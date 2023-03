Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Diebstahl von zwei E-Bikes,

Oberursel, Oberstedten, Lärchenweg, 29.03.2023, 03:50 Uhr bis 06:27 Uhr

(mk) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Mittwochs entwendeten Unbekannte zwei E-Bikes aus einem Fahrradschuppen im Lärchenweg in Oberursel. Um 03:50 Uhr konnte die Eigentümerin die Fahrräder letztmalig im Bereich des Fahrradschuppens orten. Danach müssen sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zum Fahrradschuppen verschafft haben indem sie das Vorhängeschloss durchtrennten. Anschließend entwendeten sie die beiden E-Bikes und entfernten sich in Richtung der Straße „Grenzweg“. Hier konnten die Fahrräder letztmalig um 06:27 Uhr geortet werden. Als die Örtlichkeit um 07:00 Uhr aufgesucht wurde konnten dort jedoch keine Fahrräder mehr festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegengenommen.

Diebstahl aus Pkw – Diebesgut erfüllt Erwartungen nicht, Bad Homburg, Daimlerstraße, 29.03.2023, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(mk) Am Mittwoch fiel ein Pkw in Bad Homburg zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr Dieben zum Opfer, die sich gewaltsam Zugang zum Innenraum verschafften und einen darin befindlichen Karton entwendeten. Das Fahrzeug wurde gegen 14:00 Uhr in der Daimlerstraße abgestellt. Anschließend nutzten bislang Unbekannte die Abwesenheit des Fahrzeugnutzers und schlugen eine Scheibe des Pkw ein, um so in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Objekt der Begierde war offenbar ein Karton im hinteren Bereich des Pkw, der darauf schließen ließ, dass in selbigem ein Elektroroller verpackt ist. Im weiteren Verlauf wurde der Karton in der Nähe geöffnet. Hierbei stellte sich heraus, dass darin kein Elektroroller, sondern ein 34″-Curved-Monitor enthalten war. Sowohl der Karton, als auch der Monitor wurden vor Ort belassen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt ca. 1000EUR.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Sachbeschädigung mittels Murmeln,

Oberursel, Im Portugall, 25.03.2023, 14:00 Uhr bis 29.03.2023, 08:00 Uhr

(mk) In der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 08:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Straße „Im Portugall“ in Oberursel. Es wurden insgesamt zwei Fensterscheiben augenscheinlich durch Murmeln beschädigt. Anhand des Schadensbildes besteht derzeit der Verdacht, dass die Murmeln mithilfe einer Schleuder gegen die Fenster geschleudert wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171/6240-0 entgegen.

Diebstahl von Absperrmaterial,

Bad Homburg, Graf-Stauffenberg-Ring, 15.03.2023 bis 27.03.2023

(mk) Im Zeitraum von ## bis ## März entwendeten bislang Unbekannte im Bereich Graf-Stauffenberg-Ring gelagerte Absperrmaterialien. Konkret wurden dort auf einem Parkplatz am Straßenrand Absperrschranken, Leitbaken, Bakenfüße sowie diverse Verkehrsschilder gelagert. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 7100EUR geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen die Hinweise zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind Neu-Anspach, Wiesenau, 29.03.2023, 16:11 Uhr

(mk) Am Mittwoch kam es im Bereich Neu-Anspach zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten 4-jährigen Kind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 54-Jähriger gegen 16:10 Uhr mit einem Linienbus die Straße „Wiesenau“ in Neu-Anspach. Der 4-Jährige hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Bushaltestelle an der Adolf-Reichwein-Schule auf. Ersten Erkenntnissen zufolge wird davon ausgegangen, dass der der Junge der Bus in die Haltebucht der Bushaltestelle einfuhr zwischen den am Fahrbahnrand angebrachten Absperrgittern hindurch auf die Straße lief. Bei der Kollision wurde der 4-Jährige durch die Fahrzeugfront des Busses getroffen und schwerletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch erstversorgt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Oberursel, Kurmainzer Straße, 29.03.2023, 09:15 Uhr

(mk) Am Mittwochmorgen kam es im Bereich der Kurmainzer Straße in Oberursel zu einem Unfall mit Leichtverletzten. Gegen 09:15 Uhr befuhren ein 34-Jähriger, eine 33-Jährige sowie ein 59-Jähriger in dieser Reihenfolge die Kurmainzer Straße in Oberursel aus Richtung Weißkirchen kommend in Richtung Steinbach. In Höhe der Hiroshimastraße musste der 34-Jährige verkehrsbedingt bremsen, woraufhin die 33-Jährige ebenfalls bremste. Der 59-Jährige erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Renault der 33-Jährigen auf. Hierdurch wurde ihr Kfz auf den Audi des 34-Jährigen geschoben. An allen Pkw entstand Sachschaden. Der 34-Jährige sowie sein 30-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 3300EUR.

Korrektur zu gestriger Meldung über aufgebrochenes Fahrzeug in Glashütten:

(pa)In der gestern unter Punkt 2 veröffentlichten Meldung anlässlich eines in Glashütten aufgebrochenen Fahrzeugs hat sich ein Fehler eingeschlichen. Es handelt sich bei dem Ford nicht wie angegeben um ein Fahrzeug des Bauhofs, sondern um das eines Mitarbeiters. Wie bitten, den Fehler zu entschuldigen.