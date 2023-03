Heidelberg: Unfall zwischen PKW und Rettungswagen – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Nach einem Verkehrsunfall in der Berliner Straße am

Mittwochabend um 20:30 Uhr entstand an einem Suzuki wirtschaftlicher

Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Ein Rettungswagen war zuvor vom

Neuenheimer Feld in Richtung der Uferstraße gefahren. Aufgrund eines

Feuerwehrfahrzeuges, welches mit Blaulicht und Martinshorn auf der Berliner

Straße unterwegs war, musste der Rettungswagen im Kreuzungsbereich anhalten, um

dem Feuerwehrfahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen. Als der Rettungswagen kurz

danach seine Fahrt fortsetzen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Suzuki,

welcher aus Richtung Bergheim kam. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der

Schaden am Rettungswagen liegt bei 15.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall

beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter

Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: 25.000 Euro Sachschaden und eine Verletzte nach Unfall mit Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr fuhr eine 35-jährige Frau von der

Bergheimer Straße in Richtung des Bismarckplatzes. Beim Abbiegen in Richtung

Thibautstraße musste die VW-Fahrerin verkehrsbedingt auf den Gleisen anhalten.

Eine herannahende Straßenbahn konnte trotz Gefahrenbremsung eine Kollision nicht

mehr verhindern. Durch das Bremsmanöver stürzte eine Frau in der Straßenbahn und

zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am PKW liegt

bei 20.000 Euro. Die an der Straßenbahn entstandenen Schäden werden auf 5.000

Euro beziffert.

Heidelberg: Nach exhibitionistischen Handlungen Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen, um 10.40 Uhr soll sich ein Mann der auf

der Speyerer Straße, vor einem Schnellrestaurant stand, gegenüber einer Frau,

welche zu diesem Zeitpunkt in ihrem Auto an einer roten Ampel wartete, in

unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen

haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 – 180 cm groß, ca. 16-20 Jahre alt, „kurzer Afro-Look“, hagere,

sportliche Figur, sehr dunkle Haut, markante Augen

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und sucht in diesem

Zusammenhang weitere Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.