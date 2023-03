Verbarrikadierter Tatverdächtiger

Mainz-Innenstadt (ots) – Zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde am 29.03.23 gegen 16:15 Uhr ein 41-jähriger in einem Hotel in der Innenstadt aufgesucht, um die eingesetzten Polizeikräfte auf die Dienststelle zu begleiten. Damit nicht einverstanden widersetzte er sich der Maßnahme.

In einem günstigen Augenblick konnte der Mann die Zimmertür wieder schließen und verbarrikadieren.

Die Tür konnte nun nur mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr und schwerem Gerät wieder geöffnet und der 41-Jährige schließlich doch zur Dienststelle verbracht werden.

Eine Gefahr für weitere Hotelgäste bestand weder durch den Einsatz von Polizei und Feuerwehr

noch durch den Verdächtigen selbst.

Katalysatorendiebstahl legt Auto lahm

Mainz-Bretzenheim (ots) – Als die Halterin eines VW Golf am gestrigen Mittwoch ihr Auto, welches sie auf dem Parkplatz Dalheimer Weg 1 abgestellt hatte, starten wollte, sprang dieses nicht an. Der daraufhin verständigte Mitarbeiter des ADAC stellte schnell die Ursache fest. Der Katalysator des Fahrzeuges wurde offensichtlich entwendet.

Den Spuren nach zu urteilen, wurde es mit einem derzeit nicht näher definierbaren Schneidwerkzeug herausgeschnitten. Das Auto war seit Samstag auf dem Parkplatz abgestellt. Da die Örtlichkeit nicht videoüberwacht ist, liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Pfanddiebstahl bei Kühn Kunz Rosen

Mainz (ots) – Am gestrigen Mittwochmorgen wurde der Polizei Mainz ein Pfanddiebstahl auf dem Brauereigelände von Kühn Kunz Rosen mitgeteilt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein Mann mit Pfanddosen gefüllte Säcke vom Brauereigelände über einen Zaun warf.

Auf der anderen Seite des Zaunes legte ein zweiter Täter die Säcke zum Abtransport bereit. Als der Zeuge die beiden Männer ansprach, flüchteten diese ohne das Diebesgut in Richtung Stadtpark.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Erste Person: Männlich, 30-40 Jahre, dunkle Hose, schwarze Jacke, schwarze Mütze, Rucksack.

Zweite Person: männlich, 30-40 Jahre, dunkle Hose, beige Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Feuer an einem landwirtschaftlichen Anhänger

Oppenheim (ots) – Am 28.03.2023 gegen 09:30 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass in den Bodenheimer Weinbergen nahe der Ortsrandstraße bzw. L 413 ein landwirtschaftlicher Anhänger brennen würde.

Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann Angaben zu den landwirtschaftlichen Anhänger bzw. zu dessen Eigentümer machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oppenheim entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeugen und Gebäudeteilen durch Farbe

Oppenheim (ots) – In der Nacht vom Mittwoch, den 29.03.2023, auf den Donnerstag, den 30.03.2023, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Oppenheim durch Aufbringen von einer nicht auf Wasser basierenden Farbe. Hierbei wurden mehrere Fahrzeuge, sowie Gebäudeteile beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Für Hinweise bitte die Polizei Oppenheim unter 06133 933-0 kontaktieren.