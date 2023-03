Trickdiebstahl

Worms (ots) – Eine 81-jährige Wormserin wurde am gestrigen Mittwoch, gegen 15:00

Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Die Geschädigte kam gerade vom Einkaufen

zurück, als sie vor dem Hauseingang im Stadtteil Neuhausen von einer ihr

unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese gab vor, dringend einen Briefumschlag

zu benötigen, da sie einer Nachbarin noch Geld schulde und dieses gerne in dem

Umschlag deponieren würde.

Da die 81-jährige keinen Umschlag hatte, fragte die Täterin alternativ nach einem Stück Küchenrolle, welches die hilfsbereite Geschädigte darauf aus der Wohnung holen wollte. Die Täterin folgte der Dame und verwickelte sie in ein etwa 30-minütiges Gespräch, was offenbar als Ablenkungsmanöver diente.

Wie sich später herausstellte, wurden vermutlich von einem Mittäter oder ein Mittäterin Schmuck und Bargeld in Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Armsheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 29-jährigen

PKW-Fahrer Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Polizisten kontrollierten den

Autofahrer am 29.3.2023 gegen 20:45 Uhr auf dem Parkplatz Menhir an der A 61 bei

Armsheim. Auch ein vor Ort durchgeführter Vortest verlief positiv.

Der 29-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Ihn erwarten nun mindestens ein

Bußgeld mit Fahrverbot sowie eine Strafanzeige.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Autofahrer missachtet Vorfahrt, eine Person leicht verletzt

Alzey (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Offenheim am Samstag, 25.03.2023, gegen 19:30 Uhr wurde eine Person leicht verletzt. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Obergasse in Richtung Oberwiesen. Ein aus der Bechenheimer Straße kommender Fahrer eines PKW wollte nach links in die Obergasse abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 22-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurden bei beiden Fahrzeugen die Airbags ausgelöst und waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Diebstahl von Katalysator

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem in der

Hochheimer Straße geparkten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet.

Das Auto wurde am Samstag gegen 21:00 Uhr dort geparkt, der Diebstahl am

Folgetag gegen 09:50 Uhr festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n geben

können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.