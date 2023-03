Heidesheim am Rhein- nach Einsturz eines Einfamilienhauses-Ermittlungen dauern an

Heidesheim am Rhein (ots) – Nach dem Einsturz eines Einfamilienhauses in

Heidesheim am Rhein am gestrigen Tag (wir berichteten), liefen die

Einsatzmaßnahmen der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste noch bis in den

späten Abend hinein weiter.

Eine instabile Wand des bereits eingestürzten Gebäudes wurde durch Einsatzkräfte

der Feuerwehr und des THW abgerissen, ebenso die Garage des angrenzenden

Nachbarhauses, die durch den Einsturz in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Insgesamt befanden sich in der Hochphase des gestrigen Ereignisses mehr als 100

Kräfte zeitgleich im Einsatz, davon Einsatzkräfte der Feuerwehren Ingelheim,

Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen, das THW mit vier Ortsverbänden,

Einsatzkräfte der Rettungsdienste, ua. des DRK und der Malteser, sowie insgesamt

120 Einsatzkräfte der Polizei, des Polizeipräsidiums Mainz und des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik.

Nach Abschluss aller Maßnahmen, gegen 00:30 Uhr, wurde das Anwesen vor Betreten

durch Dritte gesichert.

Am heutigen Tag gehen die Ermittlungen der Mainzer Kriminalpolizei nach einer

möglichen Ursache der Explosion weiter. Auch ein Gutachter wird in die

Ermittlungen mit einbezogen.

Mainz-Laubenheim – Fahrrad gegen vorbeifahrenden Bus geworfen

Mainz (ots) – Am gestrigen Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr hat ein offensichtlich

wutentbrannter Mann in der Oppenheimer Straße in Mainz-Laubenheim

sein Fahrrad gegen einen vorbeifahrenden Bus der Linie 80 geworfen.

Vermutlich wollte der bisher unbekannte Mann mit dem Bus, dessen

Route von Laubenheim in Richtung Mainzer Innenstadt führt, mitfahren.

Allerdings wartete er an der seit ungefähr einem Jahr stillgelegten

Bushaltestelle „Oppenheimer Straße“ vor dem dortigen Rewe-Markt.

Aufgrund von andauernden Bauarbeiten kann die Haltestelle von Bussen

nicht angefahren werden und wurde daher in Richtung Ortsausgang

Laubenheim vorverlegt.

Als der Busfahrer den alten Standort der Haltestelle passierte,

konnte er noch sehen, dass der Mann sein Fahrrad anhob und es gegen

den Bus warf, welcher zu diesem Zeitpunkt mit ungefähr 30 Personen

besetzt war. Da sich der Bus noch in Fahrt befand und trotz geringer

Geschwindigkeit nicht rechtzeitig abgebremst werden konnte, wurde das

Fahrrad überrollt. Es entstand Sachschaden sowohl am Fahrrad als auch

am Bus. Verletzt wurde niemand. Der Täter entfernte sich nach dem

Vorfall von der Örtlichkeit und ließ das Fahrrad zurück. Das Rad

wurde im Rahmen der Ermittlungen sichergestellt. Der Täter kann wie

folgt beschrieben werden:

-25 bis 30 Jahre alt

-1,80 m groß

-schlanke Statur

-Schnurbart

-dunkle längere Haare, bedeckt mit einer Baseballkappe

-dunkle Kleidung

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer

06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per

E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.

Trucker hat vom Beifahrer die Nase voll

A 61/Rheinhessen (ots) – In einen handfesten Streit gerieten ein 36-jähriger

Fahrer eines Sattelzuges und sein 24-jähriger Beifahrer. Die beiden befuhren am

28.3.2023 gegen 9 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz, als der jüngere Beifahrer

sich in der Gemarkung Zotzenheim auf Höhe des Parkplatzes Steingewann nicht ganz

unter Kontrolle hatte. Von dem sich hierdurch in der Fahrerkabine ausbreitenden

„Duft“ hatte der 36-jährige Lenker des Sattelzuges dann derart sprichwörtlich

die Nase voll, dass darüber ein handfester Streit entstand, der auf dem

Rastanlage Steingewann schließlich eskalierte. Dabei verpasste der Ältere dem

Jüngeren Schläge ins Gesicht und auf den Körper, was dazu führte, dass sich der

24-Jährige mit leichteren Blessuren aus Angst vor seinem aggressiven Kollegen in

dem Toiletten-Häuschen einschloss und die Polizei alarmierte. Eine Streife der

Polizeiautobahnstation nahm die Anzeige auf. Anschließend setzte der 36-Jährige,

den nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung erwartet, seine Fahrt alleine

fort. Die Polizisten vermittelten dem Jüngeren eine Bleibe, von wo er sich

abholen lassen konnte. Die Fahrerkabine dürfte während der Anzeigenaufnahme

ausreichend gelüftet worden sein. Dufte Kumpels werden die beiden wohl jetzt

nicht mehr.

Mainz-Ebersheim – Verletzte bei Autounfall zwischen Ebersheim und Zornheim

Mainz (ots) – Am frühen Dienstagabend kam es auf der Nieder-Olmer Straße

zwischen Ebersheim und Zornheim zu einem Zusammenstoß zwischen zwei sich

entgegenkommenden Autos. Laut Zeugenangaben scherte die aus Ebersheim kommende

30-jährige Fahrerin eines BMW mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn aus und

stieß dort mit einem herannahenden Toyota zusammen. Die 30-Jährige wurde bei dem

Unfall verletzt und zunächst durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Später

wurde sie zwecks weiterer medizinischer Abklärung ins Marienhausklinikum nach

Mainz verbracht. Der 45-jährige Toyotafahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge

sind nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Es entstand erheblicher

Sachschaden. Warum die 30-Jährige in den Gegenverkehr ausscherte, ist bisher

ungeklärt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass sie nicht alkoholisiert

war. Auch Drogen- oder Medikamentenkonsum konnten nicht festgestellt werden.

Laut Angaben der behandelnden Ärzte kann ein medizinischer Notfall als

Unfallursache nicht ausgeschlossen werden.