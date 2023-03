Personenkontrolle (Foto)

Edenkoben (ots) – Auffällig wurden am Mittwochabend (29.03.2023, 19 Uhr) zwei Männer in der Luitpoldstraße, weil sie an einem Fahrrad ein Luftdruckgewehr in einer schwarzen Plastiktüte mitführten. Da der 51-jährige Mann hierzu nicht den erforderlichen Waffenschein vorzeigen konnte, wurde das Gewehr sichergestellt.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Bei der Durchsuchung seines 27-jährigen Begleiters konnten über 4 Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Vermisste Jugendliche – Öffentlichkeitsfahndung

Annweiler (ots) – Seit Mittwoch 15.03.2023, wird die in Annweiler wohnende 17-jährige Sharon vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung und seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Sharon nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Ein Foto von Sharon ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter

https://s.rlp.de/YQqDJ veröffentlicht.

Wer hat Sharon gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Sharon geben? Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0, der E-Mail-Adresse: kilandau.k1@polizei.rlp.de, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Katalysator entwendet

Bad Bergzabern (ots) – In der Nacht von 17./18.03.2023, kam es an einem Fahrzeug, abgestellt im Maxburgring 32, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter hatten an einem schwarzen Pkw Opel Astra mit SÜW-Zulassung, den Katalysator mit einem Werkzeug vom Fahrzeug abgetrennt und mitgenommen.

Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 063434/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.