Verdacht eines illegalen Straßenrennens – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 29.03.2023 gegen 18:30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein roter BMW mit quietschenden Reifen durch die Wattstraße fahren würde. Durch das Durchdrehen lassen der Reifen wurde die Fahrbahn beschädigt. Die alarmierten Polizeikräfte konnten vor Ort das beschriebene Auto ohne Fahrer feststellen. Die Reifen waren zum Teil bis auf die Metallschicht abgerieben.

Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei Ludwigshafen ermittelt wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geldbeutel in Straßenbahn geklaut

Ludwigshafen (ots) – Einer 52-Jährigen wurde am 28.03.2023, gegen 13:15 Uhr, in der Straßenbahnlinie 4 zwischen den Haltestellen „Hans-Warsch-Platz“ und „Zum Guten Hirten“ ihr Geldbeutel aus ihrem Rucksack geklaut. Im Portemonnaie waren etwa 50 Euro Bargeld. Sie haben etwas beobachtet?

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim. Hinweise werden unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen.

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Mittwochmorgen 29.03.2023 gegen 8:30 Uhr, wurde ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Pedelec-Fahrer missachtete an der Einmündung Leistadter Straße/Roter Hof die Vorfahrt einer 55-jährigen Autofahrerin.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

E-Scooter-Fahrerin stürzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 29.03.2023 gegen 07:30 Uhr, stürzte eine 36-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Kärtnerstraße. Warum die Frau zu Fall kam ist unbekannt. Sie verletzte sich leicht.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Zeit vom 28.03. um 21 Uhr und dem 29.03.2023 um 09 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verursacher die Hausfassade und Dachrinne eines Imbisses in der Kurt-Schumacher-Straße. Aufgrund der Spuren könnte ein Lkw beim Abbiegen von der Kurt-Schumacher-Straße auf den Parkplatz des gegenüberliegenden Discounters den Schaden verursacht haben.

Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag (29.03.2023), gegen 15:50 Uhr, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin beim Einparken in der Schwertstraße gegen das hinter ihr geparkte Auto. Die Verursacherin flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Dank des Hinweises konnte die 32-jährige Verursacherin ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen.

Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen (29.03.2023), gegen 7:50 Uhr, wurde eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 leicht verletzt. Als die Fahrerin an der Abfahrt Ludwigshafen-Pfingstweide abfahren wollte, ist ein 49-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel mit ihrem Auto zusammengestoßen.

Die 18-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt 4.000 Euro.

Fahrraddieb erwischt

Ludwigshafen (ots) – Am späten Mittwochabend (29.03.2023), gegen 23:30 Uhr, meldete ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Schanzstraße, dass er einen fremden Mann dabei gestellt hat, als er ein Fahrrad aus dem Haus tragen wollte. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 36-jährigen Täter kontrollieren.

Er hatte ein im Hausflur stehendes Fahrrad im Wert von ca. 400 Euro an sich genommen und wollte damit aus dem Haus gehen, als er von einem Anwohner gestoppt wurde. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrraddiebstahls verantworten.

Nicht auf Telefonbetrug hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Zwei Seniorinnen und drei Senioren aus Ludwigshafen erhielten am 29.03.2023 Anrufe vermeintlicher Polizeibeamtinnen. Das Vorgehen der Betrügerinnen war immer ähnlich. Sie behaupteten zunächst, in der Nachbarschaft der Angerufenen habe es Festnahmen gegeben. Dann deuteten sie an, dass nun auch der Besitz der Seniorinnen und Senioren in Gefahr sei. Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch sofort und ließen sich auf keine Forderungen ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.