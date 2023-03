Schmierfinken verunstalten Fensterläden

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken haben am St.-Martins-Platz zwei

Fensterläden verunstaltet. Am Montag fiel dem Besitzer auf, dass Unbekannte die

Holzläden mit einem nicht abwaschbaren Stift „bekritzelt“ haben. Sie

hinterließen ihre sogenannten „Tags“ (Namenskürzel) als Signaturen.

Da die Fensterläden aus Holz neu gestrichen werden müssen, wird der Sachschaden

auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr.

Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind,

nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit

entgegen. |cri

Die Sache mit dem Sicherheitsabstand…

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Mangelnder Sicherheitsabstand

kombiniert mit Unaufmerksamkeit ist vermutlich die Ursache eines Unfalls am

Mittwochnachmittag in Fischbach. Gegen 17 Uhr kam es hier in der Enkenbacher

Straße zu einem Auffahrunfall.

Ein 55-jähriger Mann, der mit seinem Ford Focus in Richtung Hochspeyer fuhr,

musste wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs bremsen. Die 44-jährige

Fahrerin im nachfolgenden Hyundai Tucson erkannte die Situation zu spät, konnte

nicht mehr anhalten und krachte dem Ford aufs Heck.

Der 55-jährige Ford-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Er klagte

anschließend über Nackenschmerzen. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte er

aber ab. Die Hyundai-Fahrerin kam unverletzt davon.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Gesamtschaden wird

auf 7.000 Euro geschätzt. |cri

Zwei Autos beschädigt und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der

Mainzer Straße gemeldet worden. Hier wurden gleich zwei Autos beschädigt, die in

Höhe des Hauses Nummer 76 am Fahrbahnrand standen. An beiden blieben deutliche

Schäden auf der Beifahrerseite zurück. Der Verursacher meldete sich jedoch

nicht.

Der Opel und der BMW waren ordnungsgemäß in Längsaufstellung hintereinander

geparkt. Am Mittwochmorgen fiel einem der Halter der Schaden auf. Wann genau es

zu dem Unfall kam, ist unklar. Die Unfallzeit kann lediglich auf den Zeitraum

zwischen Montagmorgen, 8 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen, denen an diesen Tagen ein Fahrzeug aufgefallen ist, oder die Hinweise

geben können, wann der Opel und der BMW beschädigt wurden, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

|cri

Beim Überholvorgang Pkw gestreift

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen

einen 67-jährigen Fahrer eines Volvos. Der Mann bedrängte am Mittwochmittag

gegen 12 Uhr einen vor ihm fahrenden Mercedes-Fahrer in der Reichswaldstraße,

indem er ihm dicht auffuhr und die Lichthupe betätigte. In Höhe der

Kfz-Werkstatt versuchte der Volvo-Fahrer zu überholen, musste den Vorgang aber

wegen Gegenverkehrs abbrechen. Beim Überholversuch streifte er den Mercedes und

verursachte einen Schaden von circa 1.500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der

Volvo-Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der

Mercedesfahrer merkte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige. Die Polizei

hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

gern entgegen. |elz

Falsches Gewinn-Versprechen

Landkreis Kaiserslautern: (ots) – Weil ihm die Sache komisch vorkam, hat sich

ein Mann aus dem Landkreis am Mittwoch bei der Polizei gemeldet. Wie der

84-Jährige aus der Verbandsgemeinde Landstuhl berichtete, hatte er am Vormittag

einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten, die ihm mitteilte, dass er bei

einem Gewinnspiel den Hauptpreis gewonnen habe. Da er allerdings angegeben habe,

dass er statt des Autos eine Bargeldauszahlung wünsche, müsse er nun vorab

Gebühren in Höhe von mehreren hundert Euro entrichten. Diese sollte er in Form

von Gutscheinkarten bezahlen.

Die Anruferin forderte den Senior auf, die Gutscheinkarten zu besorgen und sich

dann wieder telefonisch zu melden. Anschließend kämen zwei Sicherheitsbeamte

sowie ein Notar zu ihm, um ihm den Geldkoffer mit dem gewonnenen Bargeldbetrag

zu übergeben.

Der 84-Jährige ahnte, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Er ging

nicht auf die Forderung ein, sondern verständigte gleich die Polizei. Das

Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

|cri

Vorsicht bei privaten Online-Geschäften!

