Brand einer Scheune

Osthofen (ots) – Zum Brand einer Scheune kam es am gestrigen Dienstagvormittag

in der Straße „Oberer Flutgraben“. Um kurz vor 11 Uhr bemerkten Anwohner das

Feuer und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten

den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes

Einfamilienhaus verhindern. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

noch ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Alzey – Nach Verkehrsunfall in Klinik

Alzey (ots)

Am gestrigen frühen Abend, 28.03.2023, 18:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L401. Ein 24-jähriger Fahrer befuhr mit seinem PKW die L401 aus Richtung Kirchheimbolanden kommend. Unmittelbar nach dem Passieren des Ortsschildes Alzey geriet der 24-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Ersthelfer zogen den bewusstlosen Fahrer aus seinem Fahrzeug und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Durch die Rettung wurde der 24-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann als Ursache für den Unfall von einem medizinischen Notfall ausgegangen werden.

Bewaffneter Raub auf Tankstelle – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Dienstagabend wurde eine Tankstelle in der Alzeyer Straße Ziel

eines bewaffneten Raubüberfalls. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen

21:20 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und

forderte die Einnahmen. Nachdem der Räuber einen mittleren dreistelligen

Geldbetrag an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Mozartstraße.

Trotz einer groß angelegten Fahndung konnten der Täter nicht mehr gefasst

werden. Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nun nach Zeugen.

Personenbeschreibung:

männlich

etwa 25-30 Jahre alt

ca. 1,80m groß

südländisches Erscheinungsbild

sprach akzentfreies Deutsch

grauer Kapuzenpollover

rote Trainingsjacke

gemustertes Halstuch

dunkle Jogginghose der Marke „ADIDAS“

Fahrzeug verliert Getränkekiste – Zeugen gesucht.

Eine Autofahrer befuhr am heutigen Dienstag den 28.03.2023 gegen 17:30 Uhr die L409 aus Richtung Erbes-Büdesheim kommend in Richtung Alzey. Kurz vor Alzey kam dem Mann ein weißer Kleintransporter mit Ladefläche entgegen. Von dieser viel plötzlich eine Getränkekiste auf die Fahrbahn, gegen die der Autofahrer in der Folge dann fuhr. Der Fahrer des Kleintransporters bemerkte dies vermutlich nicht und setzte seine Fahrt fort. Zeugen die Angaben zu dem Kleintransporter und dem Vorfall machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Alzey in Verbindung zu setzen.