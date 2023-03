Landau: Die Polizei-News

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Landau (ots) – Gegen 12:30 Uhr kam es am 29.03.2023 zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt. Der Beschuldigte und dessen Begleiter gaben vor sich an einem Infostand in der Marktstraße zu interessieren. Im Rahmen eines Gesprächs mit einem Verantwortlichen gab es zwischen den Beteiligten verbalen Streitigkeiten.

Der unbekannte Beschuldigte schlug dem Verantwortlichen urplötzlich zwei Mal in dessen Gesicht und entfernte sich anschließend mit seinem Begleiter in unbekannte Richtung.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben:

180-185 cm, 25-30 Jahre, auffälliger Riss in der Unterlippe, grauer Hoodie, schwarzer Rucksack, Jogginghose.

Personen die in der Innenstadt einen solchen Sachverhalt beobachten konnten oder eine Person sahen, auf die diese Beschreibung passen könnte, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Kontrolle der Einbahnstraßenregelung in den Abendstunden

Landau (ots) – Zwischen 22:15-23:15 Uhr wurde am Mittwochabend eine Standkontrolle in der Reduitstraße in Landau durchgeführt. Insbesondere sollte hier die aktuell geltende Einbahnstraßenregelung überprüft werden.

Nach Beendigung der Kontrolle konnten insgesamt 6 Verstöße gegen die neue Einbahnstraßenregelung festgestellt und auch geahndet werden.

Ladendiebstahl

Offenbach (ots) – Am Mittag des 29.03.2023 wurde der Polizeiinspektion Landau mitgeteilt, dass es in einem Einkaufsmarkt in Offenbach zu einem Ladendiebstahl gekommen ist. Als die eingesetzten Beamten an der Örtlichkeit eingetroffen sind, konnten sie die 61-jährige Beschuldigte feststellen. Sie entwendete Ware im Wert von ca. 8 EUR.

Noch vor Eintreffen der Beamten verhielt sich die Beschuldigte vermehrt aggressiv. Da schließlich eine Fremd- bzw. Eigengefährdung der Beschuldigten nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, wurde sie im Anschluss der Maßnahme in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Landau (ots) – Am 29.03.2023 kam es gegen 13:10 Uhr, in der Maximilianstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 55-jährige BMW Fahrer befuhr die Maximilianstraße von der Queichheimer Brücke in Richtung Hauptbahnhof. An der Einmündung zur Poststraße wollte er, trotz durchgezogener Linie, nach links in die Poststraße einbiegen.

Hierbei überfuhr er nicht nur die durchgezogene Linie, sondern übersah noch den 39-jährigen Motorradfahrer, welcher sich auf der Maximilianstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße befand.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu.

Auf Grund der Reinigungsarbeiten musste die Maximilianstraße halbseitig für ca. 30 Minuten gesperrt werden.