Kaiserslautern (ots) – Zum Glück noch rechtzeitig gemerkt hat eine junge Frau

aus dem Stadtgebiet, dass jemand versucht, sie hereinzulegen. Wie die 20-Jährige

bei der Polizei anzeigte, hatte sie ein Verkaufsangebot auf einer

Anzeigenplattform im Internet inseriert. Am Montagabend meldete sich eine

vermeintliche Interessentin und gab vor, den Gegenstand kaufen zu wollen. Für

die finanzielle Abwicklung wolle sie das Zahlsystem des Anzeigenportals nutzen.

Kurz darauf erhielt die 20-Jährige eine Mitteilung über den – angeblichen –

Eingang einer Bezahlung. Die junge Frau wurde aufgefordert, sich mit ihrem Handy

über ihre Banking-App anzumelden – was sie auch tat.

Als sich dann allerdings noch einmal der vermeintliche Support-Service meldete

und sie aufforderte, die Schritte zu wiederholen, fiel der 20-Jährigen auf, dass

es bereits nach ihrer ersten Anmeldung einen unbefugten Zugriff auf ihr Konto

gab und 100 Euro auf ein fremdes Konto überwiesen wurden. Die Frau stoppte

daraufhin alle Transfers und schaltete die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen.

|cri

Jugendschutz im Visier

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Personenkontrollen hat die Polizei am

Mittwochnachmittag in der Innenstadt durchgeführt. Im Visier stand das Thema

Jugendschutzgesetz.

Unter anderem kontrollierten die Einsatzkräfte am Willy-Brandt-Platz einen

16-jährigen Jungen aus dem Landkreis. Er handelte sich gleich zwei Anzeigen ein,

da er zum einen eine Marihuana-Mühle mit den entsprechenden grünen pflanzlichen

Anhaftungen bei sich hatte, und darüber hinaus wurde bei ihm auch ein

sogenanntes Einhandmesser gefunden. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den Jugendlichen wird nun sowohl wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz als auch wegen des Mitführens eines verbotenen

Gegenstandes ermittelt.

Bei der Durchsuchung der Sachen des 16-Jährigen tauchte außerdem eine Packung

Zigaretten auf, die er in seinem Alter nicht besitzen dürfte. Sie wurde mit

seinem Einverständnis vernichtet.

Kurz darauf zog eine vierköpfige Gruppe in der Schoenstraße die Aufmerksamkeit

der Polizisten auf sich. Als die Beamten das Quartett überprüften, stellten sie

bei einem 18-Jährigen einen sogenannten Grinder (Drogen-Mühle), eine Feinwaage

mit Marihuana-Anhaftungen sowie ein Wurfmesser sicher. Auf den jungen Mann kommt

nun ebenfalls ein Strafverfahren zu.

Bei einem 16-Jährigen fanden die Einsatzkräfte zwei Zigaretten. Der Jugendliche

gab an, diese von einem 18 Jahre alten Bekannten erhalten zu haben – was dieser

bestätigte. Auf den volljährigen Beschuldigten kommt deshalb nun eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige zu – und das gleich aus zwei Gründen: Während der

Kontrolle hatte der 18-Jährige vor den Augen der Polizisten seinen

Zigarettenstummel auf der nächsten Grünfläche „entsorgt“… |cri

Wegen Online-Spiel flogen die Fäuste

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Online-Spiels sind sich zwei sogenannte

„Gamer“ am Mittwoch in die Haare geraten. Jetzt ermittelt die Polizei gegen

beide wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es während des Spielens zwischen den

beiden Jugendlichen aus dem Stadtgebiet zum Streit. Sie verabredeten sich zu

einem klärenden Gespräch und trafen sich gegen 13 Uhr in der Königstraße.

Statt die Differenzen aus dem Weg zu räumen, eskalierte der Streit und die

beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen gingen mit den Fäusten aufeinander los.

Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

Weil die beiden Jugendlichen nicht allein vor Ort waren, gingen Zeugen von einer

Schlägerei mit mehreren Beteiligten aus und meldeten dies per Notruf. Mehrere

Streifen rückten aus, konnten vor Ort die beiden Streithähne trennen und die

Situation klären. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Haus des Jugendrechts.

|cri

Unfallflucht: Zaun beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Autofahrer hat am Mittwoch in

Enkenbach-Alsenborn einen Zaun beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen

Unfallflucht und bittet um Hinweise. Der unbekannte Fahrer ist zwischen 6:30 Uhr

und 7:30 Uhr mit einem Zaun in der Sembacher Straße kollidiert. Er entfernte

sich danach von der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des

Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf 1. FC Heidenheim

Kaiserslautern (ots) – Der 1. FC Heidenheim ist am Samstag zu Gast beim 1. FC

Kaiserslautern. Anpfiff des Fußballspiels im Fritz-Walter-Stadion auf dem

Betzenberg ist um 20:30 Uhr.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die zu erwartenden

Verkehrsbeeinträchtigungen in einem angemessenen Rahmen bleiben. Bei der

bevorstehenden Partie ist damit zu rechnen, dass viele Zuschauer wieder mit

Privatfahrzeugen und angemieteten Bussen anreisen werden. Besuchern des Spiels,

die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund

um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden.

Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten

Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase, rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der

Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen

Universität Kaiserslautern werden „Park & Ride“-Busse zum Stadion pendeln. Die

Stadtwerke Kaiserslautern informiert unter

https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im

Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie

auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC

Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet

anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es

nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten

zu Fuß bis ins Stadion.

Aktuell bestehen in und um Kaiserslautern einige Baustellen. Wer sich einen

Überblick über Baustellen im Stadtgebiet verschaffen möchte, findet im

Baustellenportal der Stadt Kaiserslautern unter

https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen Informationen dazu. Über

Baustellen auf den weiteren Anfahrtsstrecken informiert der Landesbetrieb

Mobilität unter https://verkehr.rlp.de im „Mobilitätsatlas“.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und

Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abbrennen von

Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen

den Verantwortlichen Strafanzeigen – insbesondere wegen (versuchter)

Körperverletzung beziehungsweise wegen eines Verstoßes gegen das

Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die

Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem

künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem

bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen

Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel und

auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |elz

Schlägerei in der Gasstraße

Kaiserslautern (ots) – In der Gasstraße ist es am Mittwochabend zu einer

Schlägerei gekommen. Gegen 18:30 Uhr entdeckten Polizeibeamte bei einer

Streifenfahrt einen 57-jährigen Mann, der auf einem 19-Jährigen kniete und

gerade zum Schlag ausholte. Die Polizisten gingen dazwischen und trennten die

beiden Kontrahenten. Erste Befragungen ergaben, dass zunächst der 19-Jährigen

den 57-Jährigen beleidigt hätte habe. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte.

Die zwei Männer gingen aufeinander los. Beide waren am Ende leicht verletzt,

lehnten eine medizinische Behandlung aber ab. Nachdem der Sachverhalt durch die

Polizisten aufgenommen war, verließen die Männer die Örtlichkeit in

unterschiedliche Richtungen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen

beide ein. |elz

Arbeiter bei Betriebsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein 46-jähriger Arbeiter hat sich am Mittwochnachmittag

bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Merkurstraße Verletzungen zugezogen.

Der Mann war nach Angaben von mehreren Zeugen gegen 14:30 Uhr dabei, eine Lampe

an der Decke eines Supermarktes auszutauschen. Als er auf der Leiter stand,

verlor er das Gleichgewicht und fiel aus circa 2,50 Meter auf den Boden und

verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

|elz

Einbruchsdiebstähle in KITAS

Landstuhl, Atzel (ots) – Gleich zwei Kindertagesstätten sind im Stadtteil

Landstuhl-Atzel das Ziel von Einbrechern gewesen. Im Zeitraum vom 24. bis 27.

März, vermutlich in den nächtlichen Stunden, haben sich der/die Täter durch das

Aufhebeln eines Fensters im jeweils rückwärtigen Gebäudebereich Zugang

verschafft. Bei beiden Einbrüchen wurden weitere Türen im Innenbereich durch

Gewaltanwendung beschädigt. Lediglich beim zweiten Einbruch wurden verschiedene

technische Gegenstände im Wert von ca. 600 Euro entwendet. Bei beiden

Tagesstätten entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen

Bereich.|pilan-gräber

Hinweise zur Tat oder zum bisher unbekannten Täter können Sie bei den Beamten

der Polizeiinspektion Landstuhl angeben.