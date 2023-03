Haiger-Dillbrecht: Lack zerkratzt –

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem Opel zurückließ. Der schwarze Corsa parkte zwischen Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr und Dienstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr auf dem Parkplatz des Dillbrechter Bahnhofs. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Übungsfahrt ohne Führerschein –

Die nächtliche Übungsfahrt einer 45-Jährigen hat für die Haigererin eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zur Folge. Heute in den frühen Morgenstunden fiel einer Dillenburger Streife in Haiger eine G-Klasse von Mercedes auf. Gleich mehrfach wirkte das Anfahren oder Abbremsen sehr unsicher auf die Polizisten. Sie stoppten den Benz und wollte die Insassen kontrollieren. Der Beifahrer stieg umgehend aus, zudem erkannten die Polizisten im Scheinwerferlicht wie die Person auf dem Fahrersitz auf die Rücksitzbank kletterte. Im Laufe der Befragung der Frau und ihres Beifahrers räumte die 45-Jährige ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein.

Lahnau: Urintest entlarvt Drogenfahrer –

Auf den vorherigen Konsum von THC schlug der Urintest eines 39-jährigen Autofahrers gestern Abend in Waldgirmes an. Gegen 22.45 Uhr stoppten Wetzlarer Polizisten den Golffahrer in der Naunheimer Straße. Für den in Biedenkopf lebenden 39-Jährigen folgte eine Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache. Die Polizisten ermitteln wegen der Drogenfahrt und wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Wetzlar: Auf Parkdeck gezündelt / Polizei bittet um Mithilfe –

Heute Nacht zündelten Unbekannte auf einem Deck des neuen Parkhauses in der Gloelstraße. Gegen 00.30 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschten auf der 5. Ebene dort brennende Dämmwolle. Derzeit geht die Polizei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung des Dämmmaterials aus. Die Ermittler gehen einem Hinweis nach, wonach kurz vor der Brandmeldung zwei Männer das Parkhaus verlassen hatten. Ein Zeuge beschreibt sie als zwischen 18 und 25 Jahre alt. Einer der Männer war ca. 165 cm groß, dunkel gekleidet und trug eine Kappe auf dem Kopf. Der zweite war mit 180 bis 190 cm deutlich größer. Dieser trug einen schwarz-weißen Pullover der Marke „Nike“ und ebenfalls eine Kappe auf dem Kopf. Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden Männer machen können oder denen in diesem Zusammenhang heute Nacht am Parkhaus Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Gegenverkehr übersehen –

Gestern Abend prallten an der Einmündung der Naunheimer Straße zur Dammstraße zwei Pkw zusammen. Verletzt wurde niemand – die Blechschäden summieren sich auf rund 9.000 Euro. Gegen 19.45 Uhr wollte die 18-jährige Fahrerin eines Polos von Wetzlar kommend links in die Naunheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah die Wetzlarerin einen entgegenkommenden Passat. Der 42-jährige Fahrer im VW konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in die Seite des Polos. Sowohl die Unfallfahrerin, als auch der aus Lahnau stammende Passatfahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.