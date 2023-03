Nach dem langen kalten Winter haben viele Menschen den Wunsch nach einem Ortswechsel. Bei der Urlaubsplanung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Ferien sind vor allem eine Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennen zulernen.

Ein Land, das mit Natur, vielfältiger Tierwelt und angenehmem Klima punkten kann, ist Australien.

Der rote Kontinent ist zudem für seinen entspannten Lifestyle bekannt.

Eine unglaublich vielfältige Landschaft und eine einzigartige Tierwelt entdecken

Australien gilt als ideales Reiseziel für die lange Auszeit zwischen Studium und erstem Job, für Familienferien und Entdecker-Reisen. Den südlichen Kontinent lernt man am besten bei einer Rundreise kennen. Auch wenn es um eine Auswanderung nach Australien geht, sollte man zuvor dort erst einmal Urlaub gemacht und sich das Land angeschaut haben.

Eine individuelle Australien Rundreise ermöglicht einen ersten Eindruck vom Leben und der Kultur der Australier. Die Weite des riesigen Landes ist beeindruckend. Damit man unterwegs und abseits touristischer Reiserouten Interessantes entdecken kann, ist ein entspanntes Reisetempo zu empfehlen. Es sollte genügend Zeit vorhanden sein, jeden Ort kennen zulernen und das Umland bei Ausflügen mit viel Freiraum zu erleben.

Australien besitzt eine unglaublich vielfältige Landschaft sowie eine einzigartige Tierwelt, zu der Kängurus, Koalas und Krokodile zählen.

Die Tierwelt Australiens erleben kann man am besten abseits ausgetretener Pfade. In der australischen Wildnis kommt es zu hautnahen Begegnungen und intensiven Erlebnissen mit Wildtieren.

Oftmals ist frühes Aufstehen erforderlich, um in den ruhigen Morgenstunden über einen See zu gleiten und vom Kajak aus seltene Schnabeltiere zu beobachten. Beim Schwimmen im Indischen Ozean begegnet man häufig den majestätischen Walhaien in ihrem natürlichen Lebensumfeld.

Zu den Höhepunkten einer Australien-Rundreise zählt ein Ausflug nach Kangaroo Island. Dort sind schokoladenfarbene Kängurus zu sehen, die es nur auf dieser Insel gibt.

Wilde Tiere sollten jedoch nicht gefüttert werden. Häufig können Kängurus, Koalas und Wombats die mitgebrachten Lebensmittel nicht verdauen.

Worauf sollte bei der Reiseplanung geachtet werden?

Der fünfte Kontinent zieht vor allem Reisende, die das Abenteuer lieben und etwas Besonderes erleben wollen, an. Bei Touren an Land und im Wasser sollte allerdings darauf geachtet werden, die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum nicht zu stören.

Australien ist für tolle feinsandige Strände und ausgezeichnete Wassersportmöglichkeiten bekannt. Da es in den meisten australischen Regionen das ganze Jahr über warm und sonnig ist, ist es ratsam, sich mit einem geeigneten Sonnenschutz vor hoher UV-Strahlung und Sonnenbrand zu schützen.

Für die Einreise nach Australien wird ein Visum oder eine ETA-Reisegenehmigung benötigt.

Die Beantragung muss vor Reiseantritt erfolgen, sodass man sich rechtzeitig um diese Formalitäten kümmern sollte. Abhängig von der Jahreszeit, in der gereist wird, ist mit Hitzeperioden oder Regenfällen zu rechnen. Die Mitnahme entsprechender Bekleidung ist daher ratsam.

Ein Urlaub in Down Under lässt sich mit verschiedenen Freizeitaktivitäten abwechslungsreich gestalten. Besonders beliebt sind Aktivitäten wie Segeln, Surfen, Tauchen und Schnorcheln, für die Australien ideale Voraussetzungen bietet. Außerdem kann man angeln, denn sowohl im Salzwasser als im Süßwasser sind die Angel-Bedingungen nahezu perfekt.

Ähnlich wie in Deutschland wird Fernsehen als beliebteste Freizeitgestaltung in Australien geschätzt.

Im Urlaub sollte der TV-Konsum jedoch reduziert werden, damit genügend Zeit zum Erholen und Entspannen bleibt.