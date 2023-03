Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Grünstadt (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 29.03.2023 gegen 23:30 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023 gegen 01:00 Uhr, wurden in der Asselheimer Straße in Grünstadt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Das Fahrzeug mit der gemessenen Höchstgeschwindigkeit von 93 km/h sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Anfahrt konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug auf beiden Fahrspuren fuhr. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Polizeibeamten und fuhr weiter. Aufgrund dessen mussten zwei Beamte zur Seite springen, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Die Verfolgung wurde anschließend mittels Funkstreifenwagen fortgeführt. Der Fahrer hielt kurz daraufhin an. Beim Öffnen der Fahrertür konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, woraufhin ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,62 Promille ergab. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und zwecks weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Grünstadt: Verkehrslagebild der PI Grünstadt veröffentlicht

Grünstadt (ots) – Das Verkehrslagebild 2022 der PI Grünstadt ist unter https://s.rlp.de/O2no0 abrufbar.

Bockenheim an der Weinstraße: Zeugenaufruf nach Raubüberfall

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am Donnerstag, 30.03.2023 gegen 07:50 Uhr, kam es in der Touristeninformation in der Weinstraße in Bockenheim an der Weinstraße zu einem Raubdelikt auf eine 51-jährige Mitarbeiterin. Die Kriminalpolizei Grünstadt bittet nun um Ihre Mithilfe. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass zwei männliche Täter die Touristeninformation betreten und gewaltsam Bargeld entwendet haben sollen. Die Mitarbeiterin wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Täterbeschreibung Person 1: ca. 20-25 Jahre, dunkler Kapuzenpullover, blaue Jeans, grauer Basecap, große braune Sonnenbrille Täterbeschreibung Person 2: ca. 20-25 Jahre, dunkler Kapuzenpullover, graue Jeans, große schwarze Sonnenbrille, schwarzer Schal

Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Obrigheim: Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen

Obrigheim (Pfalz) (ots) – Am Donnerstag, 30.03.2023, zwischen 12:20 Uhr und 13:35 Uhr, wurden in der Wormser Straße in Obrigheim (Pfalz) Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. In diesem Zeitraum passierten 98 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wovon 16 Fahrzeuge aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Die dabei gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 87 km/h. Der Fahrzeugführer wird mit einem Bußgeld in Höhe von 260 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen müssen.

