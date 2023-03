Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Scheibe von Auto am Friedhof eingeschlagen, Handtasche gestohlen

Den Besuch einer Autofahrerin auf dem Friedhof in Bad Wildungen nutzte ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen aus.

In der Zeit von 11.15 bis 11.25 Uhr stand ein weißer VW UP in der Bubenhäuser Straße in der Nähe des Friedhofes von Bad Wildungen. Während die Fahrerin auf dem Friedhof war, schlug der Täter eine Scheibe des Autos ein und entwendet eine Damenhandtasche, die auf dem Beifahrersitz lag. In dieser befanden sich neben Bargeld auch EC-Karten und Ausweispapiere. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen über 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Willingen-Usseln – Brilon – Schneller Ermittlungserfolg der Polizei nach Raubüberfällen

Am Freitag (24. März) kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Willingen-Usseln Zwei maskierte Täter hatten von einer Mitarbeiterin unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Tageseinnahmen verlangt. Da sich diese bereits nicht mehr in der Kasse befanden, mussten die Täter ohne Beute flüchten.

Am Samstagabend (25. März) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Discounter in Brilon (Hochsauerlandkreis).

Da die Kriminalpolizei Korbach und die Polizei aus dem Hochsauerlandkreis (HSK) schnell einen Tatzusammenhang erkannten, wurden intensive gemeinsame Ermittlungen geführt. Diese ergaben einen Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Mann aus Brilon und in der Folge gegen einen weiteren Briloner im Alter von 21 Jahren. Beide wurden durch die Polizei aus dem Hochsauerlandkreis (HSK) in Brilon festgenommen und befinden sich seit Dienstag (28. März) in Untersuchungshaft.