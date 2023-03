Kennzeichen geklaut und Reifen zerstochen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 19.00 Uhr und Dienstagnachmittag 17.06 Uhr haben unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen ESW-Z 131 von einem roten Pkw Audi A 4 im Wert von 30 Euro geklaut. Außerdem zerstachen die Täter an dem Auto noch den rechten Hinterreifen und richteten damit einen Sachschaden von 100 Euro an. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Straße „Zweite Wiesengasse“ in Eschwege geparkt. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Dienstag ist zwischen 14.30 und 16.15 Uhr einen brauner Dacia „Jogger“ von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken beschädigt worden. Der betroffene Dacia stand zur Unfallzeit auf dem Parkplatz „Werdchen“ in der Mangelgasse in Eschwege geparkt. Der Schaden in Form von Dellen und Kratzern befindet sich an der hinteren, linken Tür und beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Sontra in der Straße „Niedertor“ ist einer 75-jährigen Kundin aus Sontra die Geldbörse geklaut worden, als sie im Lidl-Markt zum Einkaufen war. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.40 Uhr. In einem unbeobachteten Moment gelang es den Tätern, die Geldbörse samt Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten aus der Jackentasche der Frau zu klauen. Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt 60 Euro. Hinweise in dem Fall an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Sattelzug beschädigt geparktes Fahrzeug; Schaden 800 Euro

Um kurz vor 19.00 Uhr ereignete sich dann am gestrigen Dienstagabend noch ein Unfall auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes. Ein 43-Jähriger aus Friedrichsdorf befuhr mit einem Sattelzug zunächst die Straße „Niedertor“ und wollte den dortigen Lidl-Markt beliefern. Beim Einparken im Bereich der Laderampe des Marktes kollidierte der 43-Jährige dann aus Unachtsamkeit mit einem dort abgestellten Fahrzeug (Kleintransporter Sprinter). Dabei ging an dem Fahrzeug der rechte Außenspiegel zu Bruch und die Beifahrertür wurde mit Kratzern beschädigt (Schaden 500 Euro). Der Sattelauflieger (Anhänger) des Verursachers wurde mit 300 Euro Schaden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen; Schaden 800 Euro

Zwischen Montag 11.00 Uhr und Dienstag 10.00 Uhr haben Unbekannte in der Sälzerstraße in Hessisch Lichtenau ein Toilettenhäuschen beschädigt. Die Täter traten u.a. gegen die Tür und das Fenster und rissen z.T. auch die Dachrinne ab. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Rollerfahrer unter BTM-Einfluss erwischt

Die Beamten der Eschweger Polizei haben am Mittwochmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Rollerfahrer ertappt, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen 10.30 Uhr hielten die Beamten den Mann an, der mit einem Elektroroller in der Bahnhofstraße in Eschwege unterwegs war. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 36-Jährigen aus Meinhard, der sich im Rahmen der Kontrolle einem freiwilligen Drogenvortest unterzog, der positiv hinsichtlich der Substanz THC (Cannabis) ausfiel. Daraufhin wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet, der sich nun u.a. wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Drogen verantworten muss.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Pkw aufgebrochen und Portmonee geklaut; Polizei sucht Zeugen

In BSA-Dudenrode haben Unbekannte bei einem weißen Skoda Citigo die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und anschließend ein Portmonee aus dem Innenraum des Fahrzeugs geklaut. In dem Portmonee befanden sich u.a. Bargeld, sowie Scheckkarten und diverse Ausweisdokumente. Der Stehlschaden beziffert sich auf 150 Euro. Dazu kommt ein Sachschaden von 500 Euro bzgl. der beschädigten Scheibe. Ereignet hat sich die Tat zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 06.50 Uhr in der Straße „Am Mehlhof“. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Portmonee beim Einkaufen gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag ist einer 78-jährigen Frau Bad Sooden-Allendorf das Portmonee aus der Manteltasche geklaut worden, als die Dame im Lidl-Markt in der Werrastraße zum Einkaufen war. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Neben Bargeld, befanden sich auch Ausweisdokumente, die Krankenkassenkarte und Scheckkarten in dem Portmonee. Der Stehlschaden wird mit insgesamt 200 Euro angegeben. Auch in dem Fall erbittet die Polizei in Bad Sooden-Allendorf Hinweise unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

Bei der Polizei Witzenhausen ist ein Fall von Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden, der sich heute Morgen gegen 08.40 Uhr in der Bleichengasse in Witzenhausen ereignet hat. Hier wurde eine Sandsteinmauer in einem Vorgarten mit Farbe beschmiert, wodurch ein Schaden in Höhe von 500 entstand. Die ersten Ermittlungen der Polizei richten sich aktuell gegen eine 59-jährige Frau aus Witzenhausen. Zu den Hintergründen ist noch nichts weiter bekannt.