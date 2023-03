Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb ergaunert Bargeld

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 10.20 Uhr schlug ein

Trickdieb auf einem Parkplatz in der Luisenstraße zu. Der bislang unbekannte

Täter sprach einen 80-Jährigen auf dem Parkplatz an und bat diesen um Münzgeld.

Dieser zeigte sich hilfsbereit und holte seine Geldbörse aus der Jackentasche

hervor. Nachdem er das Münzgeldfach geöffnet hatte, begann der unbekannte Täter

sogleich unaufgefordert in diesem herumzuwühlen. Damit überrumpelte er den

80-Jährigen, sodass dieser nicht bemerkte, dass der Täter nicht nur Münzen aus

dem Münzgeldfach entnahm, welche der Rentner ihm schenkte, sondern auch

Scheingeld in Höhe eines dreistelligen Betrags. Der 80-Jährige stellte das

Fehlen erst bei einem folgenden Einkauf in einem Ladengeschäft fest.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 40-50 Jahre alt – ca. 1,80m groß – muskulöse Figur –

dunkelblonde kurze Haare – deutsches Erscheinungsbild, sprach

einwandfreies Deutsch – bekleidet mit längerer brauner Jacke und

brauner Hose

Zeugen, die Hinweis zu dem Täter geben können, den Tatvorgang beobachtet haben

oder vielleicht selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201 1003153

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie berichtet kam es am 29.03.2023, gegen

22.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Pkw und einem Motorrad. Die

30-jährige Autofahrerin bog von der Brühler Landstraße nach links zum Klärwerk

ab und übersah die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Motorradfahrerin.

Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und die Motorradfahrerin kam zu Fall.

Dabei erlitt die 25-Jährige eine schwere Handverletzung. Insgesamt entstand ein

Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Beamten

des Polizeireviers Schwetzingen.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der L600 in Höhe Leimen kam es gegen

19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw (wie

bereits berichtet). Der 24-jährige Motorradfahrer fuhr von Lingental kommend in

Richtung Heidelberg und geriet in einer Rechtskurve, aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem

25-jährigen Pkw-Führer. Bei dem Zusammenstoß platzte der Benzintank des

Motorrads, wodurch der Kraftstoff auf beide Fahrzeuge floss und Feuer fing,

sodass beide Fahrzeuge komplett ausbrannten. Der Motorradfahrer wurde schwer

verletzt in ein Krankenhaus verbracht, wo er an den Folgen seiner Verletzung

verstarb. Der Autofahrer wurde teilweise von den Flammen erfasst und ebenfalls

schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

ca. 18.000 Euro. Die Rettungskräfte waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die

Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Ein

Sachverständiger wurde dabei hinzugezogen. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der

Fahrbahn war die L600 für insgesamt fast sechs Stunden gesperrt.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet, kam es in Weinheim

gegen 19:20 Uhr an der Straßenkreuzung Lindenstraße / Grundelbachstraße zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Nach bisherigem

Kenntnisstand bog der 67-jährige Kia-Fahrer von der Lindenstraße kommend

verbotswidrig nach links in Richtung Birkenauer Talstraße ab. Dabei kollidierte

er aus bislang unbekannter Ursache mit einem geparkten Fahrzeug, wurde dabei

abgewiesen und stieß daraufhin mit dem entgegenkommenden Leichtkraftrad

zusammen. Im weiteren Verlauf prallte der Kia auf ein geparktes Fahrzeug, das

auf einen weiteren Pkw und dieser wiederum auf ein Auto geschoben wurde, sodass

letztlich sechs Fahrzeug bei dem Unfall beschädigt wurden. Der 18-jährige

Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus

verbracht. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. Insgesamt entstand

ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro. Die Unfallstelle war bis ca. 22 Uhr

gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch den Verkehrsdienst

Mannheim geführt.

Lobbach / Rhein-Neckar-Kreis: Pkw überschlägt sich

Lobbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wie bereits berichtet kam es gegen 18.45

Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K4178 zwischen Mönchzell und Lobenfeld. Dort

kam eine 61-jährige Autofahrerin mit ihrem Citroen nach rechts von der Fahrbahn

ab und überschlug sich auf der angrenzenden Böschung. Glücklicherweise wurde die

Fahrerin nur leicht verletzt. Auch am Pkw entstand lediglich ein Sachschaden von

ca. 3.000 Euro. Der Unfall wurde durch die Beamten des Polizeireviers

Neckargemünd aufgenommen.