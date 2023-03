Fußgänger bringt Vespafahrerin zu Fall

Kassel-Wehlheiden: Ein bislang unbekannter Fußgänger hat am Dienstagmittag im Kirchweg eine Vespa-Fahrerin zu Fall gebracht. Anschließend ging der Mann davon, ohne sich um die verletzte Roller-Fahrerin zu kümmern. Die 33-jährige Frau aus Kassel hatte sich Prellungen und Schürfwunden zugezogen, weshalb sie anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Zeugenhinweise.

Der Unfall hatte sich am Dienstag gegen 12:15 Uhr ereignet. Wie die 33-Jährige gegenüber der Polizei angab, war sie mit ihrer Vespa von der Hentzestraße nach rechts in den Kirchweg in Richtung Kohlenstraße abgebogen, als plötzlich der Fußgänger auf die Straße trat, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Um den Fußgänger nicht zu erfassen, führte die Roller-Fahrerin eine Vollbremsung durch, wodurch sie zur Seite kippte und zu Boden stürzte. Als sie dort unter ihrem Zweirad lag, habe der Fußgänger sie noch schulterzuckend angegrinst und sei anschließend weitergegangen. Es soll sich um einen 45 Jahre alten und ca. 1,75 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und „schlechten Zähnen“ gehandelt haben.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Taschendiebstähle in Wolfhagen und Zierenberg (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwoch kam es in Discountern in Wolfhagen und Zierenberg zu zwei Taschendiebstählen. Aktuell spricht vieles dafür, dass beide Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Diese gingen äußerst geschickt vor, denn beide Opfer, zwei Seniorinnen, hatten den eigentlichen Diebstahl nicht bemerkt. Wie die Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, wurden ihnen in den vergangenen Wochen weitere gleichgelagerte Taschendiebstähle in Geschäften angezeigt, weshalb die Polizei dies zum Anlass nehmen möchte, vor diesem altbekannten Phänomen zu warnen und Tipps zum Schutz vor Taschendieben zu geben. Zudem erbitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeistation Wolfhagen Zeugenhinweise zu den gestrigen Taten.

Zeugen zu Taten in Zierenberg und Wolfhagen gesucht

Der erste Diebstahl hatte sich am Morgen gegen 10:10 Uhr in einem Discounter in der Schützeberger Straße in Wolfhagen ereignet. Unbekannte hatten der Seniorin das Portemonnaie samt Geld und Papieren aus einem Weidekorb geklaut, den sie beim Einkaufen in dem Geschäft über dem Arm trug. Zu der zweiten Tat kam es gegen 14:45 Uhr in einem Discounter in der Straße „Vor Brakens Höhe“ in Zierenberg. Vermutlich als sich die vor einem Regal stehende Seniorin vom Einkaufswagen weggedreht hatte, entwendeten die Täter die im Wagen in einer Tasche abgelegte Geldbörse. Beide Opfer bemerkten das Fehlen ihrer Portemonnaies erst, als sie an der Kasse bezahlen wollten. Von den Taschendieben fehlt bislang jede Spur. Wer den Wolfhager Ermittlern Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 05692-98290.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen:

Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb

oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden

Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, alarmieren Sie die Polizei und erstatten Sie Anzeige. Da die Täter in einer Vielzahl der Fälle nach dem Diebstahl erbeutete EC-Karten für weitere Straftaten nutzen oder dies versuchen, sollten Opfer gestohlene Zahlungskarten schnellstmöglich über den Sperr-Notruf 116 116 sperren lassen.

Rasante Fahrt über rote Ampel: Polizei stoppt Autofahrer mit 1,8 Promille

Kassel: Mit einer rasanten Fahrt über eine rote Ampel machte am gestrigen Mittwochabend ein 24-jähriger Autofahrer auf sich aufmerksam, der mit 1,8 Promille auf der Frankfurter Straße unterwegs war. Dank der schnellen Mitteilung eines Zeugen konnte eine Streife die Alkoholfahrt kurz darauf beenden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Gegen den 24-Jährigen aus Rostock wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Meldung über die riskante Fahrweise des Autos war gegen 23 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei eingegangen. Demnach war der Opel mit über 120 km/h auf der Frankfurter Straße unterwegs und über eine rote Ampel gefahren, bevor der Zeuge den in Richtung Innenstadt fahrenden Pkw am Weinberg aus den Augen verlor. Sofort wurde eine Funkfahndung nach dem Opel mit dem durchgegebenen Kennzeichen ausgestrahlt. Diese führte bereits wenige Minuten später zum Erfolg, als eine Streife das gesuchte Auto in der Zeughausstraße entdeckte und anhielt. Der Atemalkoholtest bei dem 24-jährigen Fahrer ergab schließlich den hohen Wert, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den 24-Jährigen dauern an.

Zweiradfahrer schwerverletzt / Alleinunfall

Am Dienstag, dem 28.03.23, gg. 11.45 Uhr befuhr ein 88 – jähriger Mann aus Fulda mit seinem Leichtkraftrad, einer Suzuki, in Fulda die Pacelliallee in Fahrtrichtung Walter Bauer Straße.

Auf der Pacelliallee in Höhe der Walter Bauer Straße befindet sich eine Verkehrsinsel.

Laut Zeugenangaben geriet der 88-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Leichtkraftrad gegen den dortigen Bordstein der Verkehrsinsel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden, wo er schwerverletzt liegenblieb.

Glücklicherweise waren engagierte Ersthelfer vor Ort und führten bis zum Eintreffen von Rettungskräften Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem schwerverletzten Mann durch. Im weiteren Verlauf wurde er in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,- Euro.