Bergstrasse

9-jähriger Schüler angefahren – Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (29.03.) kam es in Viernheim gg. 07:45 Uhr zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriger Schüler leicht verletzt wurde. Der

Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Weinheimer Straße gefahren und

wurde dort von hinten von einem Pkw angefahren. Es soll sich hierbei um einen

grauen Kombi mit Heppenheimer Kennzeichen, der von einer Frau gefahren wurde,

gehandelt haben. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die unbekannte Autofahrerin von

der Unfallstelle weg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben und /oder Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen können. Hinweise bitte

an die Polizei in Lampertheim unter der Tel.Nr. 06206-94400.

Darmstadt

Darmstadt: Junge Frau stürzt vom Balkon / Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Darmstadt (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und

des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am frühen Mittwochmorgen (29.3.) eine junge Frau aus noch nicht

bekannten Gründen von dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter

Landstraße gefallen ist, haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Ermittlungen

eingeleitet. Infolge des Sturzes erlitt die 18-Jährige schwere Verletzungen. Sie

kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem

Ablauf des Geschehens dauern derweil an.

Darmstadt: Überladener Transporter aus dem Verkehr gezogen

Darmstadt (ots) – Eine Streife der Verkehrsinspektion hat am Dienstag (28.03.)

einen überladenen Transporter aus dem Verkehr gezogen. Gegen 14.15 Uhr fiel den

Beamten das Fahrzeug in der Heidelberger Straße auf, da die Schmutzfanglappen

hinter den Rädern auf der Straße schliffen und sich die Reifen erheblich platt

drückten. Es folgte eine Kontrolle und Überprüfung des tatsächlichen Gewichts.

Diese Messung bei der technischen Prüfstelle ergab, dass der Transporter, der

hauptsächlich Lebensmittel geladen hatte, um 65 Prozent deutlich überladen war.

Statt der erlaubten 3,5 Tonnen zeigte die Waage einen Wert von 5,8 Tonnen an.

Die Achslast der Hinterachse war gar um 81 Prozent überladen. Die Fahrt war

damit vorzeitig zu Ende. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Großteil der

Ladung musste umgeladen werden. Der 38 Jahre alte Fahrer muss sich jetzt in dem

eingeleiteten Bußgeldverfahren verantworten.

DA-Innenstadt: Verkehrsunfall nach Fahrspurwechsel / Zeugen und Ersthelfer gesucht!

Darmstadt (ots) – Am Freitag, 24.03.2023, befuhr eine 36-Jährige aus Münster

gegen 17:40 Uhr die Bleichstraße in Richtung Kasinostraße. Die Fahrerin befuhr

dabei den rechten der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Gagernstraße wollte die

Fahrerin nach links in die Gagernstraße abbiegen. Hierbei übersah die Fahrerin

eine 50-Jährige Autofahrerin aus Messel, welche auf dem linken der beiden

Fahrstreifen in Richtung Kasinostraße unterwegs war und es kam zur Kollision der

beiden PKW. Die 50-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und

wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden PKW entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 4500EUR.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/ 969

41110 zu melden. Insbesondere wird ein Ersthelfer und Zeuge gesucht , welcher

bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort war.

Darmstadt-Arheilgen: Nicht weit gekommen / Zwei Tatverdächtige bei versuchtem Diebstahl festgenommen

Darmstadt (ots) – Nicht weit gekommen sind zwei 35 und 73 Jahre alte

Tatverdächtige, die versuchten, am Dienstagmorgen (28.3.), Bau- und Kupferkabel

von dem Gelände einer Firma zu entwenden. Gegen 6.30 Uhr waren Zeugen auf das

Duo aufmerksam geworden, als sie Kupfer- und Baukabel in ein Fahrzeug vor dem

Eingang einer Lagerhalle „In der Sommeraue“ luden. Beherzt alarmierten die

Zeugen die Polizei und hielten einen der Täter bis zum Eintreffen der Beamten

fest. Noch in Tatortnähe stellten die hinzueilenden Ordnungshüter seinen

mutmaßlichen Komplizen, bei dem es sich um den Halter des Tatfahrzeuges handelt.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgte

die Einleitung der Ermittlungsverfahren. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden

sie entlassen. Beide werden sich nun zukünftig strafrechtlich wegen des

besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Darmstadt-Eberstadt: Bordcomputer und Lenkrad ausgebaut / Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag (27.-28.3.) ist ein schwarzer BMW in

der Pommernstraße in das Visier Krimineller geraten. Auf noch nicht bekannte

Weise verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum und bauten dort das

Lenkrad und den Bordcomputer aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei den

Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Polizeivizepräsident Rudi Heimann begrüßt Babenhausen bei KOMPASS

Babenhausen (ots) – Die Stadt Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt

als KOMPASSpartner an der landesweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS teil.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann begrüßte die Stadt offiziell am Mittwochmittag

(29.03.) im Rathaus und überreichte Bürgermeister Dominik Stadler das

KOMPASS-Begrüßungsschild.

