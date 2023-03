Neustadt: Fußgängersteg am Hauptbahnhof ist eingebaut – Freigabe nach Abschluss der Stützmauersanierung

Neustadt an der Weinstraße – Wer vom Süden der Stadt zu Fuß zum Hauptbahnhof möchte, kann sich zukünftig über eine Wegersparnis von rund 600 Meter freuen. Die Arbeiten zur Verlängerung des Fußgängerstegs über die Bahngleise bis zur Schillerstraße (in Höhe der Einmündung der Alban-Haas-Straße) sind einen großen Schritt vorangekommen. In der Nacht auf Mittwoch, 29. März 2023, konnte das zweite vorgefertigte Brückenteil erfolgreich montiert werden. Gearbeitet wurde nachts, um den Bahnverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Baudezernent Bernhard Adams dankt dem Leiter der städtischen Tiefbauabteilung Konstantin Boltenhagen und seinem Team: „Dieses durchaus nicht alltägliche Projekt wird sehr gut betreut.“ Unter anderem mussten mit der Deutschen Bahn Gleissperrungen vereinbart werden.

Weitere Arbeiten an der Stahlkonstruktion sollen bis Ende April erledigt sein. Das betrifft insbesondere das Dach, die Glasscheiben und die Beleuchtung. Freigegeben werden kann die neue Verbindung allerdings erst, sobald die Sanierung der Stützmauer in diesem Bereich abgeschlossen ist. Da dort vor allem Betonarbeiten laufen, die sehr wetterabhängig sind, steht ein genauer Zeitpunkt noch nicht fest. Zudem muss noch die Deutsche Bahn das neue Konstrukt abnehmen.

Bis dahin müssen sich Fußgängerinnen und Fußgänger noch gedulden und weiterhin den Weg über die Zwockelsbrücke und den Bahnhofsvorplatz nehmen, um die Gleise zu erreichen.

In einem nächsten Schritt wird der Bereich der Einmündung von der Alban-Haas-Straße in die Schillerstraße zu einem Mobilitätspunkt unter anderem mit Bushaltestelle und Kurzzeitparkzone („Kiss & Ride“) umgestaltet.

Investiert werden gut eine Million Euro. Das Land fördert das Projekt mit 85 Prozent.