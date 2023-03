Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.03.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Bei Blutprobe Widerstand geleistet

Bad Dürkheim (ots) – Am 28.03.2023 gegen 21:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim die Fahrerin eines Citroen Xsara einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor wurde durch aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, das deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn lenkte. Während der Kontrolle der 45-Jährigen konnten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Beim Aussteigen musste sie sich mehrfach am Auto festhalten. Einen freiwilligen Atemalkoholtest konnte sie aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung nicht ordnungsgemäß durchführen. Als ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete sie dagegen aktiven Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahme. Glücklicherweise wurde durch die Widerstandshandlung niemand verletzt. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Bad Dürkheim: Auf Trickbetrüger hereingefallen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 28.03.2023 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde eine 59-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim Opfer eines Trickbetruges. Ein bislang unbekannter Täter meldete sich mit einer SMS bei der 59-Jährigen und gab sich als deren Sohn aus, dessen Handy kaputt wäre. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der Betrüger sie auf, 2200 Euro zu überweisen. Im Laufe der Konversation erwarb er geschickt das Vertrauen der Frau, bis diese schließlich die geforderte Überweisung tätigte. Da sie in der Zwischenzeit Kontakt mit ihrem „echten“ Kind hatte, ignorierte sie weitere Nachrichten und ging auf keine weitere Forderung ein. Ihr Band versucht zur Zeit die Überweisung rückgängig zu machen. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 27.03.2023 gegen 19:00 Uhr konnte ein PKW-Fahrer in der Gaustraße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle gab der 30-Jährige an im Besitz einer algerischen Fahrerlaubnis zu sein. Ermittlungen ergaben, dass er schon über ein Jahr in Deutschland gemeldet ist. Ihm war nicht bewusst, dass er mit seiner Fahrerlaubnis, nach einem halben Jahr des ununterbrochenen Aufenthaltes in Deutschland, keine Kraftfahrzeuge mehr führen durfte. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bad Dürkheim: PKW beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 24.03.2023 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein im Philipp Krämer Ring in Bad Dürkheim abgestellter Mazda beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Kotflügel und am Scheinwerfer entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim Leistadt: Mini Cooper beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim OT Leistadt (ots) – Im Zeitraum von 28.03.2023 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr wurde ein in der Hauptstraße in Leistadt abgestellter Mini beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Mini und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots) – Am Montag, 27.03.2023 zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 230 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim wurden drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 66 km/h. Außerdem wurden vier Fahrzeugführer verwarnt, welche keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Es wurden weitere Geschwindigkeitsüberwachungen in der Eistalstraße in Mertesheim und in der Hauptstraße in Tiefenthal durchgeführt. In Mertesheim wurden insgesamt zwei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die dort gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 64 km/h.

Grünstadt: Verdacht Gefahrstoffaustritt

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 28.03.2023, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Lastkraftwagen gemeldet, aus welchem Gefahrgut auslaufen würde. Der Fahrer hatte dies zuvor im Rückspiegel wahrgenommen und brachte seinen Lastkraftwagen daraufhin umgehend in der Max-Planck-Straße in Grünstadt zum Stehen. Bei der auslaufenden Flüssigkeit handelte es sich um einen leicht entflammbaren alkoholischen Stoff. Vor Ort wurde durch die Feuerwehr festgestellt, dass die ausgelaufene Flüssigkeit (ca. vier Liter) nicht aus dem Containerinneren stammt, sondern vermutlich vom Ein-füllstopfen der Containeroberseite heruntergelaufen ist. Während der Dauer der Maßnahmen wurden die Max-Planck-Straße sowie zeitweise die Obersülzer Straße gesperrt. Eine Gefährdung des Gewässers oder von Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.

Grünstadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen – Ein Unfallbeteiligter flüchtig

Grünstadt (ots) – Am Montag, 27.03.2023, kam es gegen halb 8 morgens zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A6, in Richtung Mannheim, auf Höhe der Anschlussstelle Grünstadt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhren 4 PKWs auf dem linken Fahrstreifen hintereinander, als der Vorderste, ein Audi Q2, aus ungeklärter Ursache stark bremsen musste. Hieraufhin wich ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Kirchheimbolanden dem Q2 aus, um einen Zusammenstoß auf dem linken Fahrstreifen zu vermeiden. Allerdings fuhr er ins Fahrzeugheck eines Fahrzeugs auf dem rechten Fahrstreifen, wodurch an seinem Fahrzeug ein massiver Frontschaden entstand. Der Fahrer stand unter Schock. Zu dem Fahrzeug, mit welchem er kollidiert ist, konnte er keinerlei Angaben machen. Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Währenddessen kollidierten auf dem linken Fahrstreifen insgesamt drei PKWs, inklusive des erwähnten Audis. Sie fuhren allesamt aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand in das Fahrzeugheck des jeweils vorausfahrenden Fahrzeugs. Hierbei wurde ein 48-jähriger aus dem Landkreis Rockenhausen leicht verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 30.000 Euro belaufen. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge mussten der linke Fahrstreifen und der Standstreifen für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Neben Polizei waren ebenfalls Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06237-9330 oder per Mail bei pastruchheim@polizei.rlp.de melden. Bisher ist zu diesem lediglich bekannt, dass es einen Heckschaden haben muss. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ.

Neuleiningen: Trunkenheit im Verkehr

Neuleiningen (ots) – Am Montag, 27.03.2023 gegen 23:45 Uhr wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 0,5 Promille. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest auf der Dienststelle brachte ein ähnliches Ergebnis zu Tage. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was ein Fahrverbot von einem Monat, 500EUR Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg mit sich zieht.

Bockenheim: Verkehrsunfallflucht

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 15.03.2023 bis 22.03.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Jakob-Böshenz-Straße in Bockenheim an der Weinstraße. Hierbei touchierte ein Fahrzeug eine Hausfassade, welche hierdurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Verkehrsunfall zu melden. Hinweise zu dem Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

Friedelsheim: Zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum von 26.03.2023 17:00 Uhr bis 27.03.2023 12:00 Uhr wurden ein in der Von Wieser Straße in Friedelsheim abgestellter BMW und ein Opel Astra beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren die beiden Fahrzeuge und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Kriminalstatistik veröffentlicht

Haßloch (ots) – Die Kriminalstatistik der PI Haßloch für die Gemeinde Haßloch und die Verbandsgemeinde Deidesheim wurde veröffentlicht. Sie ist auf der Homepage der Polizeiinspektion Haßloch zu finden.

Der Link hierzu lautet: https://s.rlp.de/ZFPLR

