Jugendliche bringen sich aus Neugier fast in Lebensgefahr

Karlsruhe (ots) – Drei junge Menschen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren haben

sich Dienstagmittag (28. März) am Karlsruher Hauptbahnhof beinahe leichtfertig

in Lebensgefahr gebracht.

Gegen 13:00 Uhr fuhr ein Güterzug in den Hauptbahnhof ein. Der Lokführer sah aus

dem Führerstand heraus, wie die Jugendlichen zunächst Gegenstände nahmen und den

Zug damit bewarfen. Dies allein bedeutete bereits eine sehr gefährliche

Situation für den 16-Jährigen und seine zwei weiblichen Begleitungen. Im

nächsten Moment näherten sich die drei dem Zug und traten dagegen, während

dieser noch in Bewegung war.

Der Lokführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein und informierte die

Bundespolizei.

Die drei gaben an, dass sie aus Neugier handelten. Durch die Beamten wurde ihnen

vor Augen geführt, welche Konsequenzen diese Neugier im schlimmsten Fall haben

kann. Züge in Bewegung bergen immer ein Risiko. Selbst bei langsamer Fahrt

können lebensgefährliche Situationen entstehen. Schnell verliert man das

Gleichgewicht und gerät zwischen den rollenden Zug und die Bahnsteigkante.

Der Sachverhalt wird nun durch die Jugendsachbearbeitung der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe übernommen und ermittelt, ob möglicherweise

strafbare Handlungen vorlagen.

Weitere Informationen zur Sicherheit auf Bahnanlagen finden Interessierte unter

www.bundespolizei.de

Bretten – Auffahrunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35 zwischen

Bretten und Knittlingen wurden am Dienstagnachmittag vier Personen leicht

verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 33-jähriger Sprinterfahrer gegen 16:30 Uhr

auf der Bundesstraße 35 von Bretten kommend in Richtung Knittlingen unterwegs.

Offensichtlich erkannte er das verkehrsbedingte Abbremsen der vorausfahrenden

Fahrzeuge zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden PKW

nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses Fahrzeug mit

seinem 85-jährigen Fahrer auf den Grünstreifen abgewiesen. Die beiden

Fahrzeuglenker sowie zwei Mitfahrer erlitten bei der Kollision leichte

Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Einbrüche im Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Gleich zwei Anzeigen zu Wohnungseinbrüchen nahm die Polizei am

Dienstag in den Karlsruher Stadtteilen Rintheim und Weststadt auf.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen unbekannte Täter zwischen Samstag und

Dienstagnachmittag gewaltsam in ein Zimmer einer Wohngemeinschaft in der

Rintheimer Hauptstraße ein. Nachdem die Einbrecher wohl nichts von Wert gefunden

hatten, verließen sie den Tatort wieder unverrichteter Dinge.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich ebenfalls am Dienstag zwischen 09:15 Uhr

und 18:20 Uhr in der Yorcktraße. Die Polizei geht davon, dass die Täter zunächst

die Wohnungseingangstür gewaltsam aufbrachen. In der Wohnung durchwühlten die

Einbrecher dann mehrere Schränke und entwendeten Wertgegenstände im

fünfstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fußballbegegnung des KSC gegen Eintracht Braunschweig – Empfehlungen der Polizei zur Anreise

Karlsruhe (ots) – Mit Blick auf die Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen

Eintracht Braunschweig am kommenden Samstag um 13:00 Uhr empfiehlt die Polizei

aufgrund der besonderen Verkehrssituation unterschiedliche Anreisewege für Heim-

und Gästefans auf dem Weg ins Stadion.

Spätestens um 11:30 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den

Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum

Stadion wird der Adenauerring früher gesperrt. Aufgrund der Baustelle mit

einspuriger Verkehrsführung auf dem Adenauerring zwischen Willy-Brandt-Allee und

Stadion ist mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu

rechnen. In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass alle Fans des Karlsruher SC,

die mit Kraftfahrzeugen anreisen, das Stadion nicht aus Richtung

Willy-Brandt-Allee ansteuern, denn von dort ist die Durchfahrt nur zum

Gästebereich des Birkenparkplatzes möglich. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer

müssen damit rechnen, auf diesem Weg nicht zu den Eingängen der Ost- und

Südtribüne zu gelangen.

Stadionbesucherinnen und -besucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost-

und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung

Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche

Verkehrsmittel zu benutzen. Ab dem Durlacher Tor werden ab Stadionöffnung im

10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Heimfans mit Karten für die Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche

Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt zu nutzen und von dort zu Fuß den

provisorischen Stadionzugang auf der Friedrichstaler Allee über den

Schlossgarten aufzusuchen.

Für bahnreisende Gästefans wird vor und nach dem Spiel ein kostenloser

Bustransfer zwischen Hauptbahnhof Karlsruhe und Stadion angeboten. Im Falle

einer Anreise über die Bundesautobahn 5 wird dringend empfohlen, diese bereits

an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen und anschließend über die

Bundesstraße 35 in Richtung Graben-Neudorf und die Bundesstraße 36 nach

Karlsruhe zu fahren. Über die Ausfahrt Karlsruhe-Neureut, die Linkenheimer

Landstraße und die Willy-Brandt-Allee gelangen Gästefans dann auf den

Adenauerring in Richtung Stadion und so zu den reservierten Parkplätzen und dem

Gästebereich im Stadion.

Mit einer angemessenen Zahl an Einsatzkräften wird das Polizeipräsidium

Karlsruhe gemeinsam mit den Ordnern des KSC für die Sicherheit der Zuschauer in

und um das Stadion sorgen.

Die Polizei weist auf die geltende Stadionordnung hin, wonach das Betreten sowie

der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für erkennbar alkoholisierte oder sonst

berauschte Personen nicht gestattet ist.