstraße zu einem

Zusammenstoß eines Fahrradfahrers mit einer Personengruppe. Diese befand sich

unterwegs in der Dürerstraße und lief vor dem Radfahrer entlang. Der 60-jährige

Radfahrer kam mit schneller Geschwindigkeit von hinten angefahren und versuchte

durch Klingeln und Pfeifen auf sich aufmerksam zu machen, um sich somit freie

Bahn zu schaffen. Als die Personengruppe darauf nicht reagierte, fuhr er

ungebremst in diese herein. Eine Fußgängerin wurde durch den Aufprall nach vorne

geschleudert und kam zu Fall. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Sie

wurde vor Ort medizinisch versorgt und kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen werden durch den

Verkehrsdienst Mannheim geführt.

Mannheim: Vorfahrt missachtet! Zwei Verletzte – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Eine bisher unbekannte Radfahrerin hat am Mittwochmorgen gegen

8 Uhr eine Gefahrenbremsung eines Linienbusses in der Ladenburger Straße

ausgelöst. Hierbei wurden eine 32-jährige Frau sowie ein 6-jähriges Kind im Bus

leicht verletzt. Die Unbekannte fuhr von der Birkenauer Straße kommend in den

Kreuzungsbereich der Ladenburger Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt

eines Busses, welcher von der Heppenheimer Straße kam. Um einen Zusammenstoß mit

der Radfahrerin zu vermeiden, bremste bis zum Stillstand ab. Hierbei fielen die

Fahrgäste von ihren Sitzen. Die Radfahrerin, welche noch durch den Busfahrer

angesprochen wurde, flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Der

Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/174-4222

entgegengenommen.

Mannheim: Kostenlose Pedelec-Trainings an mehreren Terminen

Mannheim (ots) – E-Bikes (Pedelecs) haben, bedingt durch den Antrieb und das

höhere Gewicht, gegenüber einem normalen Fahrrad ein anders Fahrverhalten. Das

Fahren mit einem Pedelec sollte man üben. Damit Sie Spaß und Freude beim Fahren

mit Ihrem E-Bike haben, bietet die Kreisverkehrswacht Mannheim entsprechende

Trainings zum sicheren Umgang mit dem Rad an. Die Trainings bestehen aus zwei

Teilen. Im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln für Radfahrende, richtiges

Verhalten im Straßenverkehr und allgemeines zum Fahren mit dem E-Bike erklärt.

Im Praxis-Teil werden Ihre Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit

überprüft, danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen,

Kurvenfahren, Slalomfahren usw. geübt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte sollten sich schnellstmöglich bei

der Jugendverkehrsschule Mannheim, Telefon 0621 415700 anmelden.

Bringen Sie bitte Ihr Pedelec, der Witterung angepasste Kleidung und einen

Fahrradhelm mit. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Helm möglich.

Veranstaltungsort: Jugendverkehrsschule Mannheim Oskar-von-Miller-Str. 5 68309 Mannheim

Termine:

Donnerstag, 13.04.2023, 16:00 Uhr Donnerstag, 11.05.2023, 16:00 Uhr

Mittwoch, 24.05.2023, 16:00 Uhr Mittwoch, 28.06.2023, 16:00 Uhr

Die Veranstaltungsdauer beträgt ca. 2 Stunden, die Teilnahme ist kostenlos.