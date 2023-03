Fahrplanvitrinen beschädigt

Schwalmstadt-Wiera (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Bislang Unbekannte haben im

Bahnhof Schwalmstadt-Wiera die Scheiben der Fahrplanvitrinen zerschlagen. Ein

Bahnmitarbeiter hatte gestern Morgen (28.3.) die beschädigten Schaukästen an den

Gleisen 1 und 2 entdeckt und Strafanzeige bei der Bundespolizeiinspektion Kassel

erstattet.

Der entstandene Schaden wurde mit rund 1000 Euro angegeben.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Fall oder anderen Vandalismusschäden im Bereich der

Deutschen Bahn AG geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der

Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten

TZ: Donnerstag, 23.03.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 24.03.2023, 07:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen.

Insgesamt wurden vier Zigarettenautomaten durch die unbekannten Täter angegangen. Betroffen waren zwei Automaten der Gemeinde Wabern, einer in der Kurfürstenstraße und einer in der Alsfelder Straße in Wabern-Hebel. Zwei andere Automaten waren in der Stadt Fritzlar betroffen. Einer in der Gießener Straße und einer in der Bürabergstraße in Fritzlar-Ungedanken.

Die Zigarettenautomaten wurden durch die unbekannten Täter gewaltsam aufgebrochen bzw. aufgeflext. Anschließend entnahmen die unbekannten Täter das Bargeld und die Zigaretten aus den Automaten. Wie hoch insgesamt der Stehlschaden ist, kann derzeit noch nicht angegeben werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 2000,- EUR.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Bundespolizei fahndet nach Unbekanntem – Hoher Sachschaden an Regiotram

Guxhagen/Körle (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Wer kennt diesen Mann?

Nach einer Sachbeschädigung in einer Regiotram am 12. Dezember letzten Jahres,

fahndet die Bundespolizeiinspektion Kassel nach einem etwa 190cm – 200cm großen

und etwa 30-35 Jahre alten Mann.

Der mit einer zur Tatzeit weißen Jacke (mit schwarzem Schriftzug „OFF“) mit

Kapuze sowie einer dunklen Hose gekleidete Mann soll am 12. Dezember 2022, gegen

17.40 Uhr, in einer Regiotram bei Körle eine Tür des Eisenbahnfahrzeuges mittels

Fußtritt stark beschädigt haben.

Der angerichtete Schaden belief sich seinerzeit auf rund 10.000 Euro. Der Mann

war in Guxhagen in die Regiotram in Richtung Melsungen eingestiegen.

Ärger beim Ticketkauf vorausgegangen

Weil der Zugbegleiter nicht über ausreichend Wechselgeld verfügte, rastete der

Unbekannte offensichtlich aus und trat beim Halt in Körle gegen die Tür der

Tram. Anschließend flüchtete der Mann.

Die Bundespolizeiinspektion bittet um Hinweise zu dem Unbekannten. Wer diesen

Mann kennt, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.