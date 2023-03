Trickdiebe erbeuten Geldbeutel

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einer Frau ist am Dienstagvormittag

von Trickdieben der Geldbeutel gestohlen worden. Eine Unbekannte hatte die

Seniorin gegen 10:15 Uhr in einem Supermarkt in der Danziger Straße in

Weilerbach angesprochen und sie in ein Gespräch verwickelt. Während die

70-Jährige abgelenkt war, schnappte sich eine weitere Frau den Geldbeutel, der

in der Handtasche am Einkaufswagen lag. Danach verließen beide Frauen den

Supermarkt. Erst wenig später bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse

verschwunden war. Die mutmaßlichen Täterinnen beschrieb sie folgendermaßen: Die

Frau, die sie angesprochen hatte war circa. 40 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter

groß. Sie hat dunkle Haare und die Zähne wirkten ungepflegt. Sie trug einen Die

Frau, die sich an dem Einkaufwagen der Seniorin zu schaffen machte, war mit

einem kurzen, dunklen Wintermantel bekleidet. Sie hatte einen schwarzen

Mund-Nasenschutz auf. Die Seniorin beschrieb sie als schlank mit schulterlangen

Haaren. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

Lautstarker Streit ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines lautstarken Streits ist die Polizei am

Dienstagabend zu einer Adresse in der Innenstadt ausgerückt. Ein Ohrenzeuge, der

sich telefonisch bei der Einsatzleitstelle meldete, machte sich Sorgen, ob es

zwischen den Streitenden möglicherweise auch zu körperlichen Übergriffen kommt.

Vor Ort mussten die ausgerückten Beamten nur nach Gehör gehen, um den genauen

Ort der Auseinandersetzung ausfindig zu machen. Bei den Streithähnen handelte es

sich um zwei 21 Jahre alte Männer, die einen ziemlich „berauschten“ Eindruck

machten. Ob sie „nur“ zu viel Alkohol getrunken oder auch Drogen intus hatten,

war unklar.

Zumindest einer der beiden schien sich in einer hilflosen Lage zu befinden, denn

er war nicht fähig, selbständig zu gehen. Außerdem hatte er deutlich erkennbare

Verletzungen im Gesicht, die offenbar von vorausgegangenen Stürzen stammten.

Strafrechtlich relevante Handlungen konnten die Polizisten nicht erkennen. Sie

überprüften die Personalien beider Männer. Anschließend durfte der eine nach

Hause gehen, der andere wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht…

Mit Pyrotechnik hantiert

Kaiserslautern (ots) – Weil sie mit Pyrotechnik gezündelt haben, ermittelt die

Polizei gegen zwei Männer aus dem Stadtgebiet. Zeugen hatten am Dienstagabend

gegen 19.40 Uhr telefonisch gemeldet, dass Unbekannte im Flickerstal

Feuerwerkskörper zünden würden. Schon aus der Ferne konnte die ausgerückte

Streife zwei Personen erkennen, die mit sogenannten Bengalos hantierten – durch

den „Feuerschein“ waren sie weithin sichtbar.

Als die Beamten kurz darauf die beiden 39 und 40 Jahre alten Männer

kontrollierten, hatten diese die Pyrotechnik bereits gelöscht und in die

angrenzenden Büsche geworfen. Dort konnten die abgebrannten Bengalos gefunden

und sichergestellt werden. Der 40-Jährige gab zu, einen davon entzündet zu

haben.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige dürfte den

beiden Männern sicher sein. Ob auch ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

vorliegt, wird geprüft. |cri

Bei Rot in die Kreuzung – Unfall

Kaiserslautern (ots) – Heftig gekracht hat es am Dienstagnachmittag in der

Friedenstraße. Gegen 17 Uhr kam es hier auf der Kreuzung zur Mennonitenstraße zu

einer Kollision zwischen einem Hyundai i30 und einem SUV der Marke DS

Automobiles. Glück im Unglück: Es blieb bei Blechschäden – verletzt wurde

niemand.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen löste die 45-jährige Hyundai-Fahrerin den

Unfall aus, weil sie auf ihrem Weg in Richtung Donnersbergstraße unmittelbar vor

der Kreuzung einen stehenden Linienbus überholte und dann offenbar das Rotlicht

an der Ampel übersah. Die Frau fuhr in den Kreuzungsbereich ein und rammte einen

SUV, der aus der Mennonitenstraße kam und in Richtung Gut-Heim-Straße fuhr.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt – der Hyundai im Frontbereich, der SUV

im Bereich des rechten vorderen Kotflügels. Er war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

|cri

Lack eines geparkten Nissan zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Ein geparkter Nissan Qashqai ist zu Wochenbeginn in der

Wackenmühlstraße beschädigt worden. Von den Verursachern fehlt bislang jede

Spur.

Am Dienstagnachmittag fiel dem Nutzer des Pkw auf, dass auf der Fahrzeugseite,

die zum Gehweg hin stand, der Lack zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf mehrere

hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16 Uhr.

Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf die

Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150

mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Wer hat das Verkehrszeichen beschädigt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein „gefährliches“ Verkehrszeichen ist

der Polizei am Dienstagmittag aus Otterbach gemeldet worden. Ein Zeuge teilte

gegen 13.30 Uhr mit, dass an der L389 in Fahrtrichtung Sambach ein

Verkehrsschild so verbogen sei, dass es eine Gefahr für den fließenden Verkehr

darstelle.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, stellten die Beamten

fest, dass in der Zwischenzeit offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer das

Schild wieder so zurechtgebogen hatte, dass es nicht mehr in die Fahrbahn ragte.

Wann und durch wen das Schild ursprünglich beschädigt wurde, ist nicht bekannt.

Zeugen, die hierfür Hinweise liefern können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. Ermittelt

wird derzeit wegen des Verdachts einer Unfallflucht. |cri

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs,

Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen

Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Der 39-Jährige wurde am

Dienstagmittag auf dem Gelände eines Freibads erwischt. Er hatte sich Zugang

verschafft, indem er über den Zaun geklettert war. Auf dem Gelände beschädigte

der Mann die Hülle eines aufgehängten Defibrillators und versuchte außerdem,

einen Erste-Hilfe-Rucksack zu stehlen.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, weigerte sich der Mann

zunächst, seine Personalien anzugeben. Erst als er zwecks Identifizierung zur

nächsten Dienststelle gebracht werden sollte, äußerte er sich. Weil der

39-Jährige aber insgesamt verworrene Angaben und auf die Beamten einen eher

verwirrten Eindruck machte, wurde er für weitere Untersuchungen in eine

Fachklinik gebracht. |cri

Mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 58-Jährige fiel

am frühen Dienstagmorgen negativ auf. Gegen 2:20 Uhr wurde die Polizei zu einer

Tankstelle in der Pariser Straße gerufen. Ein Mitarbeiter wurde durch den

58-Jährigen mit einem Messer bedroht. Als die alarmierte Polizeistreife wenig

später vor Ort eintraf, hatte der Mann die Tankstelle in Richtung Innenstadt

verlassen. Bei der Absuche des Bereiches konnte der 58-Jährige in der

Goethestraße angetroffen und kontrolliert werden. Das Messer wurde bei der

Durchsuchung gefunden und sichergestellt. Der Mann ist durch gleichgelagerte

Fälle im psychischen Ausnahmezustand bekannt. Sein Verhalten bei der Kontrolle

wies ebenfalls wieder auf einen entsprechenden Ausnahmezustand hin, weshalb er

in einer Fachklinik vorgestellt und aufgenommen wurde. |elz

Auto überschlägt sich

Kreis Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag hat sich

ein 21-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug überschlagen. Nach seinen Angaben kam

er auf der B270 in Höhe Schopp mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab,

touchierte die Leitplanke und überschlug sich. Der Opel kam auf der Fahrbahn auf

dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch

den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Andere

Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Wie es zu dem Unfall

kam, ist noch unklar. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde

abgeschleppt. |elz

Unfallflucht: Geschädigte gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Geschädigten eines Unfalls, der am

Dienstagmittag in der Alleestraße passiert ist. Ein Rettungswagen touchierte

gegen 12:50 Uhr im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Transporter. Da

die Rettungskräfte gerade einen Patienten in ein Krankenhaus brachten, kehrten

sie erst danach zur Unfallstelle in Höhe der Hausnummer 22 zurück. Der weiße

Transporter war nicht mehr vor Ort. Die Fahrerin des Rettungswagens konnte kein

Kennzeichen nennen. An dem Transporter müsste der rechte Außenspiegel beschädigt

worden sein. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu

setzen. |elz

Weißer Pkw verursacht Unfall und flüchtet

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Pkw, der am Dienstagmittag in der Mannheimer Straße einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte rammte beim Wechsel der Fahrspuren einen silberfarbenen Mercedes Benz, fuhr aber einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Wie der Mercedes-Fahrer anschließend bei der Polizei meldete, war er kurz nach 12 Uhr stadtauswärts in Fahrtrichtung Hochspeyer unterwegs und fuhr auf der rechten der beiden Fahrspuren. Hinter ihm ein weißer Pkw, vermutlich ein Opel.

Auf Höhe der Torpedo-Garage zog der Fahrer des weißen Wagens auf die linke Fahrspur, um den Mercedes zu überholen. Weil sich hier aber ein weiteres Fahrzeug von hinten näherte, schloss der Unbekannte seinen Überholvorgang schnell ab und lenkte sofort wieder nach rechts hinüber. Dabei kollidierte er jedoch mit dem vorderen Kotflügel des Mercedes. Anschließend gab der Unfallverursacher Gas und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort.

Am Mercedes blieb ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro zurück. Der Fahrer kam zum Glück unverletzt davon.

Hinweise auf das weiße Fahrzeug und dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri