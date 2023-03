Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Bankkarten genommen

In der Kapellenstraße in Ockstadt machten sich Kriminelle an einem parkenden VW Polo zu schaffen. So gelangten sie zwischen 20.30 Uhr am Montagabend und 7.30 Uhr am Dienstagmorgen auf noch unbekannte Weise an einen im Innenraum zurückgelassenen Rucksack, aus welchem sie zwei Bankkarten entwendeten. Im Anschluss wurden mit diesen mehrere Zahlungen an verschiedenen Zigarettenautomaten in der näheren Umgebung geleistet. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Kia-Scheibe zertrümmert

Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr schlug ein bislang Unbekannter die Seitenscheibe eines in der Kettelerstraße parkenden Kia Rio ein; offenbar, um an im Innenraum vermutete Wertgegenstände zu gelangen. Wie es scheint, wurde aus dem Auto jedoch nichts entwendet. Die Ermittler bitten möglichen Zeugen, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Gelegenheit ausgenutzt

Eine Stange Zigaretten, eine Tasche mit Werkzeug, eine Mappe mit verschiedenen Unterlagen sowie 5 Euro Bargeld stahl ein Dieb am Montagmorgen zwischen 7 Uhr und 7.10 Uhr aus einem unverschlossenen Peugeot Boxer, der in Höhe der Hausnummer 29 in der Friedberger Straße stand. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/64600.

Bad Vilbel: Fahrrad gestohlen

Ein mittels Abus-Schluss gesichertes, schwarzes Fahrrad von Cube im Wert von etwa 400 Euro entwendete ein Dieb zwischen Montag (17 Uhr) und Dienstag (13.30 Uhr) vom Gehweg im Chattenweg. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Altenstadt: Rüttelplatte geklaut

Von einer Baustelle im Oberauer Dippeweg stahlen Diebe zwischen Dienstagnachmittag (15.30 Uhr) und Mittwochmorgen (7.30 Uhr) eine rund 700kg schwere Rüttelplatte. Aufgrund deren Gewichts muss für den Abtransport ein mitgebrachtes Fahrzeug genutzt worden sein. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Büdinger Polizei in Verbindung zu setzen.