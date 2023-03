Polizei findet Kokain im Auto

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 20:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Wormser Straße einen 31-jährigen PKW-Fahrer aus der Südpfalz. Die Beamten stellten bei ihm Auffälligkeiten fest, die für einen Drogenkonsum sprachen. In der Mittelkonsole des Fahrzeugs stellten die Beamten außerdem zwei Päckchen mit insgesamt ca. 0,67 Gramm Kokain sicher.

Der 31-Jährige führte einen Urintest durch, der positiv auf Kokain reagierte. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Tatverdächtigen und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der drogenbeeinflussten Fahrt gegen ihn ein.

Einbruch in Vereinsgaststätte, Zeugenaufruf

Speyer (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22:45 Uhr und 08:20 Uhr brachen unbekannte Täter das Fenster einer Vereinsgaststätte im Birkenweg auf, drangen durch dieses ins Innere vor und entwendeten 15 Warmhaltebehälter, einen Starkstromgrill, ein Kassenregistriersystem, eine Friteuse sowie einen mittleren 3-stelligen Bargeldbetrag.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 3.900 Euro. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen oder zum Verbleib des Diebesgutes machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus Baustelle – Täter ermittelt

Speyer (ots) – Am Sonntagnachmittag verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter Zutritt zu einem durch Bauzäune gesicherten Baustellenbereich in der Industriestraße und entwendete dort Werkzeuge im Wert von ca. 2.800 Euro, u.a. einen Bohrhammer, einen Winkelschleifer, mehrere Schlagbohrschrauber und Zubehör.

Polizeiliche Ermittlungen führten zu einem 50-jährigen Tatverdächtigen aus Speyer. Auf Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten Polizeibeamte am Mittwoch dessen Wohnräume und stellten hochwertige Werkzeuge sicher, deren Tatzusammenhang geprüft wird.

Auseinandersetzung an Tankstelle und in Innenstadt, Beteiligte und Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch zwischen 22:40-22:55 Uhr kam es zunächst an einer Tankstelle in der Wormser Landstraße zu einem Streitgespräch zwischen einem 24-Jährigen und zwei Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren, in dessen Verlauf Beleidigungen fielen. Die beiden Frauen fuhren dann mit einem grauen Renault Clio vom Tankstellengelände und nahmen noch einen bislang unbekannten Begleiter mit.

Der 24-Jährige fuhr mit einem schwarzen VW Golf ebenfalls vom Tankstellengelände. Beide PKW fuhren in Richtung Innenstadt. Während der Fahrt kam es zum Einsatz der Lichthupe und möglicherweise zu weiteren relevanten Ereignissen. Beide Parteien hielten schließlich auf der Maximilianstraße an, wo es zu mehreren Körperverletzungshandlungen gekommen sein soll.

Zeugen berichten auch von einer Beteiligung eines namentlich unbekannten Fahrradfahrers. Die Beamten stellten keine Verletzungen bei den vor Ort befindlichen Beteiligten fest. Die Polizei bittet Beteiligte und Zeugen um Meldung bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.