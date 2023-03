L599/L630, Schwetzingen: Autofahrer touchiert Radfahrerin und flüchtet – Zeugen gesucht

L599/L630, Schwetzingen (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 8 Uhr touchierte ein

bisher unbekannter Autofahrer eine 15-jährige Radfahrerin. Die 15-Jährige war

mit einer Freundin auf dem Radweg in Richtung Schwetzingen unterwegs und

überquerte an der Einmündung zur Abfahrt auf die L599 die Straße. Nachdem sich

die Jugendlichen versichert hatten, dass die Straße frei ist, betraten sie

diese. Noch während die Radfahrerinnen über die Straße fuhren, bog ein

unbekannter blauer Kleinwagen von der L630 auf die L599 mit hoher

Geschwindigkeit ab und touchierte die 15-Jährige am Bein. Die Jugendliche erlitt

leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand Sachschaden Das Polizeirevier

Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und

sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben

können.

BAB 6, St. Leon-Rot: Fehler beim Überholen führt zu Unfall auf der Autobahn

BAB 6, St. Leon-Rot (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein

83-jähriger Mann mit seinem Jaguar auf der A6 in Richtung Wiesloch/Rauenberg und

verursachte bei einem Überholvorgang einen Unfall mit mindestens 35.000 Euro

Sachschaden. Der Senior scherte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen aus,

um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Hierbei übersah der Mann einen LKW,

welcher sich auf der mittleren Fahrspur befand. Der Jaguar drehte sich in der

Folge auf der Autobahn und kollidierte mit der Leitplanke. Schließlich blieb das

verunfallte Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur stehen.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Jaguar wurde abgeschleppt.

Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden nicht.