„Ich freue mich sehr über die Teilnahme der Stadt Babenhausen an der

KOMPASS-Sicherheitsinitiative. Die an der Landesgrenze liegende Stadt zeigt

großes Interesse daran, das Sicherheitsgefühl der Kommune zu stärken.

Durch gemeinsame Sicherheits- und Präventionsarbeit wird dieses wichtige Ziel

erreicht. Um diese Sicherheit weiter auszubauen, setzt KOMPASS an dieser Stelle

an und baut darauf auf. Mit einer noch intensiveren Zusammenarbeit können sich

alle in Babenhausen wohnenden Menschen künftig noch sicherer in ihrer Stadt

fühlen und aktiv an der Sicherheitspolitik mitwirken“, sagte

Polizeivizepräsident Rudi Heimann bei der Begrüßung.

„Ich sehe in dem KOMPASS-Programm eine sehr gute Möglichkeit, die Sichtweise der

Bürgerinnen und Bürger kennenzulernen und auch „Ängste und Sorgen“ ungeschönt

dargestellt zu bekommen. Wir haben nun die Möglichkeit auf die Bedarfe der

Bürgerinnen und Bürger einzugehen, um dann auch zu erklären, welche Probleme wie

bearbeitet und gelöst werden können. Es ist eine sehr gute Chance, das

Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken“, so der Bürgermeister

der Stadt Babenhausen, Dominik Stadler.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist eine bundesweit einmalige

Sicherheitsinitiative in Hessen. Babenhausen ist bereits die 35. südhessische

Kommune, die an der Sicherheitsinitiative teilnimmt.

Als nächste Schritte sind nun mehrere Ortsbegehungen und eine Befragung der

Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. Anschließend sollen noch zu beschließende

Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden, mit denen mehr Sicherheit und damit noch

mehr Lebensqualität in Babenhausen einhergeht.

Weitere Informationen zu KOMPASS sind im Internet unter

https://innen.hessen.de/sicherheit/kompass abrufbar.

Griesheim: Kriminelles Vorhaben scheitert / Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots) – Ein Gebäude in der Wiesenstraße geriet in der Nacht zum

Mittwoch (29.3.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen

zufolge hebelten sie gegen 1.30 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten

so ins Innere. Offenbar versuchten die ungebetenen Gäste sich im Anschluss

Zutritt zu einem weiteren Raum zu verschaffen. Der wachsame Hausmeister wurde

auf die verdächtigen Geräusche aufmerksam und begab sich in den Flur. Daraufhin

flüchteten die Kriminellen unerkannt. Dennoch entstanden Schäden, die auf circa

300 Euro geschätzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 in

Griesheim unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Babenhausen: Kriminelle erbeuten Katalysator / Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots) – Nachdem bislang Unbekannte einen Katalysator in der Straße

„Im Riemen“ entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Das Fehlen des

Katalysators wurde am Dienstag (28.3.) bemerkt und kann bereits einige Wochen

zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Kriminellen auf ein

dortiges Gelände und machten sich im Anschluss an einem grauen Daimler zu

schaffen. Sie erbeuteten den Katalysator und suchten daraufhin das Weite.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer zum Fall

sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer

06151/969-0 zu melden.

Gross-Gerau

Biebesheim: Sattelauflieger gestohlen (DI-DB 9999)

Ein auf einem Firmengelände in der Brunnenstraße abgestellter Sattelauflieger der Marke Hitze, wurde in der Zeit zwischen Montagmittag (27.03.) und Mittwochmorgen (29.03.) von Unbekannten gestohlen. An dem Anhänger im Wert von rund 10.000 Euro befindet sich das amtliche Kennzeichen DI-DB 9999.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Sattelaufliegers geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Riedstadt-Wolfskehlen: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Dienstagabend (28.03.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 20.10 Uhr und 23.30 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter über den Balkon ins Innere des Anwesens „Vorm Erle“ ein. Hier durchsuchten die Kriminellen mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Am Dienstag (28.03.) kam es auf der B426, Mainstraße, in Breuberg-Hainstadt, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und einem Gesamtsachschaden von ca. 120.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 15:40 Uhr ein 54-jähriger Breuberger mit seinem Pkw die B426 aus Mömligen kommend. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei geparkte Autos. Durch diesen Kontakt wurde sein Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Breuberger wurde mit seinem Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hausfassade geschleudert und kam dort zum Stehen. Der 54-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Mainstraße musste für die Bergungsarbeiten für 2 Stunden gesperrt werden. Hinweise an die sachbearbeitende Dienststelle PSt. Höchst unter 06163-941-0

